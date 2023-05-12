أهلا بكم في البث المباشر المقدم لكم من جول، يحل الأهلي ضيفًا على الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا2022-23، على ملعب (رادس).

يدخل الأهلي المصري معتركًا كرويًا جديدًا عبر بطولة يستهدفها المارد الأحمر بقوة وهي دوري أبطال إفريقيا،وعين المارد الأحمر ستكون على استغلال الحالة الصعبة التي يمر بها فريق باب سويقة.

بينما يطمح الترجي لفعل المستحيل من أجل تدارك موقفه الأخير في الدوري التونسي، ولا يطمح للتعثر في دوري أبطال إفريقيا.