مباشرالاتحاد ضد أبها: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد ضد أبها، ضمن مباريات الجولة 26، لدوري روشن السعودي موسم 2022-23.

Ittihad - Shabab 2023Al Ittihad Twitter
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الإتحاد vs أبهادوري روشن السعوديالإتحادأبها
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    تشكيلة أبها أمام الاتحاد

    أما أبها فسوف يعتمد على العناصر الآتية:

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    تشكيلة الاتحاد أمام أبها

    يبدا النصر بقيادة المدرب نونو سانتو بالرسم الآتي

    الخطة 4-2-3-1

    مارسيلو جروهي
    أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، مدالله العليان

    أحمد بامسعود، طارق حامد
    إيجور كورنادو، برونو هنريكي، رومارينيو
    عبدالرزاق حمدالله

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    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
    الاتحاد - أبهاالإثنين 8 مايو 2023،
    21:30 السعودية ومصر    		شاهد VIPالجوهرة المشعة

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    أهلا بكم في البث المباشر المقدم لكم من جول، يستضيف فريق الاتحاد نظيره أبها في الجولة 26 من دوري روشن السعودي 2022-23، على ملعب الجوهرة المشعة.

    يواصل الاتحاد المضي قدمًا نحو لقب الدوري السعودي الغائب عن خزائنه منذ سنين طويلة، ولا يتبقى على انتهاء الموسم الكروي إلا أقل القليل ولا يزال النمور في الصدارة.

    وكان التعاون قد أحدث المفاجأة بإسقاط الاتحاد وعرقلة مسيرته نحو التتويج بلقب دوري روشن حين فاز عليه 2-1 في مباراة مثيرة.

    فيما سيكون المعترك القادم أمام رجال المدرب البرتغالي نونو سانتو أمام أبها لحساب الجولة 26 من عمر المسابقة.