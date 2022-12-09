مباشرالأرجنتين ضد هولندا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث الكتابي المباشر لمباراة الأرجنتين وهولندا في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، والتي ستُقام على ملعب لوسيل

MP_van dijk_netherlands vs messi_argentina(C)Getty Images
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هولندا vs الأرجنتينهولنداالأرجنتينكأس العالممدونة حية

ملخص

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    تبديلان لمنتخب هولندا

    47" تبديلان لمنتخب هولندا مع بداية الشوط الثاني دخول ستيفن بيرجيس وتيون كووبميينيرز وخروج مارتن دي روون وستيفن بيرجوين

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    46"  انطلاق الشوط الثاني من المباراة

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    45+5" الإسباني ماتيو لاهوز يطلق صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الأرجنتين على هولندا بهدف نظيف.

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    45"  الحكم الإسباني ماتيو لاهوز يحتسب خمس دقائق وقت بدل ضائع

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    44" بطاقة صفراء من نصيب ماركوس أكونيا، وخطأ فى منتصف الميدان للمنتخب الهولندي

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    43" أول بطاقة صفراء في المباراة من نصيب دافيد تيمبر بعد تدخل قوي على جوليان ألفاريز
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    40" خطأ للمنتخب الهولندي من على حدود المنطقة ارسلها جاكبو عرضية ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

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    38" تمريرة تصل لميسي داخل منتصف المنطقة ثم سددها فى منتصف المرمى تصل سهلة بين أحضان الحارس الهولندي نوبرت

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    جوووووووووووووووووووول، مولينا يسجل للتانجو

    35" جوووووووووووووووووووول، مولينا يسجل للتانجو بعد تمريرة سحرية من ميسي تضع مولينا منفردا بالمرمى ثم يسددها على يمين الحارس نوبرت

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    33" تمريرة من ميسي لرودريجو دي بول على حدود المنطقة ثم سدد كرة قوية امسكها الحارس بثبات

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    30" نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

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    24" تمريرة ثنائية بين ديباي وبيرجوين تنتهي بتسديدة بعيدة عن المرمى

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    22" ميسي يسدد كرة يسارية من على حدود المنطقة لكنها تفتقد الدقة وتمر بعيدة عن المرمى

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    20" المنتخب الهولندي يستحوذ على الكرة في هذه الأثناء

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    17" تمريرة طولية من ديمفريز لبيرجوين فى قلب المنطقة لكن امسكها الحارس مارتينيز قبل الجميع

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    15" ممفيس ديباي يرسل عرضية خطيرة من الجهة اليسرى لكن ابعدها الدفاع قبل ان تصل لستيفن بيرجوين

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    13" دي بول يرسل عرضية من الجهة اليمنى لكن أمسكها الحارس نوبرت بثبات

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    12" المنتخب الأرجنتيني يستحوذ جيدا على الكرة ويبحث عن ثغرة فى دفاعات الطواحين

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    11"  تمريرة رائعة من ميسي لأكونيا الذي أرسلها عرضية مرت بدون خطورة

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    5" انطلاقة من ليونيل ميسي من الجانب الايمن ثم مررها لناوهيل الذي ارسلها عرضية أرضية لكن دون متابعة ومرت بسلام على الطواحين

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    4" عرضية  أرضية من أكونيا لكن دفاع الطواحين ابعد الكرة عن منطقة الخطورة

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    2" تمريرات بين لاعبي الأرجنتين في منتصف الميدان
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    1" الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

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    تشكيل الأرجنتين

    يبدأ منتخب الأرجنتين بقيادة المدرب ليونيل سكالوني بالرسم الأتي

    الخطة 3-5-2

    إيميليانو مارتينيز

    ناويل مولينا - كريستيان روميرو - نيكولاس أوتاميندي

    ليساندرو مارتينيز - ماركوس أكونيا - رودريجو دي بول - إنزو فيرنانديز - أليكسيس ماك أليستر

    ليونيل ميسي - جوليان ألفاريز

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    تشكيل منتخب هولندا

    يبدا منتخب هولندا بقيادة المدرب لويس فان جال بالرسم الآتي

    الخطة 3-4-3

    أندريس نوبرت

    يوريان تيمبر - ناثان أكي - فيرجيل فان دايك

    دالي بليند - دينزل دومفرير - فرينكي دي يونج - مارتن دي روون

    ستيفن بيرجوين - كودي جاكبو - ممفيس ديباي

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    رفاق ليونيل ميسي يسعون لإقصاء هولندا مجددًا بعدما التقيا في 2014 وأقصوهم بركلات الترجيح، بينما يطمح رجال لويس فان خال بأخذ الثأر من الكتيبة الأرجنتينية.
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    مساء الخير سيداتي و سادتي و مرحبا بكم في تغطيتنا للقمة المرتقبة بين منتخب الأرجنتين ومنتخب هولندا، في ربع نهائي من كأس العالم فيفا قطر 2022.