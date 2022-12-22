45+8" رومارينهو يهدر ركلة الجزاء بعد تنفيذها على يسار المرى والحارس الكوري يتصدى لها
مباشرالاتحاد والشباب:مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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أووووووووووووه، رومارينهو يهدر ركلة الجزاء
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أوووووووو، الاتحاد يعود من جديد ويتحصل على ركلة جزاء
45+6" أوووووووو، الاتحاد يعود من جديد ويتحصل على ركلة جزاء بعد تدخل قوي على احمد حجازي
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أوووووووووه، مارسيلو جروهي يتصدى لركلة الجزاء
45+4" إيفان بانيجا يسدد ركلة الجزاء لكن يتألق الحارس جروهي فى التصدي لها
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أوووووووووووه، ركلة جزاء للشباب
49" الحكم يحتسب ركلة جزاء للشباب بعد الرجوع للفار وبطاقة صفراء من نصيب حجازي
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45" الحكم يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووول هدف لمتعب الحربي لصالح الشباب
41" هدف رائع للشباب بعد تمريرة ثنائية رائعة تضع متعب الحربي فى مواجهة المرمى ليسددها على يسار الحارس مارسيلو جروهي
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37" تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق إيجور كورنادو لكنها فى منتصف المرمى بين أحضان الحارس كيم سونج
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أووووووووووه، القائم يمنع التقدم للاتحاد
33" تمريرة رائعة من عبدالرحمن العبود إلى رومارينيو الذي تلقاها بلمسة واحدة فى المرمى لكنها اصطدمت فى القائم
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أوووووووووووه، هجمة خطيرة للشباب
تسديدة قوية من داخل المنطقة عن طريق جوانكا لكن تصدي رائع من الحارس مارسيلو جروهي
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26" بطاقة صفراء من نصيب فهد المولد
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25" تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي الاتحاد فى منتصف الميدان
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20" تمريرة رائعة من حمدلله تصل لعبدالرحمن العبود داخل المنطقة ثم يمررها عرضية لكن ابعدها الدفاع فى اللحظات الأخيرة من منطقة الخطورة
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أووووووووووه، هدف أول للاتحاد لكن الحكم يشير بوجود تسلل
19" تمريرة من حمدلله تضع المولد منفردا بالمرمى لكن الأخير كان متسلل
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تسديدة خطيرة من بانيجا17" ركلة ركنية لصالح الشباب من جهة اليسار نفذها بانيجا بتسديدة مباشرة فى اتجاه المرمى لكنها مرت على حافة القائم
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15" ربع ساعة مرت من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
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8" تمريرة رائعة من بانيجا فى قلب المنطقة تلقاها فهد المولد برأسية مرت اعلى المرمى
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6" سيطرة واستحواذ من الاتحاد فى بداية المباراة
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4" فهد المولد ينطلق من على حدود المنطقة ثم يسدد كرة أرضية تصل سهلة بين احضان الحارس مارسيلو جروهي
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3" ركنية للاتحاد تنفذ بعرضية من إيجور كورنادو تلقاها حجازي برأسية مرت اعلى المرمى
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1" الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
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تشكيل الشباب ضد الاتحاد
يبدأ الشباب بقيادة المدرب فيسنتي مورينو بالرسم الأتي
الخطة 4-2-3-1
سيانج جيوكيم
متعب الحربي - حسان التمبكتي - ياجو سانتوس - فواز الصقور
إيبير بانيجا - غرزيجورز كريشووياك
فهد المولد - كريستيان جوانكا - كارلوس
سانتي مينا
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تشكيل الاتحاد ضد الشباب
يبدا الاتحاد بقيادة المدرب نونو إسبيريتو سانتو بالرسم الآتي
الخطة 4-4-2
مارسيلو جروهي
أحمد بامسعود - أحمد شراحيلي - أحمد حجازي - مهند الشنقيطي
هيلدر كوستا - طارق حامد - إيغور كورونادو - عبدالرحمن العبود
عبدالرزاق حمدلله - رومارينيو
- -أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الاتحاد والشباب في دور الستة عشر من بطولة كأس الملك لموسم 2022-23،على "الجوهرة المشعة.
الاتحاد، صاحب الأرض، عينه على الدخول بقوة في الموسم الحالي من بطولة كأس الملك، وتحقيق الفوز من أجل إبعاد أحد المرشحين الرئيسيين للسير بعيدًا في البطولة.
أما نادي الشباب، فيدخل المواجهة وعينه هو الآخر على تحقيق الفوز، من أجل بداية مثالية لرحلة استعادة اللقب الغائب عن عرين "الليث" منذ آخر تتويج في 2014.
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المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الاتحاد - الشباب
الخميس 22 ديسمبر 2022،
21:00 السعودية، 20:00 مصر
الجوهرة المشعة
Shahid
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