26' هدف ملغي للاتحاد بسبب تسلل على البيشي
مباشرالاتحاد والتعاون: مباشر لحظة بلحظة
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فررررصة للاتحاد
23' تووغل رائع من كوستا الذي يمرر إلى رومارينهو ولكن تسديدته بعيدة عن المرمى
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20' غروهي يتصدى لتسديدة رائعة من تاوامبا بعد أن لعبها خلفية مزدوجة
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خطيررررة للتعاون
11' تسديدة من تاومبا ولكن الكرة تمر بجوار القائم
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سيطرة واستحواذ من الاتحاد
5' أصحاب الأرض يستحوذون على الكرة في بداية اللقاء
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انطلاق المباراة
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تشكيل التعاون ضد الاتحاد
قرر مدرب التعاون الاعتماد على التشكيل التالي
التشكيل: 4-1-4-1
مايلسون
سعد بالعبيد - حسن قادش - نالدو سانتوس - محمد الغامدي
أشرف المهديوي
كاكو - ألفارو ميدران - سعد فهد الناصر - فهد الرشيدي
لياندر تاوامبا
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تشكيل الاتحاد ضد التعاون
قرر مدرب الاتحاد الاعتماد على التشكيل الآتي
التشكيل: 3-4-3
مارسيلو جروهي
أحمد شراحيلي - أحمد حجازي - مهند الشنقيطي
عبد العزيز البيشي - طارق حامد - برونو هنريكي - زكريا هوساوي
رومارينهو - عبد الرزاق حمدلله - هيلدر كوستا
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الاتحاد والتعاون في الجولة العاشرة من الدوري السعودي على ملعب الملك عبدلله الدولي.
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عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الاتحاد - التعاون
الأثنين 22 ديسمبر 2022،
18:00 السعودية، 17:00 مصر
الملك عبدلله الدولي
Shahid
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