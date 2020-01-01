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أخبار الانتقالات: نيمار يضحي من أجل برشلونة وكوليبالي مطلوب في ليفربول

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الإثنين 4 مايو 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Getty/Goal

مانشستر يونايتد أبدى اهتمامه برابيو بداية الموسم

2020-05-04T10:33:33Z

أرسل مانشستر يونايتد الكشافة لمشاهدة أدريان رابيو وهو يلعب مع يوفنتوس في وقت سابق من هذا الموسم، وفقًا لتوتوميركاتو.

يخطط الشياطين الحمر لإضفاء الطابع الرسمي على اهتمامهم بلاعب الوسط الفرنسي عندما يعاد فتح سوق الانتقالات بعد أزمة فيروس كورونا.

يوفنتوس مستعد للاستماع إلى عروض رابيو في الوقت الحالي، على الرغم من أنه لا يزال أمامه ثلاث سنوات في عقده.

هالاند هو إبراهيموفيتش الجديد وصنع لريال مدريد!

2020-05-04T10:33:22Z

ستانيسلاف ماتشيك يتحدث عن مهاجم بوروسيا دورتموند

مهاجم بوروسيا دورتموند إيرلينج هالاند هو "زلاتان إبراهيموفيتش الجديد" و "لاعب كرة قدم من أجل ريال مدريد" ، هذا ما قاله ستانيسلاف ماتشيك.

وقال المدرب السلوفاكي لآس: "الأفضل دائمًا لعب للريال وهالاند هو أحدهم. إنه لاعب كرة قدم صنع من أجل الملكي بدون شك".

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مانشستر يونايتد يستفسر عن كوناتي

2020-05-04T10:33:02Z

أجرى مانشستر يونايتد اتصالات مع لايبزيج وسأل عن إبراهيما كوناتي من أجل ضمه مع بداية سوق الانتقالات، وذلك وفقًا لـLe10Sport

يسعى الشياطين الحمر إلى تعزيز خياراتهم الدفاعية في الميركاتو ويشعرون بأن صاحب الـ20 عامًا هو الخيار الأنسب.

ليفربول يعرض لوفرين من أجل كوليبالي

2020-05-04T10:32:52Z

كلوب لا يرى بديل عن السنغالي لمشاركة فان دايك

يستعد ليفربول لاستخدام ديان لوفرين مع تحركه من أجل مدافع نابولي خاليدو كوليبالي في سوق الانتقالات.

وقالت صحيفة جازيتا ديلو سبورت أن الريدز مصممون على جلب السنغالي الدولي، لكن المهمة لن تكون سهلة.

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نيمار يخسر 100 مليون يورو من أجل برشلونة

2020-05-04T10:32:40Z

نجم باريس سان جيرمان رفض التوقيع على عقدٍ جديد مع فريقه من أجل العودة للكامب نو

رفض نيمار عقدًا بقيمة 100 مليون يورو من باريس سان جيرمان من أجل العودة إلى برشلونة، حسب تقارير موندو ديبورتيفو.

المهاجم البرازيلي على استعداد لاتخاذ خفض كبير في راتبه من أجل العودة إلى كامب نو.

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سباق لندني على موهبة فينورد

2020-05-04T10:32:23Z

يرغب كل من آرسنال و تشيلسي في ضم أوركون كوكتشو مع بداية سوق الانتقالات، وفقًا لتقارير إكسبريس.

ويتابع ريال بيتيس وروما وأتالانتا أيضًا اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا والذي تبلغ قيمته حاليًا حوالي 23 مليون جنيه استرليني (29 مليون دولار).

ساهم التركي بثلاثة أهداف وستة تمريرات مع فينورد في 35 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.

إشبيلية يرغب في ضم باكايوكو

2020-05-04T10:32:03Z

إشبيلية مهتم بالتعاقد مع لاعب خط وسط تشيلسي تيموي باكايوكو في سوق الانتقالات، بحسب فرانس فوتبول.

يخطط النادي الإسباني لتقديم عرض للاعب البالغ من العمر 25 عامًا إذا تأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

باكايوكو معار حاليًا لموناكو ، لكن من غير المحتمل أن ينتهزوا الفرصة للتعاقد معه بشكل دائم مقابل 42 مليون يورو (37 مليون جنيه استرليني / 46 مليون دولار) هذا الصيف.

تياجو يأمل في استمرار كوتينيو مع بايرن ميونخ

2020-05-04T10:31:52Z

هل تتحقق أمنية الإسباني؟

قال تياجو ألكانتارا نجم بايرن ميونخ إن إنهاء مسيرته مع بطل الدوري الألماني "أمر رائع" ، بينما امتدح زميله المعار فيليبي كوتينيو.

وسئل تياجو عن البرازيلي، الذي انضم إلى الأحمر البافاري على سبيل الإعارة لمدة موسم من برشلونة بطل الدوري الإسباني في بداية الموسم 2019-20 الذي تأجل بسبب فيروس كورونا.

