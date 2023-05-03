مباشرالتعاون ضد الاتحاد: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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فيديو: شاهد البث المباشرة لمباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2022-23
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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب التعاون - الاتحاد الأربعاء 3 مايو 2023،
19:00 السعودية، 19:00 مصر
شاهد VIP مدينة الملك عبدلله
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نهاية المباراة بفوز التعاون على الاتحاد بهدفين لهدف
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طررررررد للاعب التعاون
105' المطيري يتحصل على بطاقة حمراء بعد أن قام بعرقلة رومارينهو من الخلف
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93' تصوووويبة قوية من كورنادو ولكن النجار يواصل التألق ويتصدى لها
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82' عرررضية خطيرررة من العبود ولكن النجار يمسك بالكرة
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الاتحاد يقلص الفارق
77' عررضية رائعة من بامسعود إلى حمدلله الذي يسدد الكرة في المرمى بكل سهولة
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74' تصووويبة من ألفارو، ترتطم بالدفاع وتُغير إتجاهها ولكن الكرة تصل سهلة في يد جروهي
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثاني للتعاون
67' تسديدة ررررائعة من الرشيدي على يسار جروهي مسجلًا الهدف الثاني للتعاون
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أوووووووه كادت أن تخادع جروهي
63' تسديدة بإتجاه مرمى الاتحاد استغلالًا لخروج جروهي من مرماه ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل
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الحكم يُعدل من قراره
59' الحكم يعود لتقنية الفيديو ويقرر احتساب الخطأ من خارج منطقة الجزاء
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ررررررررررررررررركلة جزاء للاتحاد
55' الحكم يشير إلى ركلة جزاء بعد أن تعرض رومارينهو للعرقلة داخل منطقة الجزاء
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النجار يسقط مصابًا
49' تصوويبة رائعة يتصدى لها حارس التعاون، قبل أن يتدخل حمدلله معه في محاولة لتسديد الكرة بين يديه، ليصطدم معه ويتعرض النجار للإصابة
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خطيرررررررة للاتحاد
45' تصووووويبة قوية ورائعة من رومارينهو ولكن النجار يتصدى لها وتخرج لركنية
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول بتقدم التعاون على الاتحاد بهدف نظيف
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أووووووووووووووه النجار يتألق!
41' عررضية رائعة بإتجاه رومارينهو الذي يسدد الكرة برأسه ولكن النجار يتألق ويتصدى لها
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قرررريبة من حجازي
39' ركنية للاتحاد، الكرة تصل إلى حجازي ورأسية قووية ولكن النجار يتصدى لها وتخرج لركنية
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تبديل للتعاون
37' خروج الحارس مايلسون للإصابة ودخول النجار
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35' مايلسون حارس التعاون يسقط متألمًا للإصابة وتوقف اللعب لعلاجه