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الأهلي × بيراميدز | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي ضد بيراميدز في دور الـ16 من كأس مصر 2018-19، والتي سيحتضنها ملعب برج العرب بالإسكندرية

محدث
التعليقات()

2019-08-17T20:00:19Z

90+6’نهاية المباراة

 

2019-08-17T19:58:19Z

90+5’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق علي معلول إصطدمت بدفاعات بيراميدز وتحولت إلى ركنية

2019-08-17T19:57:51Z

90+4’لمسة يد على محمد هاني في وسط الميدان

تبديل في صفوف بيراميدز

2019-08-17T19:56:43Z

90+3’خروج أحمد علي ودخول احمد توفيق بديلًا له

2019-08-17T19:54:43Z

90+2’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق جونيور أجايي إلى داخل المنطقة تُبعد من دفاعات بيراميدز

2019-08-17T19:54:32Z

90+1’اللقاء يُستأنف الآن

2019-08-17T19:53:54Z

90’مازال اللعب متوقف حتى الآن لعلاج الحارس المهدي سليمان

2019-08-17T19:53:36Z

89’جهاد جريشة يستدعي الطاقم الطبي لعلاجه

2019-08-17T19:51:55Z

88’المهدي سليمان يسقط على أرضية الملعب لمحاولة تهدئة اللعب

2019-08-17T19:50:57Z

87’ركنية من الجهة اليمنة نفذها علي معلول مقوسة لداخل المنطقة إرتقى لها وليد أزارو وحولها برأسية قوية تصدى لها المهدي سليمان بشكل رائع وأبعد الكرة من على خط المرمى

2019-08-17T19:48:05Z

86’اووووووووه..... المهدي سليمان يواصل التألق ويبعد هدف محقق

2019-08-17T19:47:24Z

85’خمس دقائق أخيرة على نهاية اللقاء ومازال بيراميدز متقدم بهدف دون رد

2019-08-17T19:46:33Z

84’عبد الله السعيد نفذ الركلة الحرة بتسديدة صاروخية على المرمى تصدى لها محمد الشناوي بشكل رائع وأبعد الكرة إلى ركنية

2019-08-17T19:45:42Z

83’خطأ لصالح أحمد علي بعد تدخل من محمد هاني من على حدود منطقة الجزاء من مكان مميز

2019-08-17T19:44:39Z

82’ركنية من الجهة اليمنى نفذها علي معلول لداخل المنطقة قابلها وليد أزارو برأسية في إتجاه المرمى تصدى لها المهدي سليمان وحولها إلى ركنية

2019-08-17T19:44:07Z

81’اووووووووووووه.. المهدي سليمان يتألق وينقذ هدف محقق

2019-08-17T19:43:34Z

80’عشر دقائق أخيرة من عمر المباراة ومازال الأهلي متأخر بهدف أمام بيراميدز

2019-08-17T19:42:05Z

79’انطلاقة سريعة من الجانب الأيمن عن طريق رمضان صبحي ثم توغل إلى داخل المنطقة، لكن تدخل في وقت رائع من أحمد أيمن منصور الذي أزال الخطر عن مرماه وأبعد اكرة إلى ركنية

2019-08-17T19:41:23Z

78’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق عبده لومالا في إتجاه أحمد علي مرت من أمامه ووصلت في الأخير إلى محمد هاني

2019-08-17T19:41:02Z

77’خطأ لصالح محمد مجدي أفشة في وسط الميدان بعد تدخل من إريك تراوري

تبديل هجومي في صفوف الأهلي

2019-08-17T19:38:18Z

76’خروج صالح جمعة ودخول جونيور أجايي بدلًا منه

2019-08-17T19:37:08Z

75’ربع ساعة متبقية على نهاية اللقاء ومازال لاعبي الأهلي في محاولات لإدراك هدف التعديل

2019-08-17T19:36:57Z

74’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-08-17T19:36:40Z

73’سقوط أحمد أيمن منصور بداعي الإصابة

2019-08-17T19:35:57Z

72’كرة ثابتة نفذها محمد حمدي قوية مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-08-17T19:35:10Z

71’حكم المباراة أشهر البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء في وجه أيمن أشرف بعد عركلة لإريك تراوري من على حدود المنطقة

