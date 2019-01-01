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الأهلي × الزمالك | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة أحداث مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر 2018

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هدف رائع للشحات

2019-09-20T17:53:38Z

48- كرة سريعة تصل إلى حسين الشحات الذي يراوغ النقاز بشكل رائع ويُسدد كرة رائعة في المرمى ولكن يتصدى لها عواد ولكن في خطأ غير متوقع من عبد الشافي الذي دون قصد يضع تمريرة بالرأس تصل إلى حسين الشحات مرة آخرى ليُسددها رائعة بيمينة مُحرزاً الهدف الثاني للأهلي.

الجول الثاني لأهلي

2019-09-20T17:52:43Z

الشحات يتألق ويضع الهدف الثاني

48- جووووووووووووووووووووووووووووووووووول، حسين الشحات يضع الهدف الثاني بعد أن قدم مهارة رائعة في هذا الهدف.

بطاقة صفراء

2019-09-20T17:51:34Z

47- بطاقة صفراء إلى حمدي فتحي بعد إعاقته لأوناجم في وسط الملعب قبل شن هجمة مرتدة.

الوقت البدلاً من ضائع

2019-09-20T17:50:29Z

46- ثلاث دقائق يحتسبها حكم المباراة وقتاً بدلاً من ضائع.

2019-09-20T17:49:07Z

44- حالة تسلل على أفشة بعد تمريرة طولية من أحمد فتحي.

2019-09-20T17:46:55Z

42- إنطلاقة سريعة من الشحات ويحاول طارق حامد اللحاق به، ويقع الشحات داخل منطقة الجزاء في مُطالبة بركلة جزاء ولكن يُشير الحكم بإستكمال المباراة.

2019-09-20T17:45:28Z

41- تسلل على حمدي النقاز بعد كرة طولية من طارق حامد.

2019-09-20T17:43:24Z

39- يُنفذ شيكابالا الركلة الجانبية ولكن يخرج الشناوي ويُمسك بالكرة من بين مهاجمي ومدافعي الفريقين.

2019-09-20T17:42:51Z

38- كرة سريعة من الفارس الأبيض تصل إلى شيكابالا الذي يُسدد كرة قوية ولكن يُبعدها محمد هاني إلى ركلة جانبية.

2019-09-20T17:41:58Z

37- تمريرة رائعة من الشحات إلى أحمد فتحي الذي يضع طولية رائعة تصل إلى الشحات داخل منطقة الجزاء ويُسددها بالرأس ولكن تمر بجانب القائم الأيسر لتخرج ركلة مرمى.

2019-09-20T17:40:27Z

36- مازال الإستحواذ لصالح الأهلي على الرغم من التقدم في النتيجة.

2019-09-20T17:38:45Z

34- يا الله، تمريرات رائعة من لاعبي الأهلي لتصل إلى رمضان صبحي الذي انطلق ووضعها إلى أجايي الذي مررها إلى أفشة ولكن يُسددها أفشة بقوة زائدة لتخرج بعيداً عن المرمى.

2019-09-20T17:36:53Z

32- أجايي كاد أن يُسجل الثاني بعد تمريرة رائعة من الشحات ليُسددها أجايي ولكن يُوقفها عواد لتخرج إلى ركلة جانبية.

2019-09-20T17:36:17Z

31- خطأ لصالح السولية في وسط الملعب بعد إلتحام أوناجم معه.

2019-09-20T17:34:08Z

29- ساسي يضع تمريرة رائعة إلى أوباما لينفرد بالشناوي ولكن يُعلن الحكم عن وجود حالة تسلل.

2019-09-20T17:32:24Z

28- مرتدة سريعة من الأهلي تصل إلى حسين الشحات الذي يعود بها إلى رمضان ومنها إلى السولية الذي يُسدد تسديدة أرضية رائعة ولكن تخرج بجانب القائم الأيمن.

تبديل للأهلي

2019-09-20T17:31:57Z

27- يخرج محمود متولي المصاب ويدخل بدلاً منه اللاعب محمد هاني.

2019-09-20T17:31:37Z

27- عرضية رائعة من عبد الشافي ولكن يُبعدها أحمد فتحي إلى ركلة جانبية.

2019-09-20T17:29:41Z

25- يخرج بالفعل اللاعب محمود متولي ليتلقى العلاج خارج الملعب، ومن الواضع أن خروج اللاعب أصبح أكيد وأنه لن يستكمل المباراة.

