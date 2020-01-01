أخبار الانتقالات: نيمار لن يعود لبرشلونة والإنتر يخطط لخطف فيرنر من ليفربول

وكيل نيمار يتوقع فشل عودته لبرشلونة من جديد
فاجنر ريبيرو وكيل النجم البرازيلي يتوقع فشل عودته للكامب نو قريبًا.
وكيل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا السابق يرى أنه سيستمر في صفوف باريس سان جيرمان ويتوقع فشل عودته لبرشلونة.
أكد فاجنر ريبيرو على الأوضاع الصعبة التي تعيشها فرق كرة القدم حول العالم في الأيام الجاري بسبب فيروس كورونا المميت.
جاء هذا في تصريحات صحفية لريبيرو، توقع خلالها فشل عودة نيمار لصفوف برشلونة في الصيف المقبل، بسبب الظروف الجديدة في كرة القدم.
إبراهيموفيتش يرغب في البقاء ولكن!
أكدت "سبورت ميديا سيت" أن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش يرغب في الاستمرار مع ميلان الموسم المقبل ولكن على إدارة الروسونيري التحرك لحسم الأمور في أقرب وقت.
إدارة ميلان ورغم الموافقة على استمرار إبراهيموفيتش إلا أنها يجب أن تناقش الأمر مع رالف رانجنيك المدير الفني المنتظر للروسونيري حسب تأكيدات الصحيفة.
وكيل نجم أياكس يؤكد رغبة برشلونة وبايرن ميونخ في ضمه
كشف جوزيه بلاكبورن وكيل النجم الأمريكي سيرجينو دست لاعب أياكس الهولندي عن رغبة برشلونة وبايرن ميونخ في ضم اللاعب.
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بلاكبورن، لكنه شدد خلالها أن الثنائي لم يقدما أي طلبات رسمية لضم اللاعب بعد.
وقال بلاكبورن: "رغبة برشلونة في ضم دست موجودة لكنها غير ملموسة وقوية بعد، ولم يطلبوا الحصول على خدماته بشكل رسمي بعد".
مانشستر سيتي يسبق نيوكاسل لتوقيع فتى أوروجواي
يبدو أن مانشستر سيتي سيهزم نيوكاسل في السباق للتعاقد مع موهبة أوروجواي فاكوندو بيليستري ، حسب ما أوردته آس.
يعمل فريق بيب جوارديولا مع بينارول منذ أسابيع لإبرام صفقة للمراهق.
يقال أيضًا أن نيوكاسل في السباق، ولكنه يحتاج إلى الانتظار حتى الانتهاء من استحواذ المالك السعودي عليه
'Messi is everyone's dream, but he won't leave Barca'
بيل يُعرض على فريق أمريكي
تم عرض جاريث بيل على فريق في الدوري الأمريكي، لكن هذا النادي قرر رفض فرصة التعاقد مع نجم ريال مدريد ، حسبما أفادت صحيفة أتلتيك.
قدم بيل 18 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم ، وسجل ثلاثة أهداف.
توديبو قد ينضم ليوفنتوس كجزء من صفقة بيانيتش
يمكن أن يلعب جان كلير توديبو الدور الحاسم في محاولة برشلونة للتعاقد مع ميراليم بيانيتش من يوفنتوس ، كما تقول سبورت.
الجانب الكاتالوني مصمم على ضم لاعب خط الوسط ، لكن الصفقة أصبحت معقدة حيث يريد أبطال الدوري الإيطالي دخول أرتور في الصفقة.
برشلونة لا يريد مبادلة مباشرة ، ومع ذلك ، يمكن أن يأخذ ماتيا دي شيليو كجزء من عملية النقل ، في حين يمكن أن ينتهي الأمر بذهاب توديبو إلى إيطاليا لإكمال انتقال بيانيتش.
يوفنتوس مهتم بالمدافع المعار لشالكه، بينما يقال أن إيفرتون جاهز لتقديم عرض هذا الصيف.
ليفركوزن يريد 100 مليون يورو للاستغناء عن هارفيرتس
الفريق الألماني لن يتنازل
أفادت كالتشيو ميركاتو أن باير ليفركوزن لن يسمح لكاي هافيرتس بالمغادرة بأقل من 100 مليون يورو (89 مليون جنيه استرليني / 109 مليون دولار).
اللاعب مطلوب في يوفنتوس وبرشلونة وأندية أخرى، لكن فريق البوندسليجا لن يتخلى عن السعر الذي وضعه رغم تفشي فيروس كورونا.
إنتر يخطط لخطف فيرنر من ليفربول
النجم الألماني قد يخلف لاوتارو في النيراتزوري
بحسب كالتشيو ميركاتو فإن إنتر لديه فرصة لضم تيمو فيرنر المطلوب في ليفربول وبايرن ميونخ.
كان فيرنر في السابق ضد فكرة الانتقال إلى إيطاليا ، لكن على ما يبدو أنه غير رأيه.
قد يقدم إنتر عرضًا هذا الصيف، ولكن سيتعين عليهم بيع لاوتارو مارتينيز أولاً.
الإنتر يريد فيربو وسيميدو وإيمرسون
يخطط الإنتر لتدعيم صفوفه بقوة مع بداية سوق الانتقالات، حيث حدد أنطونيو كونتي 3 أسماء يرغب في ضمهم في الميركاتو هم الظهير الأيسر لتشيلسي إيمرسون وثنائي برشلونة نيلسون سيميدو وجونيور فيربو.
وبحسب لا جازيتا ديلو سبورت فإن المدرب الإيطالي وضع الظهير البرازيلي كهدف أول في الصيف، في حين أن ثنائي الكتلان يمكن أن ينضما ضمن صفقة رحيل لاوتارو مارتينيز للكامب نو.