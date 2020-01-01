أخبار الانتقالات: تراوري مطلوب في ليفربول وقلق في برشلونة بشأن لاوتارو

برشلونة يوجه اهتمامه نحو نجم ليون
وفقًا لدون بالون، فإن لاعب خط وسط ليون برونو جيمارايش مطلوب في برشلونة مع بداية سوق الانتقالات.
يرى البلاوجرانا في اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا بديل مثالي لسيرجيو بوسكيتس، الذي يقترب من المراحل الأخيرة من مسيرته ببلوغه سن الـ31.
شارك جيمارايش في خمس مباريات مع الفريق الفرنسي منذ انضمامه من أثليتيكو باراناينسي في يناير.
مانشستر يونايتد يجدد اهتمامه بفان دي بيك
النجم الهولندي مطلوب في أولد ترافورد
سيعيد مانشستر يونايتد اهتمامه بنجم أياكس دوني فان دي بيك مع بداية سوق الانتقالات، وفقًا لصحيفة التايمز.
صاحب الـ23 عامًا على قائمة اهتمامات اليونايتد منذ فترة طويلة، ومن المحتمل أن يسبق ريال مدريد إلى توقيع اللاعب هذا الصيف.
ساهم فان دي بيك بـ8 أهداف و 11 تمريرة حاسمة مع أياكس قبل إلغاء الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا.
صراع أنجلو إيطالي على كييزا
مانشستر يونايتد وتشيلسي على استعداد للتحرك نحو فيديريكو كييزا في سوق الانتقالات، كما ذكرت صحيفة ديلي ميل.
كذلك يطارد يوفنتوس وإنتر اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، والذي قد يكون متاحًا بحوالي 45 مليون جنيه إسترليني هذا الميركاتو.
سجل كييزا سبعة أهداف في 26 مباراة في جميع المسابقات مع فيورنتينا في 2019-20.
ضبابية لخطة ريال مدريد في سوق الانتقالات
يمكن أن ينهي ريال مدريد سوق الانتقالات القادمة بدون التوقيع مع أي لاعب، بحسب ما ذكرت صحيفة ماركا.
ارتبط بعض اللاعبين بالانضمام للملكي مثل إدواردو كامافينجا وكاي هافيرتس، لكن قد يفضل الميرينجي إنهاء الميركاتو دون أي صفقات للحفاظ على الميزانية.
ميلان يتحرك لنجم بنفيكا
ميلان حول انتباهه نحو معجزة بنفيكا توماس أراوخو وفقًا لكالتشيو ميركاتو.
أراوخو قائد الفريق البرتغالي ومنتخب البرتغالي تحت 19 عامًا ويتمتع بسمعة جيدة كمدافع واعد.
برشلونة قد يفشل في ضم لاوتارو هذا الصيف
التأخر في توقيع العقد أدى لاهتمام مانشستر يوناايتد وريال مدريد
أشارت ماركا إلى أن تأخر برشلونة في ضم لاوتارو مارتينيز من إنتر يمكن أن يؤدي إلى خسارة الكاتالوني للمهاجم.
يراقب ريال مدريد ومانشستر يونايتد الأرجنتيني عن كثب، ويمكن أن يقدم أحدهما على التعاقد معه مع بداية سوق الانتقالات.
برشلونة يبدأ مفاوضات تجديد عقدي ميسي وتير شتيجن
بدأ ليونيل ميسي ومارك أندريه تير ستيجن محادثات مع برشلونة بشأن تمديد عقودهما حسب تقارير موندو ديبورتيفو.
عقد الأرجنتيني الحالي ينتهي في عام 2021، في حين أن حارس المرمى سينتهي عقده في صيف 2022.
لكن البلاوجرانا حريص على التحرك بسرعة لتمديد عقديهما، وستتحرك الإدارة لتجديد عقدي نيلسون سيميدو وأنسو فاتي في أقرب وقتٍ ممكن.
إنتر يواصل مطاردة فيدال رغم اقتراب تونالي
ليفربول يحول أنظاره لآدما تراوري بعد فشل صفقة فيرنر
وولفرهامبتون قد يخسر أيضًا راؤول خيمينيز
أصبح آدما تراوري الآن على رأس قائمة أولويات ليفربول بعد خسارته على تيمو فيرنر القريب من تشيلسي، حسبما أفادت صحيفة ميرور.
وبالتالي يمكن أن يخسر وولفرهامبتون ثنائي هام مع بداية سوق الانتقالات، حيث يميل المهاجم المكسيكي راؤول جيمينيز إلى مغادرة مولينو.
دانييل جيمس يرحل على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد
يستعد مانشستر يونايتد لتجديد عقد دانييل جيمس ومن ثم رحيله على سبيل الإعارة، كما تقول صحيفة ذا صن.
كان جيمس لاعباً أساسياً في اليونايتد هذا الموسم، لكنه قد يجد فرصًا أكثر صعوبة في المشاركة إذا وصل جادون سانشو إلى أولد ترافورد.
جريليش يسبق سانشو في قائمة المطلوبين في اليونايتد
قائد أستون فيلا على قمة رغبات سولشاير
أشارت ميرور إلى أن جاك جريليش أولوية لمانشستر يونايتد حتى قبل جادون سانشو في سوق الانتقالات القادمة.
يمكن أن يكون قائد أستون فيلا متاحًا بحوالي 80 مليون جنيه إسترليني، في حين من المرجح أن يتكلف نجم بوروسيا دورتموند سعر لا يمكن لليونايتد تحمله في الوضع الاقتصادي الحالي.