تبديل في صفوف الاتحاد
31’خروج سيكو سانوجو ودخول عصام المولد بدلًا منه
⚽️ دوري أبطال آسيا:#الاتحاد_الوحدة_الاماراتي— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) May 21, 2019
28’
➡️خروج: سيكو سانوجو
⬅️دخول: عصام المولد#اتحاد_اسيا#انا_الاتحاد pic.twitter.com/izweLp4qIv
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
⚽️ دوري أبطال آسيا:#الاتحاد_الوحدة_الاماراتي— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) May 21, 2019
- بالتوفيق للعميد 💛🖤#اتحاد_اسيا#انا_الاتحاد pic.twitter.com/3Tbzq1nsOB
تشكيل الوحدة
يبدأ المدرب هنط تين كات بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
راشد علي / خالد إبراهيم / سالم سلطان / حمدان الكمالي / محمد المنهالي / ناصر عبد الهادي / سلطان الغفري / تشانج ووريم / خليل إبراهيم * محمد الحمادي / طارق أحمد
إليكم قائمة البداية لمواجهة إتحاد جدة.— AlWahda FC الوحدة (@AlWahdaFCC) May 21, 2019
Our Starting XI Against @ittihad.#WAHDALive @theAFCCL_ar @TheAFCCL pic.twitter.com/hEv5SoXj3Q
تشكيل الاتحاد
يبدأ المدرب خوسيه سييرا بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
فواز القرني / منصور الحربي / أحمد عسيري / ماثيو جورمان / ياسين بارناوي / خالد السميري / جمال باجندوح / سيكو سانوجو / روماريو ريكاردو / كارلوس فيانويفا / ناصر الشمراني
قائمة الفريق الكروي الأول في لقاء #الاتحاد_الوحدة_الاماراتي #انا_الاتحاد #اتحاد_اسيا pic.twitter.com/2KYwlKhYZe— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) May 21, 2019
يدخل الوحدة هذا اللقاء وهو قادم من خسارة أمام فريق الشارقة بثلاثية مقابل هدفين، في إطار منافسات الجولة 25 من دوري الخليج العربي، وبهذه الخسارة ظل الفريق في المركز الخامس برصيد 43 نقطة، وتبقى له مباراة في الجولة الأخيرة أمام العين، أما عن البطولة الآسيوية فتأهل العنابي لدور الـ16 بعد أن تصدر المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، بعد أن حقق الفوز في أربع مباريات وخسر مباراة واحدة.
تأهل النمور رسميًا إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لهذا الموسم، بعدما أنهى الجولة الخامسة وهو في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، جمعهم من ثلاث انتصارات وتعادل وهزيمة، أما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان فأنهى الاتحاد الموسم وهو في المركز العاشر برصيد 34 نقطة، بعد أن حقق الفوز في تسع مباريات وتعالد في سبع، وخسر 14 مباراة.