2019-08-17T19:33:48Z

70’اوووووووووووه.. حالة طرد في صفوف الأهلي

تبديل في صفوف بيراميدز

2019-08-17T19:32:47Z

69’خروج أحمد الشناوي متأثرًا بالإصابة ودخول المهدي سليمان بديلًا له

2019-08-17T19:31:06Z

68’بينية عن طريق محمد مجدي أفشة في إتجاه وليد أزارو المنطلق ناحية المنطقة أبعدت من الدفاعات أمام رمضان صبحي الذي تباطء كثيرًا في تسديد الكرة وفي الأخير تُبعد من عمر جابر بشكل مميز

2019-08-17T19:30:06Z

67’بينية عن طريق إريك تراوري في إتجاه محمد حمدي المنطلق في الجانب الأيسر، لكن إشارة بوجود حالة تسلل

2019-08-17T19:28:26Z

66’ركنية نفذها علي معلول مقوسة لداخل المنطقة تُبعد من دفاعات بيراميدز

2019-08-17T19:27:37Z

65’عرضية من الجهة اليسرى عن طريق علي معلول إلى داخل المنطقة أبعدت من علي جبر إلى ركنية

تبديل في صفوف الأهلي

2019-08-17T19:24:53Z

64’خروج حمدي فتحي ودخول محمد مجدي أفشة بديلًا له

2019-08-17T19:24:39Z

63’اللقاء يُستأنف الآن

2019-08-17T19:24:14Z

62’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-08-17T19:23:33Z

61’الحارس أحمد الشناوي سقط على أرضية الملعب بداعي الإصابة في محاول لتهدئة اللعب

2019-08-17T19:23:16Z

60’ساعة مرت من عمر وأحداث المباراة ومازال بيراميدز متقدم بهدف دون رد

2019-08-17T19:22:27Z

59’محمد هاني أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة وخروج موفق من أحمد الشناوي الذي أبعد الكرة إلى رمية جانبية

2019-08-17T19:21:56Z

58’خطأ لصالح رمضان صبحي بعد تدخل من رجب بكار في منتصف الميدان

2019-08-17T19:20:37Z

57’لمسة يد على أحمد علي داخل منطقة جزاء الأهلي

إريك تراوري يفتتح التسجيل لبيراميدز

2019-08-17T19:19:00Z

بعد مرور عشر دقائق من الشوط الثاني

56’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق عبد الله السعيد في إتجاه عبده لومالا المنطلق داخل يمين المنطقة ثم استقبل الكرة وأرسلها عرضية أرضية في إتجاه إريك تراوري ليسددها لتسكن الشباك

 

2019-08-17T19:18:19Z

55’جووووووووول أول لبيراميدز عن طريق إريك تراوري

2019-08-17T19:17:27Z

54’كرة ثابتة نفذها المتخصص عبد الله السعيد قوية على المرمى مرت بعيدة لتتحول إلى ركلة مرمى

2019-08-17T19:15:31Z

53’خطأ لصالح عبد الله السعيد بعد تدخل من عمرو السولية من مكان مميز بالقرب من قوس منطقة الجزاء تلقى على إثره بطاقة صفراء هي الثانية للاعبي الأهلي

2019-08-17T19:14:00Z

52’صالح جمعة سدد كرة من على حدود منطقة الجزاء تصطدم بأحمد أيمن منصور ثم أبعدت عن مناطق الخطر

2019-08-17T19:12:48Z

51’خطأ لصالح محمد هاني بعد تدخل من عبد الله السعيد في منتصف ملعب الأهلي

2019-08-17T19:12:28Z

50’تصويبة قوية يسارية من خارج المنطقة عن طريق صالح جمعة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-08-17T19:11:02Z

49’سقوط حسين الشحات داخل المنطقة بعد تدخل من أحمد أيمن منصور وجهاد جريشة يشير بإستمرار اللعب

2019-08-17T19:10:03Z

48’بينية عن طريق عمر جابر في إتجاه عبده لومالا المنطلق في الجانب الأيمن، لكنه كان في موقف تسلل

تبديل في صفوف بيراميدز

2019-08-17T19:09:23Z

47’خروج محمد فتحي ودخول عمر جابر بديلًا له

تابع لحظة بلحظة

2019-08-17T19:09:08Z

46’انطلاق الشوط الثاني

2019-08-17T18:50:55Z

45+1’نهاية شوط المباراة الأول

2019-08-17T18:49:23Z

45’هجمة مرتدة سريعة بدأها حسين الشحات بتمريرة في إتجاه رمضان صبحي الذي استقبل الكرة وانطلق في إتجاه المرمى ليمررها في الجهة اليسرى إلى القادم من الخلف علي معلول، لكن الحكم المساعد يشير بوجود حالة تسلل

