مباشرالتعاون ضد الاتحاد: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة التعاون ضد الاتحاد في الجولة 25 من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، والمقامة على ملعب مدينة الملك عبدلله

Ittihad - Shabab 2023Al Ittihad Twitter
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التعاون vs الإتحادالإتحاددوري روشن السعوديالتعاون

ملخص

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    فيديو: شاهد البث المباشرة لمباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2022-23

    البث المباشرة لمباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2022-23 على شاهد VIP

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    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
    التعاون - الاتحادالأربعاء 3 مايو 2023،
    19:00 السعودية، 19:00 مصر    		شاهد VIPمدينة الملك عبدلله

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    نهاية المباراة بفوز التعاون على الاتحاد بهدفين لهدف

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    طررررررد للاعب التعاون

    105' المطيري يتحصل على بطاقة حمراء بعد أن قام بعرقلة رومارينهو من الخلف

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    93' تصوووويبة قوية من كورنادو ولكن النجار يواصل التألق ويتصدى لها

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    82' عرررضية خطيرررة من العبود ولكن النجار يمسك بالكرة

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    جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الاتحاد يقلص الفارق

    77' عررضية رائعة من بامسعود إلى حمدلله الذي يسدد الكرة في المرمى بكل سهولة

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    74' تصووويبة من ألفارو، ترتطم بالدفاع وتُغير إتجاهها ولكن الكرة تصل سهلة في يد جروهي

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    جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثاني للتعاون

    67' تسديدة ررررائعة من الرشيدي على يسار جروهي مسجلًا الهدف الثاني للتعاون

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    أوووووووه كادت أن تخادع جروهي

    63' تسديدة بإتجاه مرمى الاتحاد استغلالًا لخروج جروهي من مرماه ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل

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    الحكم يُعدل من قراره

    59' الحكم يعود لتقنية الفيديو ويقرر احتساب الخطأ من خارج منطقة الجزاء

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    ررررررررررررررررركلة جزاء للاتحاد

    55' الحكم يشير إلى ركلة جزاء بعد أن تعرض رومارينهو للعرقلة داخل منطقة الجزاء

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    النجار يسقط مصابًا

    49' تصوويبة رائعة يتصدى لها حارس التعاون، قبل أن يتدخل حمدلله معه في محاولة لتسديد الكرة بين يديه، ليصطدم معه ويتعرض النجار للإصابة

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    خطيرررررررة للاتحاد

    45' تصووووويبة قوية ورائعة من رومارينهو ولكن النجار يتصدى لها وتخرج لركنية

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    بداية الشوط الثاني

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    نهاية الشوط الأول بتقدم التعاون على الاتحاد بهدف نظيف

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    أووووووووووووووه النجار يتألق!

    41' عررضية رائعة بإتجاه رومارينهو الذي يسدد الكرة برأسه ولكن النجار يتألق ويتصدى لها

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    قرررريبة من حجازي

    39' ركنية للاتحاد، الكرة تصل إلى حجازي ورأسية قووية ولكن النجار يتصدى لها وتخرج لركنية

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    تبديل للتعاون

    37' خروج الحارس مايلسون للإصابة ودخول النجار

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    35' مايلسون حارس التعاون يسقط متألمًا للإصابة وتوقف اللعب لعلاجه