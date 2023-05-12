مباشرالأهلي ضد الترجي: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الترجي في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا 2022-23، المقامة على ملعب (رادس).

Percy Tau, Al AhlyBackpage
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الترجي الرياضي التونسي vs الأهليالترجي الرياضي التونسيالأهليدوري أبطال أفريقيا

ملخص

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    نهاية الشوط الأول

    45+2"

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    45" كم اللقاء أضاف دقيقتان كوقت محتسب بدل ضائع

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    41" بطاقة صفراء من نصيب حمدي فتحي بعد تدخل قوي على محمد توقاي

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    40" تسديدة قوية من حسين الشحات لكنها مرت بعيدة عن المرمى

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    35" تسديدة قوية من بن رمضان ولكن الشناوي تصدى لها ببراعة

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    30" نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول والنتيجة تشير إلى تقدم الأهلي بهدفا مقابل لاشيء

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    يااااكهرباااااااااااااااااااا، ماذا أهدرت؟

    27" تمريرة رائعة من بيرسي تاو تضع كهربا منفردا بالمرمى لكنه سددها بجوار القائم

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    24" تمريرة رائعة من بيرسي تاو لحسين الشحات لكن الأخير كان متسلل

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    22" معتز زاديم يحاول التوغل من الجهة اليسرى لكن تدخل رائع من ياسر إبراهيم الذي ابعد الكرة لرمية تماس

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    20" تمريرات بين أقدام لاعبي الترجي في وسط الملعب وهدوء في نسق المباراة

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    16" الترجي يواصل الضغط والاستحواذ على الكرة بحثًا عن هدف التعادل

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    13" عرضية خطيرة للترجى تنتهي برأسية قوية من معتز زاديم مهاجم الترجي وتمر بجوار القائم

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    جووووووووووووووووووووووول.. بيرسي تاو يسجل الهدف الأول للأهلي

    8" تمريرة تصل لبيرسي تاو داخل يمين منطقة جزاء الترجي تلقاها تاو وسددها على يمين المرمى

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    6" تمريرة طولية فى إتجاه محمد علي بن حمودة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

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    5" تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي الفريقين في منتصف الملعب

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    بداية المباراة

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    تشكيل الأهلي ضد الترجي

    يبدا الأهلي بقيادة المدرب مارسيل كولر بالرسم الآتي

    الخطة 4-3-3

    محمد الشناوي

    محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - علي معلول

    حمدي فتحي - أليو ديانج - مروان عطية

    جسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو

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    تشكيل الترجي ضد الأهلي

    يبدا الترجي بقيادة المدرب نبيل معلول بالرسم الآتي

    الخطة 4-2-3-1

    صدقي الدبشي

    محمد بن علي - ياسين مرياح - محمد توقاي - رائد بوشنيبة

    موسيني كوليبالي - محمد علي بن رمضان

    معتز زاديم - صابر بوجرين - راشد عرفاوي

    محمد علي بن حمودة

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    أهلا بكم في البث المباشر المقدم لكم من جول، يحل الأهلي ضيفًا على الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا2022-23، على ملعب (رادس).

    يدخل الأهلي المصري معتركًا كرويًا جديدًا عبر بطولة يستهدفها المارد الأحمر بقوة وهي دوري أبطال إفريقيا،وعين المارد الأحمر ستكون على استغلال الحالة الصعبة التي يمر بها فريق باب سويقة.

    بينما يطمح الترجي لفعل المستحيل من أجل تدارك موقفه الأخير في الدوري التونسي، ولا يطمح للتعثر في دوري أبطال إفريقيا.