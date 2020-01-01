أخبار الانتقالات: لاوتارو مازال يفكر في برشلونة وهافيرتس يجتمع مع الإدارة

أكد جيرارد لوبيز، رئيس ليل، المفاوضات بين نجم فريقه فيكتور أوسيمين ونابولي في الأيام الماضية بعد تواجد النيجيري بالمدينة الإيطالية.

الرئيس ذكر في تصريحات نقلتها "ماكسي فوت" أنه سيكون صفقة ناجحة للإيطاليين لو تمت، وسيصبح هو النجم الأول للفريق مباشرة