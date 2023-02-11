مباشرالأهلي ضد فلامنجو: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي ضد فلامنجو في كأس العالم للأندية 2022
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أووووووووووه، الحكم يحتسب ركلة جزاء لفلامنجو
10" الحكم يحتسب ركلة جزاء لفلامنجو بعد التأكد من الفار بوجود تدخل قوي من علي معلول على فاريلا الظهير الأيمن لفلامنجو
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7" مطالبات بركلة جزاء للفريق البرازيلي بعد تدخل من علي معلول، والحكم يتجه إلى الفار للتأكد من التدخل.
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6" مرتدة سريعة للنادي الأهلي وانطلاقة من أحمد عبدالقادر الذي حاول أرسال الكرة فى إتجاه شريف لكنها وصلت إلى الحارس سانتوس
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4" خطأ لصالح فلامنجو من الجهة اليمنى ينفذ بعرضية قوية مرت من الجميع إلى رمية تماس
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1" الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
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تشكيل فلامنجو
يبدا فلامنجو بقيادة المدرب فيتور بيريرا بالرسم الآتي
الخطة 4-2-3-1
أدريار ميلودوس سانتوس
أيرتون لوكاس - فابريسيو برونو - ديفيد لويز - جييرمو فاريلا
تياجو مايا - أرتورو فيدال
جيورجيان دي أراسايتا - جابريل باربوسا - إيفرتون ريبيرو
بيدرو
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تشكيل الأهلي
يبدا الأهلي بقيادة المدرب مارسيل كولر بالرسم الآتي
الخطة 4-2-3-1
محمد الشناوي
خالد عبدالفتاح - محمد عبدالمنعم - ياسر ابراهيم - علي معلول
حمدي فتحي - مروان عطية
طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو - أحمد عبدالقادر
محمد شريف
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الأهلي وفلامنجو، لتحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية 2022 التي تستضيفها المغرب
الأهلي يخوض مباراة المركز الثالث في مونديال الأندية بعد السقوط أمام ريال مدريد الإسباني في نصف النهائي بنتيجة 4-1.
ويسعى الأهلي إلى حصد الميدالية البرونزية الثالثة له على التوالي، بعدما شارك في آخر نسختين من مونديال الأهلي، وحقق المركز الثالث فيهما.
أما فلامنجو، فقد خسر أمام الهلال السعودي، بطل دوري أبطال آسيا، بنتيجة 3-2 في نصف النهائي الآخر.