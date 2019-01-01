🚩 مباراة اليوم

🆚 سيمبا التنزاني

🏆 دوري أبطال افريقيا

🏟 ملعب الجيش - برج العرب

🕘 الساعة ٩:٠٠ م#YallaYaAhly pic.twitter.com/eFK80jIWIL — Al Ahly SC (@AlAhly) ٢ فبراير ٢٠١٩

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف النادي الاهلى نظيره نادي سيمبا التنزاني، على ملعب “برج العرب” ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دورى أبطال إفريقيا، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.