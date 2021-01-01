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أخبار الانتقالات | مصير جديد لهالاند ويوفنتوس ينجح أخيرًا

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 16 نوفمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا.

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Erling Haaland Dortmund 102021
Getty

وولفرهامبتون يطارد فان دي بيك

2021-11-16T07:32:30.190Z

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي وولفرهامبتون يسعى للحصول على خدمات اللاعب الهولندي فان دي بيك من صفوف مانشستر يونايتد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن"، في ظل عدم حصول اللاعب على دقائق كافية في صفوف الشياطين الحمر.



نابولي يحمي نجمه من كبار أوروبا!

2021-11-16T07:32:09.313Z

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي نابولي يسعى لحماية لاعبه فيكتور أوسيمين من أنظار كبار أوروبا خلال فترات الانتقالات.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، والتي أكدت أن النادي يريد أن يجدد عقد اللاعب في أقرب وقت ممكن.



بمساعدة الرعاة.. دورتموند يحدد خطة الحفاظ على هالاند

2021-11-16T07:31:31.358Z

لا يزال مستقبل النرويجي إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني مجهولًا، رغم أن رغبة ناديه جادة في محاولة الاحتفاظ بخدماته لأطول فترة ممكنة.

ويبدو أن بوروسيا دورتموند قد وضع بالفعل خطة جديدة من أجل محاولة إقناع هالاند بالاستمرار في ملعب "سيجنال إيدونا بارك" إلى ما بعد الصيف المقبل.

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ميلان يريد ضم باراجوياني عمره 16 عامًا

2021-11-16T07:31:09.494Z

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن اهتمام ميلان بالحصول على خدمات اللاعب الشاب هوجو كوينكا من صفوف ديبورتيفو كابياتا في الدوري الباراجوياني.

اللاعب صاحب الـ 16 عامًا يلعب في مركز وسط الملعب ووسط الملعب المهاجم ويملك إمكانيات مبشرة للغاية قد تؤهله للتألق مستقبلًا في ميلان بحسب ما ذكر موقع "ميلان نيوز".



ريال مدريد يرفض عرض روما!

2021-11-16T07:30:36.963Z

أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد قد رفض بشكل قاطع عرض روما الإيطالي من أجل ضم لوكاس فاسكيز.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إل ناسيونال"، والتي أكدت أن روما كان قد قدم 30 مليون يورو مقابل مادي لضم اللاعب.



يوفنتوس يقترب من إعلان التجديد لديبالا

2021-11-16T07:30:02.058Z

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس قد توصل أخيرًا لاتفاق مع لاعبه باولو ديبالا من أجل تجديد تعاقده رفقة الفريق.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" فالعقد ستكون قيمته 8 مليون يورو في الموسم، ترتفع إلى 10 كمتغيرات.