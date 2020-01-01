أخبار الانتقالات: ميسي ونيمار إلى مانشستر سيتي وبرشلونة في مهب الريح

تقارير - ميسي يتصل بجوارديولا ويحاول إقناع نيمار بالانضمام لمانشستر سيتي
أفادت تقارير صحفية إسبانية أن ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة قد تواصل بالفعل مع مدربه السابق بيب جوارديولا في الأيام الماضية ليطلب منه الانضمام إليه في مانشستر سيتي.
الصحفي خورخي نيكولا، ادّعى في تغريدة عبر تويتر أن ميسي قد تواصل مع نيمار من أجل إقناعه بالانضمام إليه وجوارديولا في مانشستر سيتي
خاميس في طريقه إلى إيفرتون
تشير آخر الأنباء إلى أن خاميس رودريجيز بات قريبًا من الرحيل عن ريال مدريد والانتقال إلى إيفرتون في الأيام القليلة المقبلة.
أنشيلوتي اتصل بالدولي الكولومبي وأقنعه بالانضمام إلى التوفيز، ويتبقى حاليًا الاتفاق بين إدارتي الريال والنادي الإنجليزي.
رسميًا .. ليدز يونايتد يضم رودريجو مورينو
أعلن نادي ليدز يونايتد رسميًا التعاقد مع المهاجم الدولي الإسباني رودريجو مورينو نجم نادي فالنسيا مقابل 35 مليون يورو.
وستكلف الصفقة خزائن ليدز يونايتد 30 مليون يورو إضافة إلى نحو 10 ملايين كمتغيرات، على أن تكون مدة العقد 4 سنوات وينتهي في صيف العام 2024.
الأمور حُسمت .. إبراهيموفيتش على بعد خطوة من التجديد لميلان
اقترب النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش من حسم استمراره مع ميلان في الموسم المقبل، حيث بات التجديد أقرب من أي وقت مضى.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، فاللاعب يطلب سبعة ملايين يورو بينما يعرض ميلان ستة فقط كأقصى ما يمكنهم تقديمه.
وبعدما تعقدت الأمور بناء على ذلك، عادت إلى نصابها وفقًا لتأكيدات المصادر الإيطالية وتصريحات باولو مالديني المدير الرياضي للروسونيري
يوفنتوس يريد ثنائي باريس ونابولي
كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي يوفنتوس مهتم بالحصول على خدمات اللاعب أركاديوش ميليك مهاجم فريق نابولي.
جاء هذا بحسب ما أوضح جيانلوكا دي مارزيو الصحفي الخاص بالانتقالات، والذي أكد أن ليوناردو باريديس نجم باريس سان جيرمان ضمن قائمة اهتمامات يوفنتوس أيضًا.
بيرلو يكشف موقف هيجواين
أكد أندريا بيرلو المدير الفني لنادي يوفنتوس أن هيجواين لن يستمر في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بيرلو في مؤتمر يوفنتوس الصحفي اليوم وقال: "لقد اتفقنا مع هيجواين أن الوقت مناسب لرحيله عن الفريق".
كوتينيو أقرب إلى الدوري الإنجليزي عن العودة إلى برشلونة
بحسب ما أوردته "ماركا" فإن كوتينيو ينوي إبلاغ كومان عند مقابلته في الأيام المقبلة أنه غير واثق من البقاء في برشلونة بعد هذا الصيف، وأنه يسعى للعودة مجددًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويحظى كوتينيو باهتمام عدد من الفرق الإنجليزية مثل آرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي، لكن تظل قيمته المرتفعة التي لن تقل عن 80 مليون يورو حائلًا أمام انضمامه إلى أي نادٍ خصوصًا بعد التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا
أزمة بين برشلونة وميسي بسبب الشرط الجزائي
في عقد ميسي مع برشلونة، وبحسب حديث الصحافة، يتواجد بند يسمح له بالرحيل مجانًا في موعد أقصاه 10 يونيو 2020 (بعض الأقاويل الأخرى في نهاية مايو) وبعد نهائي دوري أبطال أوروبا على وجه التحديد.
وبما أن دوري الأبطال قد تأجل إلى أغسطس، فيحاول محامي ميسي استغلال أمر كورونا والتأجيل لجعل البند ممتدًا إلى أغسطس، وبالتالي يرحل مجانًا دون الحاجة لدفع 700 مليون يورو.
رد فعل إدارة برشلونة الأول على هذا الأمر كان بأنها ستلجأ للمحكمة لحفظ حقوقها، وأنه لا توجد فرصة نهائيًا لرحيل ميسي مجانًا أو بمبلغ أقل من قيمة الشرط الجزائي البالغ 700 مليون يورو.
ميسي يُعلن الرحيل
قالت صحيفة ماركا الإسبانية وتي واي سي الأرجنتينية إن ليونيل ميسي قد أبلغ برشلونة برغبته في مغادرة النادي هذا الصيف.
وحسب ماركا فإن ميسي قد أرسل رسالة للنادي عبر الفاكس يعبر فيها عن رغبته في تنفيذ البند المنصوص عليه في عقده والذي بموجبه يمكنه مغادرة النادي من جانب واحد في نهاية الموسم الحالي.التفاصيل كاملة من هنا
فان خال: حاولت التعاقد مع نيمار وليفاندوفسكي في مانشستر يونايتد
قال لويس فان جال إنه حاول التوقيع مع عدد من النجوم الكبار في مانشستر يونايتد.
إعترف مدرب الشياطين الحمر السابق بأنه كان يفكر بشكل كبير خلال فترة عمله في أولد ترافورد حيث حاول التعاقد مع نيمار وروبرت ليفاندوفسكي وساديو ماني والعديد من اللاعبين الكبار الآخرين.
" ربما حاول إنتر التعاقد مع ميسي "
قال الرئيس السابق ماسيمو موراتي إن ناديه إنتر ربما حاول التعاقد مع ليونيل ميسي.
تم ربط نجم برشلونة ليونيل ميسي بإحتمالية مغادرته برشلونة هذا الصيف، ويعتقد موراتي أن ناديه السابق ربما استفسر بالفعل.
ميلان يفتح محادثات مع مدريد من أجل براهيم دياز
بدأ ميلان محادثات مع ريال مدريد بشأن انتقال محتمل لبراهيم دياز - وفقًا لكالتشيو ميركاتو.
استبعد البلانكوس بيع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا بشكل دائم، لكنهم على استعداد لإرسال لاعب خط الوسط إلى سان سيرو على سبيل الإعارة.