2019-09-20T17:26:54Z

22- سقوط للاعب متولي الذي يبدوا أنه أصيب بشد عضلي، وغضب من لاعبي الأهلي بسبب إستكمال شيكابالا للعب رغم سقوط اللاعب أمامه.

2019-09-20T17:25:30Z

20- نفذ علي معلول الركلة الجانبية لتعبر من جميع اللاعبين وتصل إلى جونيور أجايي الذي يُسدد الكرة مباشرة بقدمة اليمنى لتسكن على يسار عواد ويتقدم الأهلي بهدف دون رد.

الهدف الأول للأهلي

2019-09-20T17:24:45Z

تسديدة جونيور أجايي تسكن الشباك

20- جووووووووووووووووووووول، الهدف الأول للأهلي عن طريق جونيور أجايي.

2019-09-20T17:23:52Z

19- يا الله، عواد يتألق ويُنقذ الزمالك من الهدف الأول بعد تمريرة رائعة من السولية لتصل إلى أحمد فتحي الذي يضع عرضية رائعة تصل إلى أفشة، ولكن يتدخل عواد لتصطدم به الكرة وتخرج إلى ركلة جانبية.

2019-09-20T17:23:16Z

18- صراع كبير بين لاعبي الفريقين للسيطرة على وسط الملعب.

2019-09-20T17:19:33Z

16- مرتدة سريعة من لاعبي الأهلي تصل إلى أجايي في الجانب الأيسر، ولكن لم يجد المُساندة ليتدخل الونش ويُخرج الكرة إلى رمية جانبية.

2019-09-20T17:18:39Z

14- يا الله، كرة رائعة بدأت من حسين الشحات إلى السولية ومن ثم إلى أفشة الذي يُسدد تسديدة جيدة ولكن تخرج بجانب القائم الأيسر لعواد.

2019-09-20T17:16:40Z

10- إستحواذ أكبر نسبياً للنادي الأهلي ولكن دون خطورة حقيقية حتى الآن.

تبديل للزمالك

2019-09-20T17:14:46Z

8- تبديل أول إضراري للزمالك بدخول محمود الونش بدلاً من محمود علاء، بعد أن أصيب من تدخل قوي من أفشة.

2019-09-20T17:14:21Z

8- يبدوا أن محمد عبد الغني قد أُصيب وسيضطر الزمالك لتبديله.

2019-09-20T17:13:34Z

8- عمرو السولية يُسدد كرة قوية من لمسة واحدة ولكن ترتفع بعيداً عن المرمى.

2019-09-20T17:12:12Z

6- رغم الحماس الكبير الذي يُسيطر على أجواء المباراة إلا أنه لا توجد خطورة حقيقية حتى الآن.

2019-09-20T17:09:07Z

3- هجمة أولى للنادي الأهلي عن طريق أفشة الذي يتوغل ويُسدد ولكن تصطدم بالدفاع لتفقد خطورتها.

2019-09-20T17:07:47Z

1- يُطلق حكم المباراة صافرة بداية شوط المباراة الأول.

الحكم والملعب

2019-09-20T16:36:48Z

سيستضيف اللقاء ملعب برج العرب وسيدير المباراة الحكم الألماني فليكس بريش كحكماً للساحة.

تشكيل الزمالك

2019-09-20T16:33:32Z

(4-3-3)

يدخل الصيربي ميتشو مدرب الزمالك المباراة بطريقة (4-3-3) وبتشكيلة تضم كلً من (محمد عواد/ حمدي النقاز، محمد عبد الغني، محمود علاء، محمد عبد الشافي / طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما / محمود عبد الرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم)

تشكيل الأهلي

2019-09-20T16:29:42Z

(4-3-3)

يدخل السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي المباراة بكل قوته الضاربة، حيث سيبدأ اللقاء بطريقة (4-3-3) وبتشكيلة تضم كلً من (محمد الشناوي / احمد فتحي، محمود متولي، ياسر إبراهيم، علي معلول / حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة / حسين الشحات، رمضان صبحي، جونيور أجايي)

2019-09-20T16:27:58Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.... ونقدم لكم مباراة القمة المصرية والديربي الأقوى في مصر وبل وفي أفريقيا أيضا وهي مباراة الأهلي ضد الزمالك، والتي يتواجهان فيها للمنافسة على كأس السوبر المصري لموسم 2018، ويصحبكم في هذه التغطية، أحمد جمال.