كافح كوتينيو لإثبات نفسه في بايرن ميونخ، حيث فشل أيضًا في العودة لمستواه منذ الرحيل من ليفربول في صفقة قياسية في 2018.

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آرسنال مستعد لبيع مخيتاريان

2020-05-04T10:31:36Z

أرسنال على استعداد لبيع هنريخ مخيتاريان عند إعادة فتح سوق الانتقالات، وذلك وفقًا لميرور.

يرغب روما في التعاقد مع لاعب خط الوسط الأرميني بصفقة دائمة بعد فترة إعارته الناجحة على مدار الموسم الماضي في ملعب أوليمبيكو، وهو ما لن يمانعه الجانرز إذا وصل الجيالوروسي إلى السعر المطلوب 10 ملايين جنيه استرليني (12 مليون دولار).

إنتر ميامي يرغب في ضم خاميس رودريجيز

2020-05-04T10:31:25Z

الفريق الأمريكي يسعى لتعاقد كبير في الميركاتو

قال المدير الرياضي في إنتر ميامي بول ماكدونو أن النادي لا يزال يتطلع كثيرًا إلى جلب لاعب كبير للنادي وسط أخبار ارتباط النادي بخاميس رودريجيز، لكن الفريق يعطي الأولوية لصلاحية قوة النجوم في المستقبل.

في الأسابيع الأخيرة ، كان ديفيد بيكهام على اتصال مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز لاستكشاف إمكانية الحصول على توقيع الكولومبي مع بداية سوق الانتقالات، على الرغم من عدم وجود عرض حتى الآن.

ويبحث إنتر ميامي عن توقيع اسم كبير ، بعد أن جلب الدولي المكسيكي رودولفو بيزارو والشاب الأرجنتيني ماتياس بيليجريني.

يوب هاينكس "سعر ساني مبالغ فيه"

2020-05-04T10:30:44Z

لا يمكن اعتبار لاعب مانشستر سيتي ساديو ماني "لاعبًا من الصف الأول" ، وهناك مبالغة في سعره.. هذا ما قاله المدرب السابق لبايرن ميونخ يوب هاينكس.

كان الجناح الألماني قريباً من الانضمام إلى بطل الدوري الألماني الصيف الماضي لكن هذه الخطوة فشلت عندما تعرض لإصابة بالرباط الصليبي.

ويعد سعر انتقال ساني إلى الفريق البافاري متوازن حاليًا بسبب فيروس كورونا، لكن هاينكس يعتقد أن البالغ من العمر 24 عامًا يحتاج إلى التطور ليصبح واحدًا من أفضل اللاعبين في العالم.

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مبابي يفكر في تمديد عقده مع باريس سان جيرمان

2020-05-04T10:30:21Z

خطوة لمنع رحيله إلى ريال مدريد

يفكر كيليان مبابي في تمديد عقده مع باريس سان جيرمان ، حسب تقرير ليكيب عبر ديلي ميل.

النجم الفرنسي سعيد في النادي الذي سيعدل الراتب في العقد الجديد للفرنسي وقد يساويه بنيمار.

وبحسب ما ورد ، فإن راتب مبابي حوالي نصف راتب البرازيلي الأسبوعي الضخم البالغ 600000 جنيه إسترليني.

(C)Getty Images

صراع كبير على النجم الصاعد لبرشلونة

2020-05-04T10:30:08Z

أكد أوريول بوسكيتس أن عددًا من الأندية عبرت عن اهتمامها به بعد موسم قوي على سبيل الإعارة مع تيفينتي من برشلونة.

اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا حريص على ترك بصمته في كامب نو ، ولكن قد يتطلع إلى قضاء الموسم المقبل على سبيل الإعارة مع نادٍ آخر.

"ستكون ألمانيا خيارًا جيدًا ، وسأكون سعيدًا جدًا بالعودة إلى الدوري الإسباني" هذا ما قاله بوسكيتس لصحيفة إسبورتيو، وأضاف: "ما أريده هو أن أحقق نتائج جيدة قبل الموسم وأن أعطي كل شيء للبقاء في برشلونة".

وعن الأندية الراغبة في ضمه قال: "نعم ، كل هذه الفرق (ماينز ، فيردر بريمن ، هامبورغ ، كولونيا ، بلد الوليد وألافيس) استفسروا عني".

ندومبيلي يرغب في الاستمرار مع توتنهام

2020-05-04T10:29:25Z

ذكرت صحيفة التليغراف أن لاعب خط وسط توتنهام تانجي نومدبيلي حريص على البقاء في النادي وإثبات جدارته.

وبحسب ما ورد جذب نجم ليون السابق اهتمام برشلونة ، على الرغم من الموسم الأول الصعب الذي قضاه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن Ndombele مصمم على البقاء في لندن وتبرير استثمار سبيرز فيه.