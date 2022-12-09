47" تبديلان لمنتخب هولندا مع بداية الشوط الثاني دخول ستيفن بيرجيس وتيون كووبميينيرز وخروج مارتن دي روون وستيفن بيرجوين
مباشرالأرجنتين ضد هولندا: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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تبديلان لمنتخب هولندا
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46" انطلاق الشوط الثاني من المباراة
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45+5" الإسباني ماتيو لاهوز يطلق صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الأرجنتين على هولندا بهدف نظيف.
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45" الحكم الإسباني ماتيو لاهوز يحتسب خمس دقائق وقت بدل ضائع
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44" بطاقة صفراء من نصيب ماركوس أكونيا، وخطأ فى منتصف الميدان للمنتخب الهولندي
- -43" أول بطاقة صفراء في المباراة من نصيب دافيد تيمبر بعد تدخل قوي على جوليان ألفاريز
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40" خطأ للمنتخب الهولندي من على حدود المنطقة ارسلها جاكبو عرضية ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة
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38" تمريرة تصل لميسي داخل منتصف المنطقة ثم سددها فى منتصف المرمى تصل سهلة بين أحضان الحارس الهولندي نوبرت
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جوووووووووووووووووووول، مولينا يسجل للتانجو
35" جوووووووووووووووووووول، مولينا يسجل للتانجو بعد تمريرة سحرية من ميسي تضع مولينا منفردا بالمرمى ثم يسددها على يمين الحارس نوبرت
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33" تمريرة من ميسي لرودريجو دي بول على حدود المنطقة ثم سدد كرة قوية امسكها الحارس بثبات
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30" نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
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24" تمريرة ثنائية بين ديباي وبيرجوين تنتهي بتسديدة بعيدة عن المرمى
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22" ميسي يسدد كرة يسارية من على حدود المنطقة لكنها تفتقد الدقة وتمر بعيدة عن المرمى
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20" المنتخب الهولندي يستحوذ على الكرة في هذه الأثناء
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17" تمريرة طولية من ديمفريز لبيرجوين فى قلب المنطقة لكن امسكها الحارس مارتينيز قبل الجميع
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15" ممفيس ديباي يرسل عرضية خطيرة من الجهة اليسرى لكن ابعدها الدفاع قبل ان تصل لستيفن بيرجوين
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13" دي بول يرسل عرضية من الجهة اليمنى لكن أمسكها الحارس نوبرت بثبات
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12" المنتخب الأرجنتيني يستحوذ جيدا على الكرة ويبحث عن ثغرة فى دفاعات الطواحين
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11" تمريرة رائعة من ميسي لأكونيا الذي أرسلها عرضية مرت بدون خطورة
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5" انطلاقة من ليونيل ميسي من الجانب الايمن ثم مررها لناوهيل الذي ارسلها عرضية أرضية لكن دون متابعة ومرت بسلام على الطواحين
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4" عرضية أرضية من أكونيا لكن دفاع الطواحين ابعد الكرة عن منطقة الخطورة
- -2" تمريرات بين لاعبي الأرجنتين في منتصف الميدان
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1" الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
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تشكيل الأرجنتين
يبدأ منتخب الأرجنتين بقيادة المدرب ليونيل سكالوني بالرسم الأتي
الخطة 3-5-2
إيميليانو مارتينيز
ناويل مولينا - كريستيان روميرو - نيكولاس أوتاميندي
ليساندرو مارتينيز - ماركوس أكونيا - رودريجو دي بول - إنزو فيرنانديز - أليكسيس ماك أليستر
ليونيل ميسي - جوليان ألفاريز
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تشكيل منتخب هولندا
يبدا منتخب هولندا بقيادة المدرب لويس فان جال بالرسم الآتي
الخطة 3-4-3
أندريس نوبرت
يوريان تيمبر - ناثان أكي - فيرجيل فان دايك
دالي بليند - دينزل دومفرير - فرينكي دي يونج - مارتن دي روون
ستيفن بيرجوين - كودي جاكبو - ممفيس ديباي
- -رفاق ليونيل ميسي يسعون لإقصاء هولندا مجددًا بعدما التقيا في 2014 وأقصوهم بركلات الترجيح، بينما يطمح رجال لويس فان خال بأخذ الثأر من الكتيبة الأرجنتينية.
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مساء الخير سيداتي و سادتي و مرحبا بكم في تغطيتنا للقمة المرتقبة بين منتخب الأرجنتين ومنتخب هولندا، في ربع نهائي من كأس العالم فيفا قطر 2022.