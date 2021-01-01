أخبار الانتقالات | مصير جديد لهالاند ويوفنتوس ينجح أخيرًا

لا يزال مستقبل النرويجي إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني مجهولًا، رغم أن رغبة ناديه جادة في محاولة الاحتفاظ بخدماته لأطول فترة ممكنة.

ويبدو أن بوروسيا دورتموند قد وضع بالفعل خطة جديدة من أجل محاولة إقناع هالاند بالاستمرار في ملعب "سيجنال إيدونا بارك" إلى ما بعد الصيف المقبل.

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