أخبار الانتقالات: نيمار يضحي من أجل برشلونة وكوليبالي مطلوب في ليفربول

مانشستر يونايتد أبدى اهتمامه برابيو بداية الموسم
أرسل مانشستر يونايتد الكشافة لمشاهدة أدريان رابيو وهو يلعب مع يوفنتوس في وقت سابق من هذا الموسم، وفقًا لتوتوميركاتو.
يخطط الشياطين الحمر لإضفاء الطابع الرسمي على اهتمامهم بلاعب الوسط الفرنسي عندما يعاد فتح سوق الانتقالات بعد أزمة فيروس كورونا.
يوفنتوس مستعد للاستماع إلى عروض رابيو في الوقت الحالي، على الرغم من أنه لا يزال أمامه ثلاث سنوات في عقده.
هالاند هو إبراهيموفيتش الجديد وصنع لريال مدريد!
ستانيسلاف ماتشيك يتحدث عن مهاجم بوروسيا دورتموند
مهاجم بوروسيا دورتموند إيرلينج هالاند هو "زلاتان إبراهيموفيتش الجديد" و "لاعب كرة قدم من أجل ريال مدريد" ، هذا ما قاله ستانيسلاف ماتشيك.
وقال المدرب السلوفاكي لآس: "الأفضل دائمًا لعب للريال وهالاند هو أحدهم. إنه لاعب كرة قدم صنع من أجل الملكي بدون شك".
مانشستر يونايتد يستفسر عن كوناتي
أجرى مانشستر يونايتد اتصالات مع لايبزيج وسأل عن إبراهيما كوناتي من أجل ضمه مع بداية سوق الانتقالات، وذلك وفقًا لـLe10Sport
يسعى الشياطين الحمر إلى تعزيز خياراتهم الدفاعية في الميركاتو ويشعرون بأن صاحب الـ20 عامًا هو الخيار الأنسب.
ليفربول يعرض لوفرين من أجل كوليبالي
نيمار يخسر 100 مليون يورو من أجل برشلونة
نجم باريس سان جيرمان رفض التوقيع على عقدٍ جديد مع فريقه من أجل العودة للكامب نو
رفض نيمار عقدًا بقيمة 100 مليون يورو من باريس سان جيرمان من أجل العودة إلى برشلونة، حسب تقارير موندو ديبورتيفو.
المهاجم البرازيلي على استعداد لاتخاذ خفض كبير في راتبه من أجل العودة إلى كامب نو.
سباق لندني على موهبة فينورد
يرغب كل من آرسنال و تشيلسي في ضم أوركون كوكتشو مع بداية سوق الانتقالات، وفقًا لتقارير إكسبريس.
ويتابع ريال بيتيس وروما وأتالانتا أيضًا اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا والذي تبلغ قيمته حاليًا حوالي 23 مليون جنيه استرليني (29 مليون دولار).
ساهم التركي بثلاثة أهداف وستة تمريرات مع فينورد في 35 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.
إشبيلية يرغب في ضم باكايوكو
إشبيلية مهتم بالتعاقد مع لاعب خط وسط تشيلسي تيموي باكايوكو في سوق الانتقالات، بحسب فرانس فوتبول.
يخطط النادي الإسباني لتقديم عرض للاعب البالغ من العمر 25 عامًا إذا تأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
باكايوكو معار حاليًا لموناكو ، لكن من غير المحتمل أن ينتهزوا الفرصة للتعاقد معه بشكل دائم مقابل 42 مليون يورو (37 مليون جنيه استرليني / 46 مليون دولار) هذا الصيف.
تياجو يأمل في استمرار كوتينيو مع بايرن ميونخ
هل تتحقق أمنية الإسباني؟
قال تياجو ألكانتارا نجم بايرن ميونخ إن إنهاء مسيرته مع بطل الدوري الألماني "أمر رائع" ، بينما امتدح زميله المعار فيليبي كوتينيو.
وسئل تياجو عن البرازيلي، الذي انضم إلى الأحمر البافاري على سبيل الإعارة لمدة موسم من برشلونة بطل الدوري الإسباني في بداية الموسم 2019-20 الذي تأجل بسبب فيروس كورونا.
