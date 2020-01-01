أخبار الانتقالات: سوينجو مطلوب في برشلونة والصراع على بن رحمة يشتعل

برشلونة يستعد للتعاقد مع سوينجو
المدافع التركي مطلوب في الكامب نو
رصد برشلونة مبلغ 40 مليون يورو للتعاقد مع مدافع ليستر سيتي تشالار سيونجو في سوق الانتقالات.
المدافع التركي مستعد للتوقيع على عقد يمتد لخمس سنوات مع الكتلان في حالة وصول الناديين لاتفاق.
ليون مستعد لبيع عوار
صراع بين برشلونة وريال مدريد على سانشو الجديد
بحسب تقارير نشرت على بيلد فإن سانشو الجديد جيمي بينو جيتينس مطلوب في بوروسيا دورتموند وريال مدريد وبرشلونة.
يلعب صاحب الـ15 عامًا في مانشستر سيتي كما كان سانشو، ويحظى باهتمام كبير من عدد من الأندية الأوروبية.
توتنهام مستعد لبيع أورييه
باريس سلن جيرمان يريد ألابا
يرغب مدرب باريس سان جيرمان في التعاقد مع دافيد ألابا من بايرن ميونخ في سوق الانتقالات الحالي، وذلك وفقًا لما ذُكر على لو10 سبورت.
توخيل يرى في ألابا البديل المناسب لتياجو سيلفا في قلب الدفاع، ومن جانبه فإن الفريق الألماني منفتح على بيعه، لكنه يفضل رحيله لريال مدريد أو برشلونة.
خيمينيز مطلوب في تشيلسي
أشارت ديلي ستار إلى أن تشيلسي يرغب في ضم مدافع أتلتيكو مدريد في سوق الانتقالات.
يمتلك اللاعب شرطًا جزائيًا في عقده يصل إلى 110 ملايين جنيه استرليني، لكن البلوز لديهم أمل في إنهاء الصفقة بمبلغ أقل.
رسميًا.. مانشستر سيتي يتعاقد مع ناثان آكي
أعلن مانشستر سيتي بصورة رسمية عن التعاقد مع ناثان آكي، مدافع بورنموث، في صفقة كلفت خزائن النادي 41 مليون جنيه استرليني.
وارتبط السيتي منذ بداية سوق الانتقالات بالتعاقد مع قلب دفاع بناء على رغبة بيب جوارديولا، إلى أن استقر النادي الإنجليزي على التعاقد مع آكي.
خاص .. آرسنال يتفق مع ويليان وينافس مانشستر يونايتد على مدافع ليل
قرر نادي آرسنال الإنجليزي، الدخول في منافسة مع نظيره مانشستر يونايتد، من أجل التعاقد مع جابرييل ماجاليايس مدافع ليل الفرنسي.
مصادر صحفية أكدت لـ"جول" دخول المدفعجية في سباق ضم المدافع البرازيلي جابرييل، ولكن لم يتم التقدم بعرض رسمي حتى الآن.
وعلى جانب آخر اقترب آرسنال من حسم صفقة الجناح البرازيلي ويليان، بعد رفض اللاعب عرض ناديه الحالي تشيلسي لتجديد عقده.
توتنهام يقتحم سباق التعاقد مع بن رحمة
انضم نادي توتنهام الإنجليزي، لسباق التعاقد مع سعيد بن رحمة نجم وسط برينتفورد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
رحيل اللاعب الجزائري عن فريقه الحالي أصبح وشيكاً، وذلك بعد فشل الفريق في التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز، بخسارته من فولهام بالمباراة الفاصلة الثلاثاء الماضي.
وست هام وتشيلسي وآرسنال، جميعهم يحاولون التعاقد مع بن رحمة هذا الصيف، والآن انضم لهم توتنهام بقيادة المدرب جوزيه مورينيو وفقاً لما أكدته صحيفة "ميرور" البريطانية.
رسمياً.. برشلونة يحسم صفقة جوستافو مايا
أعلن برشلونة تعاقده مع لاعب ساو باولو جوستافو مايا، بعقد لمدة خمس سنوات ليبقى حتى عام 2025 وبصفقة قدرها 4.5 مليون يورو.
ويشمل عقد اللاعب شرطًا جزائيًا يبلغ قيمته 300 مليون يورو .
حيث أصدر النادي الإسباني بيانًا رسميًا عبر موقعها الرسمي على الإنترنت ، والذي جاء فيه: "اتفق نادي برشلونة مع ساو باولو على ضم جوستافو مايا لصالح برشلونة ب".
إنتر يعلن التعاقد مع سانشيز بدون مقابل
أعلن نادي إنتر الإيطالي، صباح اليوم، الخميس، عن التعاقد مع أليكسيس سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر.
🔝 | ANNUNCIO@Alexis_Sanchez si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo gratuito 👇 https://t.co/CprkLm71rh— Inter (@Inter) August 6, 2020
سانشيز انضم لليونايتد في 2018 قادماً من آرسنال، لكنه فشل في إثبات نفسه، ليرحل مُعاراً إلى إنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
بارتوميو يكشف موعد اعتزال ميسي
بارتوميو يجيب عن أسئلة الجماهير والصحفيين حول برشلونة وميسي ولاوتارو وبيانيتش وأرتور وتير شتيجن وسيتيين
قال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة إن ليونيل ميسي يريد الاعتزال في البلاوجرانا وليس هناك أي نية لديه للرحيل في الوقت الحالي.
وكانت بعض المصادر قد ربطت بين النجم الأرجنتيني وبين إنتر بسبب شراء والده لمنزل في مدينة ميلانو قبل أيام، الأمر الذي لم يستطع أحد نفيه ولا إثباته.
وحول ذلك، قال جوسيب ماريا بارتوميو إن ميسي سيبقى في برشلونة ولا يوجد أي قلق من احتمالية رحيله لأنه لا يريد الرحيل من الأساس.