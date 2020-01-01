أخبار الانتقالات: إنتر تحرك للتجديد مع لاوتارو ونجم ليفربول يعود لساوثامبتون

أشارت كالتشيو ميركاتو إلى أن أدريان رابيو مطلوب بقوة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأن هناك صراع بين إيفرتون ومانشستر يونايتد ونيوكاسل على توقيع اللاعب مع بداية سوق الانتقالات.

انضم الفرنسي ليوفنتوس قادمًا من باريس سان جيرمان الصيف الماضي، ولم يحصل على مكان له في التشكيل الأساسي إلا مؤخرًا.

البيانكونيري منفتح على بيع رابيو، لكن الأفضل بالنسبة له هو إدراجه في صفقة كبرى يقوم بها الفريق في المستقبل.