2019-08-17T18:48:19Z

44’عرضية من الجهة اليمنى عن طريق عبد الله السعيد إلى داخل المنطقة إصطدمت وتحولت إلى ركنية

2019-08-17T18:46:56Z

43’بينية عن طريق محمد فتحي في إتجاه رجب بكار المنطلق في الجهة اليمنى، لكن تواجد مميز من معلول الذي أعطى لفريقه الاستحواذ برأسية إلى حارسه محمد الشناوي

2019-08-17T18:45:36Z

42’عبد الله السعيد نفذ الكرة الثابتة قوية على المرمى، لكن تألق من محمد الشناوي الذي أبعد الكرة بقبضة اليد إلى خارج الملعب

2019-08-17T18:44:14Z

41’خطأ لصالح عبده لومالا بعد تدخل من أيمن أشرف من على حدود المنطقة من مكان مميز تلقى على إثره بطاقة صفراء

2019-08-17T18:43:52Z

40’خمس دقائق متبقية على نهاية شوط المباراة الأول ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-08-17T18:42:45Z

39’مطالبات من لاعبي الأهلي بلمسة يد وركلة جزاء على عبده لومالا، وحكم المباراة يشير بإستمرار اللعب

2019-08-17T18:40:43Z

38’تمريرة بينية أقوى من اللازم عن طريق محمد حمدي في إتجاه أحمد علي مرت وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-08-17T18:39:22Z

37’حكم المباراة يوقف اللعب ويستدعي رمضان صبحي لتحذيره بعدم الاعتراض

2019-08-17T18:37:43Z

36’اعتراضات شديدة من لاعبي الأهلي على الحكم جهاد جريشة بسبب مطالبات بوجود خطأ لصالح رمضان صبحي من على حدود المنطقة

2019-08-17T18:37:21Z

35’عشر دقائق متبقية على نهاية الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم

2019-08-17T18:36:23Z

33’صالح جمعة أرسل كرة عرضية أرضية من الجبهة اليسرى لداخل المنطقة في إتجاه وليد أزارو الذي كان منطلق في إتجاه المرمى، ليسددها قوية تمر بجوار القائم الأيمن لأحمد الشناوي

2019-08-17T18:35:02Z

32’اووووووووووووووووه... أزارو لا يتوقف عن اهدار الفرص

2019-08-17T18:34:44Z

31’المباراة تُستأنف الآن

2019-08-17T18:34:31Z

30’نصف ساعة مرت من عمر وأحداث المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-08-17T18:34:21Z

29’دخول الطاقم الطبي للفريق لعلاجه

2019-08-17T18:32:51Z

28’سقوط اللاعب محمد فتحي بداعي الإصابة

2019-08-17T18:32:12Z

27’خطأ لصالح حسين الشحات في وسط الملعب بعد تدخل من محمد حمدي

2019-08-17T18:31:39Z

26’مرواغة رائعة من على معلول لعبده لومالا وصيحات العشرات من جماهير الاهلي المتواجدة في ملعب برج العرب

2019-08-17T18:29:55Z

25’تراجع من لاعبي بيراميدز في وسط ملعبهم ولاعبي الأهلي في محاولات للوصول لمرمى أحمد الشناوي

2019-08-17T18:28:15Z

24’خطأ لصالح محمد حمدي بعد تدخل من حسين الشحات في مناطق دفاعات بيراميدز

2019-08-17T18:27:50Z

23’تصويبة قوية من داخل يسار المنطقةتصدى لها أحمد الشناوي ببراعة ثم تُبعد من الدفاعات

2019-08-17T18:25:24Z

21’ضغط من لاعبي الأهلي على دفاعات بيراميدز بحثًا عن أول الأهداف

2019-08-17T18:24:48Z

20’خطأ لصالح عبده لومالا بعد تدخل من عمرو السولية في منتصف الميدان

2019-08-17T18:21:24Z

19’محمد هاني مرر كرة بينية لداخل المنطقة بدون عنوان مرت بعيدة لتتحول إلى ركلة مرمى

2019-08-17T18:20:15Z

18’عبد الله السعيد مرر كرة في إتجاه إريك تراوري المنطلق على حدود المنطقة ثم سدد كرة من لمسة واحدة مرت بجوار القائم الأيمن لتتحول إلى ركلة مرمى

2019-08-17T18:19:02Z

17’بينية عن طريق رمضا نصبحي في إتجاه معلول الذي كان في موقف تسلل 

2019-08-17T18:17:51Z

16’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي بيراميدز في منتصف الميدان

