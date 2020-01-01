مدونة حية

أخبار الانتقالات: كلوب يخطط لما بعد ليفربول وتشافي يعود لبرشلونة

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الإثنين 13 يوليو 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

محدث
التعليقات()
James Milner Jurgen Klopp Mohamed Salah 2018-19
Getty

كلوب يحلم بتدريب منتخب ألمانيا

2020-07-13T08:16:26Z

قال مراسل صحيفة بيلد كريستيان فالك، إن يورجن كلوب مهتم بتولي مسؤولية المنتخب الألماني عندما ينتهي عقده مع ليفربول.

وينتهي عقد كلوب في أنفيلد عام 2024، وسيمتلك وقتًا في مسيرته التدريبية يكفيه لتحقيق حلم تدريب المانشافت.

GER ONLY Jürgen Klopp 2008 Mainz
Imago Images / Martin Hoffmann

زهير فضال يقترب من سبورتينج لشبونة

2020-07-13T08:11:55Z

بحسب ماركا، فإن سبورتينج لشبونة على وشك الحصول على توقيع مدافع ريال بيتيس زهير فضال.

المغربي البالغ من العمر 31 سنة متبقي عام واحد في عقده، ولن يكلف أكثر من 3 ملايين يورو.

ومن المتوقع أن يوقع فضال عقدًا مدته أربع سنوات في لشبونة.

 

Zouhair Feddal
Getty Images

بارتوميو: تشافي سوف يدرب برشلونة وهذا موقفنا من نيمار ولاوتارو

2020-07-13T08:06:52Z

تصريحات نارية لبارتوميو

كشف جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، موقفه من تدريب تشافي هيرنانديز للبلوجرانا متحدثًا عن مفاوضات نيمار ولاوتارو مارتينيز ومعلقًا على تجديد عقد ليونيل ميسي وإمكانية إقالة كيكي سيتيين.

وقال بارتوميو في حوار مع القناة الثالثة الكتالونية: "تشافي سوف يكون مدرب برشلونة عاجلًا أم آجلًا فهو مؤهل لذلك ويرغب في العودة إلى منزله لكنّنا حاليًا نمتلك مدرب للفريق وسوف يستمر معنا في دوري أبطال أوروبا وهدفنا أن يبقى للموسم المقبل أيضًا".

وتابع: "تقنية حكم الفيديو المساعد جعلت الأمور أصعب على البرسا، نعم التقنية بحاجة لأن تكون أكثر عدلًا ونحتاج أن يكون البروتوكول أكثر وضوحًا لأن هناك العديد من اللقطات المثيرة للجدل التي لا يتم الاستعانة فيها بالـVAR".

التفاصيل من هنا...

Quique Setien Xavi
Getty

تسريبات تشير إلى حظر مانشستر سيتي عن دوري الأبطال

2020-07-13T08:01:40Z

قرار المحكمة يصدر اليوم

من المحتمل أن يواجه مانشستر سيتي عقوبة الحرمان من المشاركة في البطولات الأوروبية عندما تصدر المحكمة الرياضية (CAS) حكمها يوم الإثنين.

وفقًا لماركا، فإن أفضل سيناريو للسيتي سيشهد انخفاض الحظر الحالي من عامين إلى عام واحد.

Raheem Sterling Kevin De Bruyne Real Madrid Manchester City Champions League 2020
Getty Images

بايرن ميونخ يتابع ندومبيلي وباكايوكو

2020-07-13T07:57:05Z

يفكر بايرن ميونخ في ضم تانجي ندومبيلي من توتنهام وتيموي باكايوكو من تشيلسي، بحسب لو 10 سبورت.

يريد السبيرز استرداد المبلغ الكامل الذي دفعه في ندومبيلي، في حين يتوقع أن يطلب البلوز 35 مليون يورو مقابل التخلي عن باكايوكو.

يتطلع بايرن إلى تعزيز خط وسطه مع توقع مغادرة خافي مارتينيز وتياجو ألكانتارا خلال سوق الانتقالات.

نيجريدو يعود للدوري الإسباني

2020-07-13T07:53:22Z

أكد نادي قادش ما أشيع في الفترة الأخيرة عن توقيع ألفارو نيجريدو مع الفريق الصاعد حديثًا للدوري الإسباني.

وكشف رئيس النادي مانولو فيزاكينو أن نيجريدو سيلعب في الفريق الموسم المقبل في مقابلة مع El Partidazo de Cope.

جدير بالذكر أن نيجريدو يلعب للنصر الإماراتي.

Álvaro Negredo - Al Nasr
Arabian Gulf League

كانتي مطلوب في الإنتر

2020-07-13T07:48:21Z

كونتي يسعى إلى لم الشمل مع لاعبه

حسب لا جازيتا ديلو سبورت، فإن الإنتر مهتم بضم نجولو كانتي من تشيلسي مع بداية سوق الانتقالات.

البلوز منفتح على فكرة رحيل صاحب الـ29 عامًا، وأنطونيو كونتي أحد المعجبين باللاعب..

كانتي ليس الوحيد على لائحة النيراتزوري، فهناك أيضًا إدين دجيكو ويان فيرتونخين.

N'golo Kante Chelsea
Getty

صراع إيطالي على سار

2020-07-13T07:44:44Z

جذب مدافع نيس السابق مالانج سار اهتمام تورينو وأتالانتا وفيورنتينا، حسب جيانلوكا دي مارزيو.

أصبح صاحب الـ21 عامًا مؤخرًا لاعبًا حرًا ويتوق إلى اتخاذ خطوة إلى الأمام في مسيرته.

إلى جانب ثلاثي الدوري الإيطالي، هناك أندية في الدوري الألماني مهتمة أيضًا بسار.