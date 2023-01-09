عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الشباب - الاتحاد
الأثنين 9 يناير 2023،
فيصل بن فهد
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الشباب - الاتحاد
الأثنين 9 يناير 2023،
فيصل بن فهد
بعد التعثر في الجولة السابقة، الليوث ضد النمور في كلاسيكو تصحيح المسار 🔥— SHAHID (@ShahidVOD) January 6, 2023
اشترك في باقة الرياضة وشاهد أقوى الأحداث الرياضية بتقنية HD على #Shahid#دوري_روشن_السعودي#SSC#الرياضة_على_شاهد#الاتحاد#الشباب https://t.co/LCggFcAKq5 pic.twitter.com/W0CmR1GS3a
84' تصووويبة من فهد المولد ولكن جروهي يمسك بالكرة
72' عرررضية من الصقور ولكن حجازي يعترضها ببراعة
68' عررضية رائعة من حمدلله ولكن حارس الشباب يمسك بالكرة
64' تسديدة من العبود ولكن حارس الشباب يمسك بالكرة
60' بطاقة صفراء لواحد من أعضاء الطاقم التدريبي للشباب بسبب اعتراضه على قرارات الحكم
48' عررضية رائعة بإتجاه جونيور، برغم الخروج الخاطئ لجروهي من مرماه! ولكن جونيور يقرر لعب الكرة مقصية ويهدر فرصة سهلة للغاية
42' عرررضية من الجهة اليمنى للشباب، كارلوس يسدد الكرة بالكعب ولكنها تمر بجوار القائم
33' عرررضية رائعة من الجهة اليسرى، راسية مميزة من كارلوس ولكن جروهي يتألق ويُخرج الكرة لركنية بصعوبة
24' استماتة من دفاع الشباب لإخراج الكرة من على خط المرمى، ولكن حجازي يجدها أمامه ويسددها في المرمى بسهولة مُحرزًا التعادل
22' جووووووووووووول جوانكا يسدد ركلة الجزاء بنجاح ويسجل الأول
21' الحكم يقرر احنساب ركلة جزاء للشباب بعد خطأ من حجازي على باهبري
13' تصووويبة من برونو هنريكي ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل
8' عررضية من الحهة اليسر على القائم البعيد، الكرة تُمهد إلى باهبري الذي يسدد الكرة ولكنها عالية عن المرمى
6' سيطرة واستحواذ من الشباب، والاتحاد يعتمد على مصيدة التسلل
اختار فيسنتي مورينو الفريق الآتي لخوض القمة
التشكيل: 4-2-3-1
كيم سيونج جو
متعب الحربي - حسان تبمكتي - إياجو سانتوس - فواز الصقور
بانيجا - كريتشوفياك
هتان باهبري - كريستيان جوانكا - حسين القحطاني
كارلوس جونيور
قرر المدرب نونو سانتو الاعتماد على التشكيل التالي في الكلاسيكو
التشكيل: 4-2-3-1
مارسيلو جروهي
زكريا هوساوي - أحمد شراحيلي - أحمد حجازي - مهند الشنقيطي
برونو هنريكي - كورنادو
هيلدر كوستا - رومارينهو - عبد العزيز البيشي
عبد الرزاق حمدلله
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي قمة مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022،223، والتي تجمع بين الاتحاد والشباب على ملعب فيصل بن فهد.
تعرض الاتحاد للخسارة في الكلاسيكو بالجولة الماضية أمام الهلال وسقط بهدف نظيف على ملعبه ووسط جماهيره، ويسعى لتعويض التعثر بالفوز أمام خصم أخر قوي، ليستعيد توازنه نفسيًا.
أما الشباب فكان أيضًا تعرض للهزيمة أمام الوحدة بهدفين لهدف، ويرغب في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل مواصلة الضغط على النصر متصدر الترتيب.
ويحتل الاتحاد المركز الرابع من سلم ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد لعب 11 مبارة، بينما يأتي الشباب في المركز الثاني برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 11 لقاء كذلك.