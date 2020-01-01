أخبار الانتقالات: ليفربول يجد بديل روبرتسون ويوفنتوس يحدد بدلاء ساري

شمايكل يحلم باللعب لمانشستر يونايتد
هل يخلف نجم ليستر سيتي والده في أولد ترافورد؟
أشار ميكيل بيشوف إلى أن زميله السابق في مانشستر سيتي كاسبر شمايكل يحلم باللعب لمانشستر يونايتد.
ارتبط اسم الدنماركي بالانضمام للشياطين الحمر هذا الصيف، وقال زميله السابق في ملعب الاتحاد لإكسترا بلاديت: "شمايكل مشجع كبير لليونايتد، كان وسيظل كذلك دائمًا، وسيكون حلمًا كبيرًا إذا نجح في تحقيق ذلك".
وأضاف: "إذا حظي كاسبر بفرصة اللعب لمانشستر يونايتد 10 مبارياتٍ فقط، سيقفز من الفرح. إنه شيء كبير بالنسبة له. هو مشجع كبير للفريق وسيفعل أي شيء من أجله".
خاميس لن يكلف أتلتيكو مدريد أكثر من 15 مليون يورو!
أوردت تقارير صحفية إسبانية إلى أن خاميس رودريجيز قد ينتقل من ريال مدريد إلى أتلتيكو مدريد في سوق الانتقالات.
وتحدث الصحفي الإسباني بيدرو بابلو بارادو لبرنامج الجولاثو دي جول في هذا الصدد، وأشار إلى أنه سيرحل بمبلغ يتراوح بين 10 و15 مليون يورو.
أورييه منفتح على الرحيل لميلان
أشار جيانلوكا دي مارزيو إلى أن سيرج أورييه منفتح على الانتقال من توتنهام لميلان في سوق الانتقالات.
يتواجد الإيفواري الدولي على رأس قائمة أولويات الروسونيري في الميركاتو، وهو ما يتوافق مع رغبات اللاعب الذي يرغب في خوض مغامرة جديدة في الدوري الإيطالي.
لن يترك السبيرز صاحب الـ27 عامًا بأقل من 20 مليون يورو، ويأمل الديافولو في الحصول عليه بسعر أقل.
يوفنتوس يحدد المرشحين لخلافة ساري
بحسب توتو ميركاتو، فإن يوفنتوس قد يتخلى عن ماوريتسيو ساري مع نهاية موسم الفريق.
وبالرغم من فوزه بالدوري الإيطالي، إلا أنه لم يقدم المنتظر منه، وفي حالة الفشل في دوري أبطال أوروبا على يد ليون سيكون من شبه المؤكد إقالة مدرب نابولي السابق.
وضع البيانكونيري مجموعة من المرشحين لخلافة ساري، لعل أبرزهم ماوريسيو بوتشيتينو وسيموني إنزاجي وجيان بييرو جاسبيريني ولوتشيانو سباليتي.
إيمري يخطط للم الشمل بجيندوزي في فياريال
ليفربول يستعد للتحرك نحو لويس
بحسب ما ورد في ميرور، فإن ليفربول يرغب في التحرك نحو الظهير الأيسر لنوريتش سيتي جمال لويس.
قدم صاحب الـ22 عامًا موسمًا جيدًا رغم هبوط فريقه من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويأمل الريدز في إغلاق الصفقة مقابل 10 ملايين جنيه استرليني.
ويليان يخبر أصدقاءه برغبته الانتقال لآرسنال
البرازيلي لاعب حر بعد انتهاء عقده مع تشيلسي
أشارت ميرور إلى أن نجم تشيلسي ويليان أخبر بعض أصدقاءه أنه يريد الانضمام لآرسنال في سوق الانتقالات.
عقد البرازيلي مع البلوز انتهى مع نهاية الموسم، وقد سبق وأن رفض جميع عروض التجديد والبقاء في ستامفورد بريدج.
هناك اهتمام باللاعب من الدوري الأمريكي أيضًا، وتحديدًا من فريق إنتر ميامي المملوك لديفيد بيكهام.
مانشستر يونايتد يبدي استعداده لصرف النظر عن سانشو
هل يفشل انتقال سانشو إلى اليونايتد؟
لا يزال جناح بوروسيا دورتموند جادون سانشو هدفًا ذا أولوية بالنسبة لمانشستر يونايتد خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.
وكانت بعض المصادر قد تحدثت عن حسم الصفقة، وأخرى قالت إن الشياطين الحمر سيتفاوضون من أجل تخفيض السعر بعض الشيء.
وحول ذلك، علم جول أن اليونايتد يدرك أنه من المحتمل ألا يتعاقد مع الجناح الإنجليزي الشاب بسبب الظروف الاقتصادية التي فرضتها كورونا.
بعد هبوط بريشيا.. بالوتيلي نحو رحلة جديدة في رومانيا
يبدو أن النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي قد قرر الانتقال إلى الدوري الروماني بعد نهاية مسيرة فريقه الحال في الدوري الإيطالي.
وكشفت عدة مصادر صحفية إيطالية أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا يتفاوض الآن مع كلوج الروماني من أجل الانتقال إليهم هذا الصيف.
رسميًا.. فيران توريس إلى مانشستر سيتي
السيتي يعلن ضم نجم فالنسيا
أعلن مانشستر سيتي رسميًا التعاقد مع نجم نادي فالنسيا الشاب فيران توريس في صفقة كلفت خزائنه حوالي 23 مليون يورو.
Here we go! We’re delighted to announce the signing of @FerranTorres20 from Valencia on a five-year deal ✍️— Manchester City (@ManCity) August 4, 2020
🔵 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/hzCbdoRsxL
وكان النجم الإسباني الشاب قد ارتبط بالسيتي منذ أسابيع، وتحدثت الصحف عن اقتراب حسم الصفقة بشكل رسمي خلال ساعات.
برشلونة يرفض 50 مليون يورو مقابل لاعب لم يلعب!
كشفت مصادر صحفية إنجليزية عن تلقي إدارة برشلونة لعرض مقابل 50 مليون يورو من ليستر سيتي لضم لاعبه الشاب فرانشيسكو ترينكاو.
وكان البلاوجرانا قد ضم ترينكاو خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضية ولكنه أكمل الموسم مع فريق سبورتينج براجا البرتغالي، على أن ينضم الموسم المقبل للكتلان.