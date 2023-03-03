مباشرالخليج والاتحاد: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الخليج والشباب في إطار الجولة التاسعة عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، والمقامة على ملعب محمد بن فهد

Helder Costa Ittihad Raed SPL 23,02,2023Ittihad Twitter
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دوري روشن السعوديالإتحادالخليج vs الإتحادالخليج
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    عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

    المباراة

    الموعد

    القنوات الناقلة

    الملعب

    الخليج - الاتحاد

    الجمعة 3 مارس 2023،
    15:00 السعودية، 14:00 مصر

    شاهد Vip

    محمد بن فهد

    Shahid 1920 x 300 NEW DECEMBER 2022Shahid

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    عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

    Shahid NEW 1920 x 720 DECEMBER 2022Shahid

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    نهاية المباراة بفوز الاتحاد على الخليج بثلاثية نظيفة

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    85' ضغط من الخليج لتقليص الفارق

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    جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثالث للاتحاد

    73' ركنية للاتحاد، الكرة تصل إلى شراحيلي الذي يسدد الكرة برأسه قووية وتسكن المرمى

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    جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثاني للاتحاد

    69' تمريرة رررائعة تضع رومارينهو أمام المرمى قبل أن يُنهي الهجمة بشكل جميل على يسار الحارس، ليضاعف النتيجة للاتحاد

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    67' هدف ملغي للخليج بسبب وجود تسلل

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    65' تصوووويبة رائعة من هنريكي ولكن فريدريك يتصدى لها

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    62' هدف ملغي للاتحاد بسبب تسلل على رومارينهو

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    الاتحاد يرد

    58' تصووويبة قوية من رومارينهو ولكن حارس الخليج يتصدى لها على مرتين

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    خطيررررررة للخليج

    57' تسديدة قووووية من فابيو ولكن الكرة تمر بجوار القائم

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    جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول للاتحاد

    54' حمدلله يسدد ركلة الجزاء بنجاح ويمنح التقدم للاتحاد

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    رررررركلة جزاء للاتحاد

    51' برونو هنريكي يتحصل على ركلة جزاء بعد التحام حارس المرمى فريدريك معه

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    بداية الشوط الثاني

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    نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

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    أووووووه الهدف الأول يضيع من الخليج

    45' تسديدة خطيرررة من داخل منطقة الجزاء ولكن الكرة تعلو العارضة

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    44' عررضية خطيرررة من الجهة اليمنى للخليج ولكن الكرة تمر من أمام موراتا وتخرج لركلة مرمى للاتحاد

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    خطيرررررة للاتحاد

    36' عررضية من مد الله العليان يستقبلها حمدلله على الطائر بشكل ررائع ولكن تسديدته تمر بجوار القائم بقليل

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    35' هدوء نسق اللعب في الدقائق الأخيرة