2019-08-17T18:17:38Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم

2019-08-17T18:15:58Z

14’كرة ثابتة نفذها محمد هاني بتمريرة بينية أرضية لداخل المنطقة طالت على رمضان صبحي الذي حاول اللحاق بها لتتحول إلى ركلة مرمى

2019-08-17T18:14:50Z

13’خطأ لصالح محمد هاني بعد تدخل من إريك تراوري في وسط الميدان

2019-08-17T18:13:45Z

12’تمريرة بينية عن طريق عبد الله السعيد في إتجاه إريك تراوري المنطلق داخل المنطقة إستقبلها بشكل رائع، لكن ضغط مميز من محمد هاني الذي سدد الكرة إصطدمت بتراوري وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-08-17T18:11:30Z

11’خطأ لصالح نبيل دونجا بعد تدخل من رمضان صبحي في وسط الميدان

2019-08-17T18:11:15Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم

2019-08-17T18:10:56Z

9’خطأ لصالح إريك تراوري بعد تدخل من صالح جمعة في وسط الميدان

2019-08-17T18:10:29Z

8’كرة ثابتة نفذها عبد الله السعيد قوية على المرمى مرت بجوار القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-08-17T18:08:34Z

7’خطأ لصالح عبد الله السعيد بعد تدخل من حمدي فتحي من على حدود المنطقة من مكان مميز

2019-08-17T18:06:21Z

6’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق على معلول إلى داخل المنطقة تُبعد من دفاعات بيراميدز

2019-08-17T18:05:40Z

5’ركنية نفذها حسين الشحات مقوسة لداخل المنطقة قابلها حمدي فتحي القادم من الخلف برأسية مرت بسلام على مرمى الشناوي

2019-08-17T18:04:28Z

4’أول انطلاقة من الجانب الأيمن عن طريق حسين الشحات في محاولة لإرسال كرة عرضية، لكن تدخل من محمد حمدي الذي أبعد الكرة إلى ركنية

2019-08-17T18:04:05Z

3’البداية مع الشياطين الحُمر وتمريرات متبادلة في وسط الميدان

2019-08-17T18:03:40Z

2’الأهلي بالزي الأحمر والأبيض على اليمين وبيراميدز بالزي الأزرق على اليسار

شاهد دخول لاعبي الأهلي لإجراء عمليات الإحماء

2019-08-17T17:48:53Z

تشكيل بيراميدز لمباراة اليوم

2019-08-17T17:38:40Z

يبدأ المدرب سيباستيان ديسابر بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

أحمد الشناوي / رجب بكار / أحمد أيمن منصور / على جبر / محمد حمدي / نبيل دونجا / محمد فتحي / إريك تراوري / عبد الله السعيد / لومالا عبده / أحمد علي

 

تشكيل الأهلي لمباراة اليوم

2019-08-17T17:37:11Z

يبدأ المدرب مارتن لاسارتي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

محمد الشناوي / محمد هاني / رامي ربيعة / أيمن أشرف / علي معلول / حمدي فتحي / عمرو السولية / حسين الشحات / صالح جمعة / رمضان صبحي / وليد أزارو

2019-08-17T17:36:34Z

أنهى بيراميدز الموسم الماضي في المركز الثالث برصيد 70 نقطة، بعد تحقيق 19 انتصار مباراة وتعادل في 13، وتلقى هزيمتين فقط، وشارك الفريق في بطولة الكونفدرالية الإفريقية واستهل مشواره بملاقاة فريق إيتوال دو كونغو وتلغب عليه برباعية مقابل هدف، في ذهاب الدور التمهيدي، ووصل الفريق إلى دور الـ16 من كأس مصر بعد تحقيق الانتصار على فريق طنطا بثلاثية مقابل هدفين في دور الـ32. 

2019-08-17T17:13:01Z

حقق المارد الأحمر أول انتصار له في مشواره الإفريقي هذا العام بفوز مريح على حساب فريق اطلع برة برباعية نظيفة، وذلك في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، وحصد الشياطين الحُمر بطولة الدوري للمرة 41 في تاريخه الفريق، بعد تصدرهم جدول الترتيب برصيد 80 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن الزمالك الذي احتل وصافة الجدول، واستطاع الأهلي أن يحقق الفوز في 25 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى 4 هزائم طوال مشواره في البطولة المحلية.

2019-08-17T17:11:21Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.... حيث يستضيف ملعب برج العرب مباراة تجمع بين الأهلي وبيراميدز، وذلك في دور الـ16 من كأس مصر 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.