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أخبار الانتقالات: باريس يبدأ التحرك لميسي واستمرار مطاردة اليونايتد لجريليش

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الخميس 27 أغسطس 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Lionel Messi Pep Guardiola Neymar
Getty/Goal

بونوتشي يرفض مانشستر سيتي

2020-08-27T08:35:06Z

رفض ليوناردو بونوتشي الانضمام إلى مانشستر سيتي حيث أنه يريد الاستمرار مع يوفنتوس، وفقًا لتقرير سكاي سبورت إيطاليا.

قام بيب جوارديولا بمحاولة جديدة للتعاقد مع قلب الدفاع الإيطالي الدولي، على الرغم من أن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا سعيد بالبقاء في تورينو ويتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع المدرب الجديد أندريا بيرلو.

برشلونة يحدد بديل سواريز

2020-08-27T08:30:18Z

ذكرت صحيفة سبورت أن مهاجم ليون موسى ديمبيلي هو هدف رئيسي لبرشلونة حيث يتطلع لإيجاد خليفة مناسب للويس سواريز.

يستعد عملاق الدوري الإسباني للتخلي عن لاعب منتخب أوروجواي ذو الخبرة، مما يؤكد أنهم سيأتي بهداف جديد للنادي الكتالوني.

أتلتيكو مدريد يدرج بارتي في صفقة لاكازيت

2020-08-27T08:14:25Z

أتلتيكو مدريد مستعد لاستخدام توماس بارتي في صفقة تباديلة مع آرسنال ينضم بموجبها أليكساندر لاكازيت إلى إسبانيا.

ذكرت صحيفة ماركا أن أتلتيكو يرحب بضم بارتي أو أنخيل كوريا أو فيتولو في محاولة لضم اللاعب الدولي الفرنسي.

بارتوميو يجتمع مع ميسي

2020-08-27T08:11:16Z

إدارة البلاوجرانا ترغب في بقاء الأرجنتيني

يعتزم رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو إجراء محادثات وجهاً لوجه مع ليونيل ميسي، وفقًا لتقرير موندو ديبورتيفو.
 
يحاول العملاق الكتالوني منع النجم الإرجنتيني من مغادرة الكامب نو، ويأمل في التوصل إلى حل وسط يسمح له بالبقاء.
GER ONLY Lionel Messi Barcelona 2020
Imago Images / ZUMA Wire

ليفربول يرفض رحيل ويلسون على سبيل الإعارة

2020-08-27T08:04:13Z

حسب شبكة سكاي سبورتس، ليفربول لن يكرر تجرية الإعارة مرة أخرى لهاري ويلسون.

أمضى لاعب خط الوسط الموهوب موسم 2019-20 في بورنموث ولن يُسمح له بمغادرة آنفيلد مرةً أخرى إلا في حالة البيع النهائي.

رسميًا: ماكيني ينضم ليوفنتوس

2020-08-27T08:01:56Z

دوكوري ينتظر إيفرتون

2020-08-27T07:58:55Z

ينتظر عبد الله دوكوري الإنتقال إلى إيفرتون من واتفورد، حسب ما أشارت تيليفوت تشاين.

قدم كل من وولفرهامبتون وفولهام وهيرتا برلين عروضًا للاعب البالغ من العمر 27 عامًا، لكنه متحمس ليلعب تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي في جوديسون بارك.

باريس سان جيرمان يبدأ المفاوضات مع ميسي

2020-08-27T07:56:45Z

يأمل بطل الدوري الفرنسي في لم شمل الأرجنتيني مع نيمار

.وفقًا لتقارير صحفية، بدأ باريس سان جيرمان محادثات مع ممثلي ليونيل ميسي وهم يتطلعون لجلب نجم برشلونة إلى فرنسا

.بينما يظل مانشستر سيتي هو المرشح الأقرب للتعاقد مع الأرجنتيني، انضم عملاق الدوري الفرنسي الآن رسميًا إلى السباق لإضافة ميسي إلى فريقهم المرصع بالنجوم

Lionel Messi/PSG composite
Getty/Goal

هل يوافق لاعب ريال مدريد على الانضمام لميلان؟

2020-08-27T07:55:56Z

قال جيانلوكا دي مارزيو، إن لاعب خط وسط ريال مدريد براهيم دياز على وشك الانضمام إلى ميلان.

