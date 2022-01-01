أخبار الانتقالات | مغامرة بيرلو الجديدة وريال يصارع سيتي على نجم تشيلسي

علم "جول" أن وكلاء البرازيلي أنتوني، جناح أياكس، متواجدون في أوروبا من أجل التفاوض مع مانشستر يونايتد.

ويحاول يونايتد إتمام الجمع بين مدربه الجديد إريك تين هاج ولاعبه السابق في أياكس، ولكن سيتعين عليه دفع قرابة 60 مليون يورو.