عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الخليج - الاتحاد
الجمعة 3 مارس 2023،
محمد بن فهد
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الخليج - الاتحاد
الجمعة 3 مارس 2023،
محمد بن فهد
الخليج ضد الاتحاد— SHAHID (@ShahidVOD) March 2, 2023
النصر ضد الباطن
صراع الصدارة والهروب من منطقة الهبوط يتصدر المشهد في الجولة 19 من #دوري_روشن_السعودي
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GOBX #SSC#الرياضة_على_شاهد#Shahidhttps://t.co/gh6pFjB6M2 pic.twitter.com/fgsDI1mYAe
85' ضغط من الخليج لتقليص الفارق
73' ركنية للاتحاد، الكرة تصل إلى شراحيلي الذي يسدد الكرة برأسه قووية وتسكن المرمى
69' تمريرة رررائعة تضع رومارينهو أمام المرمى قبل أن يُنهي الهجمة بشكل جميل على يسار الحارس، ليضاعف النتيجة للاتحاد
67' هدف ملغي للخليج بسبب وجود تسلل
65' تصوووويبة رائعة من هنريكي ولكن فريدريك يتصدى لها
62' هدف ملغي للاتحاد بسبب تسلل على رومارينهو
58' تصووويبة قوية من رومارينهو ولكن حارس الخليج يتصدى لها على مرتين
57' تسديدة قووووية من فابيو ولكن الكرة تمر بجوار القائم
54' حمدلله يسدد ركلة الجزاء بنجاح ويمنح التقدم للاتحاد
51' برونو هنريكي يتحصل على ركلة جزاء بعد التحام حارس المرمى فريدريك معه
45' تسديدة خطيرررة من داخل منطقة الجزاء ولكن الكرة تعلو العارضة
44' عررضية خطيرررة من الجهة اليمنى للخليج ولكن الكرة تمر من أمام موراتا وتخرج لركلة مرمى للاتحاد
36' عررضية من مد الله العليان يستقبلها حمدلله على الطائر بشكل ررائع ولكن تسديدته تمر بجوار القائم بقليل
35' هدوء نسق اللعب في الدقائق الأخيرة