مباشرالأهلي وريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022
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تشكيل ريال مدريد ضد الأهلي
اختار كارلو أنشيلوتي الفريق الآتي لخوض القمة
التشكيل: 4-3-3
أندري لونين
إدواردو كامافينجا - أنطونيو روديجير - دافيد ألابا - ناتشو
توني كروس - أوريلين تشاوميني - لوكا مودريتش
فينسيوس جونيور - رودريجو جوس - فيدريكو فالفيردي
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تشكيل الأهلي ضد ريال مدريد
قرر المدرب مارسيلو كولر اعتماد على التشكيل التالي
التشكيل: 4-2-3-1
محمد الشناوي
علي معلول - محمود متولي - محمد عبد المنعم - محمد هاني
أليو ديانج - عمرو السولية
محمد عبد القادر - محمد مجدي قفشة - حسين الشحات
محمد شريف
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أهلًا بكلم في البث الكتابي المباشر للمواجهة العربية العالمية التي ستجمع بين الأهلي ملك أفريقيا وريال مدريد ملك أوروبا كما عنونت صحيفة آس، في إطار دور نصف النهائي من مونديال الأندية والذي يُقام في المغرب، وسيُلعب اللقاءعلى ستاد عبدلله مولاي.
تأهل الأهلي لنصف النهائي بعد تجاوز عقبتي أوكلاند سيتي بثلاثية والفوز على سياتل الأمريكي بهدف نظيف، ويطمح نادي القرن الأفريقي في تحقيق المفاجأة، الفوز من أجل نهائي عربي خالص في مونديال الأندية ضد الهلال.
في المقابل، تعتبر البطولة فرصة للملكي لريال مدريد لتخفيف الضغوطات الملقاة على كاهل الفريق في الأونة الأخيرة بعد خسارة السوبر الإسباني من برشلونة، والتعرض للهزيمة في الدوري أمام مايوركا، ويرغب الملكي في الصعود للمباراة الختامية والظفر بالبطولة.
الفائز من الأهلي وريال مدريد سيواجه الهلال الذي نجح في تخطي فلامينجو بطل كوبا لبيرتادوريس ببراعة بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.