مباشرالاتحاد والهلال: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد والهلال في قمة الجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، والمقامة على ملعب الجوهرة المشعة...

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الإتحاد vs الهلالدوري روشن السعوديالإتحادالهلال
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    عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

    المباراة

    الموعد

    القنوات الناقلة

    الملعب

    الاتحاد - الهلال

    الخميس 5 يناير 2023،
    20:30 السعودية، 19:30 مصر

    شاهد VIP

    الجوهرة المشعة

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    تشكيل الهلال ضد الاتحاد

    اختار رامون دياز الفريق الآتي لخوض الكلاسيكو

    التشكيل: 4-3-3
    عبد الله المعيوف
    سعود عبد الحميد - جانج هيون سو - علي آل بليهي - حمد اليامي
    جوستافو كويلار - محمد كنو - أندريه كاريلو
    سالم الدوسري - أوديون إيجالو - ميشيل ديلجادو

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    تشكيل الاتحاد ضد الهلال

    قرر المدرب نونو سانتو الاعتماد على التشكيل التالي في الكلاسيكو

    التشكيل: 4-4-2

    مارسيلو جروهي
    زكريا هوساوي - أحمد شراحيلي - أحمد حجازي - مهند الشنقيطي
    هيلدر كوستا - طارق حامد - كورنادو - عبد العزيز البيشي
    عبد الرازق حمدلله - رومارينهو

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    أهلا بكم في البث المباشر الكتابي قمة مباريات الجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022،223، والتي تجمع بين الاتحاد والهلال،على ملعب الجوهرة المشعة.

    الاتحاد نجح في تحقيق فوزًا هامًا على حساب أبها في الجولة الماضية، بهدفين مقابل هدف ليواصل الزحف نحو القمة، ويعمل لمواصلة حصد النقاط بالفوز بالكلاسيكو، والاقتراب أكثر من القمة.

    أما الهلال فيدخل المباراة بعد تعثر في آخر مباراتين بالتعادل أمام النصر ثم ضمك، ويعمل على إيقاف نزيف النقاط والخروج بنقاط المباراة كاملة، لتصحيح الأوضاع والعودة إلى المربع الذهبي.

    ويحتل الاتحاد المركز الثالث من سلم ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد لعب 10 مباريات، بينما يأتي الهلال في المركز الخامس برصيد 22 مباراة بعد لعب 11 مباراة.

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    عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

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