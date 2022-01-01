أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة

أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لقمة مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد، والتي تقام على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية.

ريال مدريد بدأ موسم 2022-23 من الدوري الإسباني بقوة هائلة، حيث تمكن بطل "لا ليجا" من الفوز في أول خمس جولات على التوالي، ليتصدر الترتيب برصيد 15 نقطة.

أما أتلتيكو مدريد، فتمكن من الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة وخسر واحدة، ليحصد عشر نقاط يحتل بها المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني.