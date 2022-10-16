المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الاتحاد - الوحدة
الأحد 16 أكتوبر 2022،
ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية
مباشرالاتحاد والوحدة: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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نهاية المباراة
90+7' نهاية المباراة بفوز الاتحاد على الوحدة بهدف دون رد.
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90+1' أووووه مارسيلو جروهي يتألق ويتصدى لفرصة خطرة من الوحدة ويحافظ على نظافة شباكه.
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89' الحكم يحتسب ست دقائق وقت محتسب بدل ضائع
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طرد لرودريجيز
85' أووووووووه الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه رودريجيز، لاعب الوحدة لتدخله على مد الله العليان بدون كرة.
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جووووووول حجازي يسجل للاتحاد
79' جووووووووووووووووول الهدف الأول في المباراة سجله أحمد حجازي للاتحاد، ركنية من الجانب الأيمن ارتقى لها حجازي برأسية قوية سكنت الشباك.
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75' ربع ساعة تفصلنا على نهاية المباراة
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68' هدوء في أحداث المباراة.
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60' مرور ربع ساعة من الشوط الثاني، والتعادل السلبي لازال سيد الموقف
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57' توقف المباراة لإصابة هيلدر كوستا
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المحمدي يواصل التألق
51' أوووووه بداية قوية للاتحاد، هجوم ضاغط انتهى بتسديدة صاروخية من رومارينيو ولكن المحمد يتصدى لها بثبات ويحافظ على نظافة شباكه.
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انطلاق الشوط الثاني
بداية الشوط الثاني من المباراة
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نهاية الشوط الأول
45+5' نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.
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طرد للعبود
45+2' أوووووووه الحكم يشهر البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء، في وجه عبد الرحمن العبود لاعب الاتحاد.
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45' الحكم يحتسب أربع دقائق وقت محتسب بدل ضائع.
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هدف ملغي للاتحاد
34' أووووه الحكم يلغي هدف للاتحاد، لوجود تسلل على عبد الرزاق حمد الله الذي استلم كرة طولية ثم راوغ الحارس ووضعها في الشباك.
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28' هدوء في أحداث المباراة، وانحصار اللعب في وسط الملعب.
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17' سيطرة اتحادية ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى الوحدة.
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11' مرور عشر دقائق من الشوط الأول، والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة مع استحواذ من الاتحاد.
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التهديد الأول للاتحاد
7' أووووووووه بداية قوية للاتحاد، وفرصة خطيرة تبادل التمريرات بين كوستا ورومارينيو، وصلت إلى الأخير الذي سدد تسديدة قوية أرضية ولكن المحمدي حولها إلى ركنية.
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بداية المباراة
والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة بين الاتحاد والوحدة
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تشكيلة الوحدة ضد الاتحاد
التشكيل| 4-3-3
منير محمدي
عبد الإله بخاري - عبد الله الحافظ - ألبرتو بوتيا - حمد الجيزاني
فيصل فجر - انسيلمو - وليد باخشوين
حسين العيسى - بوجيل - رودريجيز
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تشكيلة الاتحاد ضد الوحدة
التشكيل| 3-4-3
مارسيلو جروهي
أحمد بامسعود - أحمد حجازي - عمر هوساوي
عبد الرحمن العبود - طارق حامد - إيجور كورنادو - مد الله العليان
هيلدر كوستا - عبد الرزاق حمد الله - رومارينيو
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2023 بين الاتحاد والوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.
سقط الاتحاد في فخ التعادل مع ضمك في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2022-2023.
النمور لم يحافظوا على التقدم بنهاية الشوط الأول وخرجوا بتعادل إيجابي بهدف لمثله، ليصل الاتحاد إلى النقطة 15.
ويوجه الاتحاد نظيره الوحدة الذي حقق الفوز في الجولة السابعة على الرائد بثنائية نظيفة.