كافح كوتينيو لإثبات نفسه في بايرن ميونخ، حيث فشل أيضًا في العودة لمستواه منذ الرحيل من ليفربول في صفقة قياسية في 2018.
آرسنال مستعد لبيع مخيتاريان
أرسنال على استعداد لبيع هنريخ مخيتاريان عند إعادة فتح سوق الانتقالات، وذلك وفقًا لميرور.
يرغب روما في التعاقد مع لاعب خط الوسط الأرميني بصفقة دائمة بعد فترة إعارته الناجحة على مدار الموسم الماضي في ملعب أوليمبيكو، وهو ما لن يمانعه الجانرز إذا وصل الجيالوروسي إلى السعر المطلوب 10 ملايين جنيه استرليني (12 مليون دولار).
إنتر ميامي يرغب في ضم خاميس رودريجيز
الفريق الأمريكي يسعى لتعاقد كبير في الميركاتو
قال المدير الرياضي في إنتر ميامي بول ماكدونو أن النادي لا يزال يتطلع كثيرًا إلى جلب لاعب كبير للنادي وسط أخبار ارتباط النادي بخاميس رودريجيز، لكن الفريق يعطي الأولوية لصلاحية قوة النجوم في المستقبل.
في الأسابيع الأخيرة ، كان ديفيد بيكهام على اتصال مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز لاستكشاف إمكانية الحصول على توقيع الكولومبي مع بداية سوق الانتقالات، على الرغم من عدم وجود عرض حتى الآن.
ويبحث إنتر ميامي عن توقيع اسم كبير ، بعد أن جلب الدولي المكسيكي رودولفو بيزارو والشاب الأرجنتيني ماتياس بيليجريني.
يوب هاينكس "سعر ساني مبالغ فيه"
لا يمكن اعتبار لاعب مانشستر سيتي ساديو ماني "لاعبًا من الصف الأول" ، وهناك مبالغة في سعره.. هذا ما قاله المدرب السابق لبايرن ميونخ يوب هاينكس.
كان الجناح الألماني قريباً من الانضمام إلى بطل الدوري الألماني الصيف الماضي لكن هذه الخطوة فشلت عندما تعرض لإصابة بالرباط الصليبي.
ويعد سعر انتقال ساني إلى الفريق البافاري متوازن حاليًا بسبب فيروس كورونا، لكن هاينكس يعتقد أن البالغ من العمر 24 عامًا يحتاج إلى التطور ليصبح واحدًا من أفضل اللاعبين في العالم.
مبابي يفكر في تمديد عقده مع باريس سان جيرمان
خطوة لمنع رحيله إلى ريال مدريد
يفكر كيليان مبابي في تمديد عقده مع باريس سان جيرمان ، حسب تقرير ليكيب عبر ديلي ميل.
النجم الفرنسي سعيد في النادي الذي سيعدل الراتب في العقد الجديد للفرنسي وقد يساويه بنيمار.
وبحسب ما ورد ، فإن راتب مبابي حوالي نصف راتب البرازيلي الأسبوعي الضخم البالغ 600000 جنيه إسترليني.
صراع كبير على النجم الصاعد لبرشلونة
أكد أوريول بوسكيتس أن عددًا من الأندية عبرت عن اهتمامها به بعد موسم قوي على سبيل الإعارة مع تيفينتي من برشلونة.
اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا حريص على ترك بصمته في كامب نو ، ولكن قد يتطلع إلى قضاء الموسم المقبل على سبيل الإعارة مع نادٍ آخر.
"ستكون ألمانيا خيارًا جيدًا ، وسأكون سعيدًا جدًا بالعودة إلى الدوري الإسباني" هذا ما قاله بوسكيتس لصحيفة إسبورتيو، وأضاف: "ما أريده هو أن أحقق نتائج جيدة قبل الموسم وأن أعطي كل شيء للبقاء في برشلونة".
وعن الأندية الراغبة في ضمه قال: "نعم ، كل هذه الفرق (ماينز ، فيردر بريمن ، هامبورغ ، كولونيا ، بلد الوليد وألافيس) استفسروا عني".