أخبار الانتقالات: هافيرتس إلى ريال مدريد وميلان يحسم صفقته الأولى

أوضحت "توتوسبورت" أن ماسيمليانو سيلينو، رئيس بريشيا، يستغل اهتمام ميلان بنجمه ساندرو تونالي من أجل إجبار إنتر على التحرك وحسم الصفقة.

النيراتزوري يملك اتفاقاً مع اللاعب، ولكن لم يتوصل لصيغة بعد مع الرئيس، إذ يرفض الأخير عرض إنتر بالإعارة وإلزامية الشراء مقابل قرابة 35 مليون يورو