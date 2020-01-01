أخبار الانتقالات: أوباميانج ينتظر برشلونة وتشيلسي يتحرك لهافيرتس

أكد رئيس نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني أن العمل على الصفقة التبدالية مع ميلان بانتقال ريبيتش للروسونيري مقابل خروج أندري سيلفا للنادي الألماني قد يكون الحل الأخير الذي لا مفر منه.

ويلعب كلا اللاعبين في فريقيهما بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال رئيس فرانكفورت في تصريحات صحفية: "شراء سيلفا سيكون أمرًا صعبًا في الظروف الحالية ونقص الموارد لذلك علينا وضع المبادلة مع ريبيتش في الحسبان كحل أخير".