عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الاتحاد - الهلال
الخميس 5 يناير 2023،
الجوهرة المشعة
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الاتحاد - الهلال
الخميس 5 يناير 2023،
الجوهرة المشعة
لا تفوت احد أهم مباريات الدوري السعودي— SHAHID (@ShahidVOD) January 4, 2023
كلاسيكو الاتحاد والهلال
الاتحاد يجهز أسلحته للفوز على الهلال والمنافسة على الصدارة مجددًا
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بتقنية HD على#دوري_روشن_السعودي#SSC#الرياضة_على_شاهدhttps://t.co/90F3dGBX9M pic.twitter.com/7lK3ZdPdsz
اختار رامون دياز الفريق الآتي لخوض الكلاسيكو
التشكيل: 4-3-3
عبد الله المعيوف
سعود عبد الحميد - جانج هيون سو - علي آل بليهي - حمد اليامي
جوستافو كويلار - محمد كنو - أندريه كاريلو
سالم الدوسري - أوديون إيجالو - ميشيل ديلجادو
📋 هُنـا قائمة #كبير_آسيا في لقاء "الاتحاد" ⚽️💙#الاتحاد_الهلال pic.twitter.com/toVrtJxq2A— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 5, 2023
قرر المدرب نونو سانتو الاعتماد على التشكيل التالي في الكلاسيكو
التشكيل: 4-4-2
مارسيلو جروهي
زكريا هوساوي - أحمد شراحيلي - أحمد حجازي - مهند الشنقيطي
هيلدر كوستا - طارق حامد - كورنادو - عبد العزيز البيشي
عبد الرازق حمدلله - رومارينهو
📋| قائمة النمور لمواجهة الكلاسيكو ⚽️#الاتحاد_الهلال pic.twitter.com/hbm92KThv7— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 5, 2023
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي قمة مباريات الجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022،223، والتي تجمع بين الاتحاد والهلال،على ملعب الجوهرة المشعة.
الاتحاد نجح في تحقيق فوزًا هامًا على حساب أبها في الجولة الماضية، بهدفين مقابل هدف ليواصل الزحف نحو القمة، ويعمل لمواصلة حصد النقاط بالفوز بالكلاسيكو، والاقتراب أكثر من القمة.
أما الهلال فيدخل المباراة بعد تعثر في آخر مباراتين بالتعادل أمام النصر ثم ضمك، ويعمل على إيقاف نزيف النقاط والخروج بنقاط المباراة كاملة، لتصحيح الأوضاع والعودة إلى المربع الذهبي.
ويحتل الاتحاد المركز الثالث من سلم ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد لعب 10 مباريات، بينما يأتي الهلال في المركز الخامس برصيد 22 مباراة بعد لعب 11 مباراة.