45+2"
⏱️نهاية الشوط الأول ⏸#الأهلي 1️⃣— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 12, 2023
الترجي 0️⃣#يلا_يا_أهلي#أفريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/diwnWvW28q
45+2"
⏱️نهاية الشوط الأول ⏸#الأهلي 1️⃣— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 12, 2023
الترجي 0️⃣#يلا_يا_أهلي#أفريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/diwnWvW28q
45" كم اللقاء أضاف دقيقتان كوقت محتسب بدل ضائع
41" بطاقة صفراء من نصيب حمدي فتحي بعد تدخل قوي على محمد توقاي
40" تسديدة قوية من حسين الشحات لكنها مرت بعيدة عن المرمى
35" تسديدة قوية من بن رمضان ولكن الشناوي تصدى لها ببراعة
30" نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول والنتيجة تشير إلى تقدم الأهلي بهدفا مقابل لاشيء
⏱️ 30 دقيقة مرت من عمر اللقاء— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 12, 2023
#الأهلي 1⃣
الترجي 0️⃣#يلا_يا_أهلي#أفريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/aXTNjbbzZf
27" تمريرة رائعة من بيرسي تاو تضع كهربا منفردا بالمرمى لكنه سددها بجوار القائم
24" تمريرة رائعة من بيرسي تاو لحسين الشحات لكن الأخير كان متسلل
22" معتز زاديم يحاول التوغل من الجهة اليسرى لكن تدخل رائع من ياسر إبراهيم الذي ابعد الكرة لرمية تماس
20" تمريرات بين أقدام لاعبي الترجي في وسط الملعب وهدوء في نسق المباراة
16" الترجي يواصل الضغط والاستحواذ على الكرة بحثًا عن هدف التعادل
13" عرضية خطيرة للترجى تنتهي برأسية قوية من معتز زاديم مهاجم الترجي وتمر بجوار القائم
8" تمريرة تصل لبيرسي تاو داخل يمين منطقة جزاء الترجي تلقاها تاو وسددها على يمين المرمى
الجنوب إفريقي بيرسي تاو يضع الأهلي في المقدمة#دوري_أبطال_أفريقيا #الترجي_الأهلي #الترجي #الاهلي pic.twitter.com/sh0uSUcwVd— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 12, 2023
جوووووووووول 🗣بيرسي تاو يضيف الهدف الأول 🦅#يلا_يا_أهلي#أفريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/P6YB9pao3w— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 12, 2023
6" تمريرة طولية فى إتجاه محمد علي بن حمودة لكن الحكم يشير بوجود تسلل
5" تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي الفريقين في منتصف الملعب
انطلاق المباراة ⚽#الأهلي— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 12, 2023
🆚 الترجي#يلا_يا_أهلي#أفريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/0bFPMKb7fE
يبدا الأهلي بقيادة المدرب مارسيل كولر بالرسم الآتي
الخطة 4-3-3
محمد الشناوي
محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - علي معلول
حمدي فتحي - أليو ديانج - مروان عطية
جسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو
📋| إليكم تشكيل فريقنا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.🦅— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 12, 2023
🔴| #يلا_يا_أهلي
⚫️| #أفريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/NyG2fQFiLA
يبدا الترجي بقيادة المدرب نبيل معلول بالرسم الآتي
الخطة 4-2-3-1
صدقي الدبشي
محمد بن علي - ياسين مرياح - محمد توقاي - رائد بوشنيبة
موسيني كوليبالي - محمد علي بن رمضان
معتز زاديم - صابر بوجرين - راشد عرفاوي
محمد علي بن حمودة
#TotalEnergiesCAFCL Semifinal #ESTASC | 🇹🇳@ESTuniscom 🆚 @AlAhly🇪🇬 : Starting Lineup / تشكيل الفريق / La formation de départ pic.twitter.com/SNx119Vl8b— Espérance de Tunis ❤️💛 الترجي التونسي (@ESTuniscom) May 12, 2023
أهلا بكم في البث المباشر المقدم لكم من جول، يحل الأهلي ضيفًا على الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا2022-23، على ملعب (رادس).
يدخل الأهلي المصري معتركًا كرويًا جديدًا عبر بطولة يستهدفها المارد الأحمر بقوة وهي دوري أبطال إفريقيا،وعين المارد الأحمر ستكون على استغلال الحالة الصعبة التي يمر بها فريق باب سويقة.
بينما يطمح الترجي لفعل المستحيل من أجل تدارك موقفه الأخير في الدوري التونسي، ولا يطمح للتعثر في دوري أبطال إفريقيا.