اتفق الناديان على الصفقة، ولكن يتبقى فقط موافقة دياز الشخصية على اللعب للروسونيري.

شارك دياز البالغ من العمر 21 عامًا، في 10 مباريات فقط في جميع المسابقات مع الريال الموسم الماضي.

مانشستر يونايتد مازال يطارد جريليش

2020-08-27T07:55:07Z

لم يستسلم الشياطين الحمر

لا يزال مانشستر يونايتد على اتصال مع أستون فيلا بشأن ضم جاك جريليش، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.

يبلغ سعر جريليش 80 مليون جنيه استرليني (105 مليون دولار) ويفكر الشياطين الحمر في ضم الحارس سيرخيو روميرو في الصفقة لتخفيض سعر اللاعب.

Grealish
(C)Getty Images

تياجو سيلفا يودع باريس سان جيرمان

2020-08-27T07:52:58Z

البرازيلي قريب من تشيلسي

توجه تياجو سيلفا إلى وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء لتوديع جماهير باريس سان جيرمان قبل انتقاله المرتقب إلى تشيلسي.

انضم سيلفا إلى الفريق الفرنسي في 2012 قادماً من ميلان وقاده إلى سبعة ألقاب من الدوري الفرنسي في ثمانية مواسم، وهو جزء من إجمالي 23 لقباً خلال فترة وجوده في حديقة الأمراء.

لكن لم يُعرض على المدافع البرازيلي تجديد عقده بعد نهاية عقده الحالي، وبدلاً من ذلك وقع على تمديد مؤقت، لينتهى بهزيمة باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ في نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو النهائي الأول في تاريخ النادي.

Thiago Silva Chelsea split
Getty/Goal

هل رحيل ميسي مرتبط برحيل سواريز؟

2020-08-27T07:50:26Z

تقارير صحفية تشير إلى ذلك

يعتقد وكيل لويس سواريز أن كلًا من مهاجم الأوروجواي وليونيل ميسي سيأخذان آراء بعضهما البعض في الحسبان عند تقرير مصيرهما بعد برشلونة.

أقام ميسي وسواريز صداقة قوية منذ وصول الأخير إلى الكامب نو في 2014، حيث كان في البداية هم ثلاثي التشكيلة الهجومية الشهيرة (msn) للنادي مع نيمار قبل رحيل البرازيلي إلى باريس سان جيرمان.

بالإضافة إلى الإستمتاع بالنجاح الهائل على أرض الملعب، غالبًا ما يقضي اللاعبان وعائلاتهما الأجازات معًا، في حين يُزعم أن قرار مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان بإخراج مهاجم الأوروجواي من خططه قد أثر في طلب ليونيل ميسي مغادرة النادي الكتالوني بعد 20 عامًا.

Lionel Messi Luis Suarez Barcelona 2019-20
Getty

كلوب يتحدث عن الجانب المالي لليفربول

2020-08-27T07:46:14Z

اعترف مدرب ليفربول يورجن كلوب أن فيروس كورونا جعل التعاقد مع اللاعبين أكثر تعقيدًا.

وقال كلوب لسيرفوس تي في "الآن في أوقات كورونا، عليك التفكير خمس مرات قبل تقديم عرض انضمام أي لاعب فلا أحد يعلم ما سيحدث بعد كورونا".

"علينا دائمًا الانتباه إلى الجانب المالي، لأننا لا نعرف بالضبط مقدار الأموال التي ستكون متاحة لدينا، ويبدو أن الآخرين يتعاملون معها بشكل أكثر إيجابية عندما تنظر إلى تشيلسي.

 "هناك الكثير من اللاعبين المثيرين للاهتمام، ولكن إذا كان هناك شخص ما مثير بالنسبة لنا، فلا يمكنني القول الآن. لكنني سعيد جدًا بفريقي الآن.

Newcastle vs Liverpool Coutinho Jurgen Klopp
Getty Images