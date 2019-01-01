23’ إنطلاقة من محمد الشلهوب الذي مررها على الجهة اليسري إلى اندري كاريلو الذي مر بمهارة فردية لداخل المنطقة ثم مررها إلى الشلهوب داخل المنطقة ليطلقها تسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي