أخبار الانتقالات | أحلام بوجبا ومفاوضات متقدمة لنوير

أحلام بوجبا
ألمح مينو رايولا وكيل أعمال بول بوجبا، إلى رحيل اللاعب الفرنسي عن مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
بوجبا عقده ينتهي مع مانشستر في يونيو 2022، ولا توجد أي مؤشرات حالية حول توقيعه على عقد جديد، وسط اهتمام من ريال مدريد.
وقال وكيل اللاعب في تصريحات لشبكة "راي" الإيطالية:"ديسمبر هو شهر الأحلام ولا أستطيع التوقف عن التمتع بأحلامي، لكن من الأفضل عدم الحديث عن بول الآن".
وأضاف:"إذا كان بعض لاعبي مانشستر يونايتد السابقين لا يتحدثون عني وعن بول، فلن يعملوا بعد الآن، لذلك من السابق لأوانه الحديث عن عقد بوجبا، دعونا نرى ما سيحدث".
لامبارد لن يخلف جيرارد
أصبحت إمكانية عودة فرانك لامبارد مدرب تشيلسي السابق، إلى التدريب مرة أخرى من خلال رينجرز ضعيفة للغاية.
النادي الاسكتلندي فقد مؤخرًا ستيفن جيرارد الذي انتقل إلى أستون فيلا، ويبحث عن مدرب جديد له.
شبكة "سكاي سبورتس" أكدت أن رينجرز لا يفكر في لامبارد خلال الوقت الحالي.
محادثات فيتسل
مرة أخرى يعود نادي يوفنتوس الإيطالي، لاهتمامه بأكسيل فيتسل لاعب وسط بوروسيا دورتموند الألماني.
شبكة "سكاي" الألمانية أكدت أن السيدة العجوز في محادثات مع دورتموند طمحًا في ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
ومن المقرر أن يرحب دورتموند وفيتسل بهذه الفكرة، خاصة وأن النجم البلجيكي لا يلعب بانتظام الفترة الأخيرة.
اهتمام بسانشيز
موقع "Le10Sport" الفرنسي كشف عن اهتمام ميلان وآرسنال بالحصول على خدمات ريناتو سانشيز لاعب وسط ليل.
آرسنال اهتم باللاعب في الصيف، ومن المقرر محاولة ضمه في يناير، ولكن هناك منافسة شرسة جدًا من ميلان.
رحيل هندرسون
أكد موقع "90 دقيقة" أن مستقبل دين هندرسون حارس مانشستر يونايتد مع النادي الإنجليزي يعتبر محل شكوك كبيرة.
صاحب الـ24 سنة لا يشارك بشكل منتظم مع الفريق، ومن المتوقع رحيله على سبيل الإعارة في شهر يناير القادم.
مفاوضات نوير
كشف موقع "Sport1" عن دخول بايرن ميونخ في محادثات متقدمة مع حارسه مانويل نوير لتمديد عقده.
الدولي الألماني يريد البقاء حتى يونيو 2025، وتربطه علاقة جيدة جدًا بإدارة النادي ومن المتوقع التوصل لاتفاق قريبًا.
عودة رامزي
قال ثيو والكوت لاعب آرسنال السابق وساوثامبتون الحالي، إن آرون رامزي لاعب وسط الفريق السابق يريد العودة للنادي.
يوفنتوس يطمح في التخلي عن لاعب الوسط الويلزي، لكن راتبه السنوي الذي يصل إلى 7 ملايين يورو يعطل رحيله عن السيدة العجوز.
صفقة هجومية ليوفنتوس
يدرس نادي يوفنتوس الإيطالي التحرك تجاه جوليان ألفاريز مهاجم ريفر بليت الأرجنتيني في يناير.
شبكة "ESPN" أكدت أن هناك بعض المحادثات تمت بين الطرفين، بوصول عرض مبدئي من يوفنتوس قيمته 15 مليون يورو بالإضافة لـ10 ملايين كإضافات.
وعلى الجانب الآخر يرفض ريفر بليت التخلي عن اللاعب بأقل من الشرط الجزائي في عقده والذي يصل إلى 20 مليون يورو.