عمرو السولية يتقدم للنادي الاهلي برأسية رائعة
عمرو السولية3’ الهدف جاء بعد ركنية للنادي الاهلي تنفذ بتمريرة قصيرة من ناصر ماهر على القائم القريب إلى حسين الشحات الذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة حولها عمرو السولية برأسية قوية تسكن الشباك بنجاح
التشكيل الرسمي للنادي الاهلي
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
محمد الشناوي / محمد هاني / سعد سمير / أيمن أشرف / على معلول / عمرو السولية / هشام محمد / ناصر ماهر / حسين الشحات / كريم نيدفيد / جونيور أجاي
📝 تشكيل فريقنا امام سيمبا التنزاني الليلة. #YallaYaAhly pic.twitter.com/uuqvKihGLx— Al Ahly SC (@AlAhly) ٢ فبراير ٢٠١٩
البدلاء / شريف إكرامي / أحمد حمودي / محمد شريف / حسام عاشور / محمود وحيد / رامي ربيعة / صلاح محسن
التشكيل الرسمي لفريق سيمبا
يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن
عيشي مانولا / نيكولاس جيان / مرشد جوكو / سيرجي باسكال واوا / اشانتي كواسي / راشد متابويجوا / جيمس طوتيي / جوناس جيلارد / كلاتوس شاما / إيمانويل اوكوي / كاجيري ميدي
البدلاء / ديو مونيش / بوكابا بوندالا / جون رافيل بوكو / هارونا نيونزيما / محمد حسيني محمد / مزاميرو ياسين / حسن صالح ديلونجا
🚩 مباراة اليوم— Al Ahly SC (@AlAhly) ٢ فبراير ٢٠١٩
🆚 سيمبا التنزاني
🏆 دوري أبطال افريقيا
🏟 ملعب الجيش - برج العرب
🕘 الساعة ٩:٠٠ م#YallaYaAhly pic.twitter.com/eFK80jIWIL