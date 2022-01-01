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أخبار الانتقالات | أول صفقات الصيف لبرشلونة، وضغط باريس يتزايد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 1 مارس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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KYLIAN MBAPPE PARIS SAINT-GERMAIN
Getty Images

باريس سان جيرمان يزيد الضغوط على مبابي

2022-03-01T08:02:41.101Z

أكدت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان يضغط بكافة السبل من أجل تجديد عقد لاعبه كيليان مبابي في أسرع وقت ممكن.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن الإدارة والجماهير يحاولون بكل ما لديهم من قوة أن يحسموا ذلك الملف قريبًا قبل أن يوقع لصالح ريال مدريد.

صراع بين آرسنال ومانشستر يونايتد على فابيان رويز

2022-03-01T08:02:11.711Z

كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي مانشستر يونايتد في الحصول على خدمات اللاعب الإسباني فابيان رويز من صفوف نابولي.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "توتو ميركاتو ويب"، والذي أكد أن آرسنال أيضًا يريد أن يضم اللاعب لصفوفه في ظل الراتب القليل الذي يحصل عليه في إيطاليا.

لابورتا: أتمنى أن يعيد ديمبيلي التفكير في التجديد لبرشلونة!

2022-03-01T07:38:03.247Z

أعرب جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة عن أمله في أن يبدل عثمان ديمبيلي رأيه فيما يتعلق بتجديد عقده مع النادي الكتالوني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لابورتا خلال حدث دعائي، وتحدث خلاله عن مستوى بيدري وبرشلونة تحت قيادة تشافي والمنافسة على الدوري الإسباني.

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"خليفة ريكيلمي" ونجم ريفر .. برشلونة يوجه أنظاره إلى شباب الأرجنتين

2022-03-01T07:29:53.279Z

يرغب نادي برشلونة الإسباني في مواصلة العمل على مراقبة أبرز النجوم الشباب في كرة القدم بأمريكا الجنوبية، ويوجه أنظاره الآن إلى الأرجنتين.

برشلونة قام خلال الفترة الماضية بعمل جيد في متابعة النجوم الشباب في البرازيل، ويعد قريبًا من ضم أنجيلو جابرييل نجم نادي سانتوس.

ومع ظهور جيل جديد يمتلك مميزات رائعة في كرة القدم الأرجنتينية، فإن برشلونة قرر ألا يغفل الأمر، ويحاول الظفر باثنين من نجوم الجيل الجديد.

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خطوة جديدة من أبو جبل تؤكد اتفاقه مع النصر

2022-03-01T07:29:11.484Z

أقدم محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك على خطوة جديدة تدعم الأحاديث حول توصله لاتفاق مع النصر السعودي للعب له بدسًا من الموسم القادم.

حارس المرمى الذي لفت الأنظار بقوة بأدائه المميز مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا مرتبط بعقد مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وقد تحدثت الصحافة السعودية والمصرية عن توقيعه عقد مع النصر يبدأ الصيف القادم.

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برشلونة يحسم صفقة كيسييه من ميلان بأقل التكاليف!

2022-03-01T07:28:26.866Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن نجاح برشلونة في حسم عملية ضم اللاعب الإيفواري فرانك كيسييه من صفوف ميلان الإيطالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن النادي الكتالوني أنهى الصفقة بشكل كامل، وأن اللاعب سينضم بشكل مجاني لهم.

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راموس مطلوب في الدوري الأمريكي

2022-03-01T07:28:05.848Z

أكدت تقارير صحفية فرنسية عن وجود رغبة أمريكية في ضم النجم الإسباني سيرخيو راموس للدوري الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "فوت ميركاتو"، والذي أكد أن مدافع باريس سان جيرمان مطلوب في لوس أنجلوس جالاكسي بشكل مجاني في الصيف.

مستقبل أسينسيو على المحك في مدريد .. وكبار إيطاليا يترقبون

2022-03-01T07:27:26.285Z

أصبح ماركو أسينسيو أحد الركائز الأساسية في كتيبة نادي ريال مدريد خلال النصف الثاني من موسم 2021-22، بعد الجزء الأول من الموسم الذي لم يتمكن فيه أي لاعب من شغل مركز الجناح الأيمن في النادي الملكي.

أسينسيو تمكن من فرض نفسه على كتيبة كارلو أنشيلوتي بالطريقة التي أرادها، ليشكل المثلث الهجومي مع كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور، حيث تمكن الثلاثي من تسجيل 75% من أهداف ريال مدريد خلال الموسم الحالي.

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