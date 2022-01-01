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أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة

تابع تغطية مباشرة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في قمة الجولة السادسة من الدوري الإسباني 2022-2023

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Federico Valverde Real Madrid 2022-23
Getty

نهاية المباراة بفوز ريال مدريد 2-1

2022-09-18T20:56:33.553Z

2022-09-18T20:52:23.775Z

90+1' أووووه هيرموسو يضرب سيبايوس والحكم يحتسب مخالفة وطرد لمدافع الروخي بلانكوس

2022-09-18T20:50:42.000Z

89' توتر الأجواء وشجار بين هيرموسو وكارباخال وبطاقة للثنائي

جووووووووول أتلتيكو مدريد يقلص الفارق

2022-09-18T20:44:22.915Z

83' جووووول ركنية وخطأ بين ميليتاو وكورتوا تصل إلى هيرموسو الذي يضعها في الشباك

2022-09-18T20:42:01.354Z

80' ريال مدريد يسير المباراة

2022-09-18T20:31:09.000Z

70' سيطرة من أتلتيكو لكن بلا أي خطورة وريال مدريد يدافع بصورة رائعة

2022-09-18T20:22:52.202Z

60' فرصة أخرى من أتلتيكو مدريد وعرضية من جريزمان لكن فيليبي يفشل في لمسها وتمر بجوار المرمى

2022-09-18T20:14:33.000Z

53' مخالفة لصالح أتلتيكو مدريد وعرضية لكن الدفاع يتصدى

انطلاق الشوط الثاني

2022-09-18T20:07:00.000Z

نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدفين دون رد

2022-09-18T19:49:03.159Z

2022-09-18T19:42:32.000Z

43' ريال مدريد متراجع وأتلتيكو يسيطر بلا خطورة

جووووووول فالفيردي يسجل الثاني

2022-09-18T19:37:43.940Z

36' جوووووول تمريرة من مودريتش وضعت فينيسيوس منفردًا بالمرمى وسددها بمهارة لكن اصطدمت بالقائم وعادت إلى فالفيردي الذي وضع الكرة في الشباك

2022-09-18T19:36:19.573Z

35' مخالفة لأتلتيكو مدريد بجوار علامة الركنية لكن جريزمان يفضل التسديد المباشر وتعلو العارضة

2022-09-18T19:27:36.883Z

26' مرتدة سريعة لريال مدريد ورودوريجو ينفرد لكن دفاع أتلتيكو يتصدى وتتحول إلى ركنبة

2022-09-18T19:26:23.602Z

25' أوووووه جريزمان كاد أن يسجل التعادل بعد مراوغة رائعة وتسديدة قوية يتصدى لها كورتوا

جووووووووول رودريجو يتقدم لريال مدريد

2022-09-18T19:19:31.827Z

18' جوووووول تمريرة من رودريجو إلى تشاوميني الذي هرب من الرقابة وحصل على الكرة ليسددد من لمسة واحدة ويضع الكرة في الشباك

2022-09-18T19:18:43.966Z

17' تسديدة صاروخية من كوندوبيا لكن بجوار القائم الأيسر على كورتوا

2022-09-18T19:14:09.156Z

13' أوووووه محاولة جديدة من الركنية وخطأ من كورتوا لكن جواو فيليكس يسدد في الدفاع بدلًا من الشباك

2022-09-18T19:13:31.405Z

12' أووووه محاولة من كاراسكو وتسديدة قوية لكن اصطدمت بكارباخال وتحولت إلى ركنية لصالح أتلتيكو مدريد

2022-09-18T19:07:34.000Z

6' أول محاولة حقيقية في المباراة لصالح أتلتيكو مدريد ورأسية من فيليبي أعلى العارضة

2022-09-18T19:05:52.000Z

4' الأجواء تشتعل في الديربي وشجار بين اللاعبين بعد مخالفة لصالح جواو فيليكس

انطلاق المباراة

2022-09-18T19:02:00.000Z

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد

2022-09-18T17:40:05.000Z

قرر دييجو سيميوني مدرب "الروخيبلانكوس" الاعتماد على التشكيل التالي في "ديربي مدريد"..

التشكيل| 5-3-2

أوبلاك

يورنتي - رينيلدو - فيتسل - فيليبي - كاراسكو

دي باول - كوندوبيا - كوكي

جريزمان - جواو فيليكس

تشكيل ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

2022-09-18T17:38:54.000Z

قرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الاعتماد على الشكل الآتي:

الخطة 4-3-3

كورتوا
كارباخال - ميليتاو - ألابا - ميندي
كروس - تشواميني - مودريتش
فالفيردي - رودريجو - فينيسيوس جونيور

2022-09-18T17:38:26.000Z

أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لقمة مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد، والتي تقام على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية.

ريال مدريد بدأ موسم 2022-23 من الدوري الإسباني بقوة هائلة، حيث تمكن بطل "لا ليجا" من الفوز في أول خمس جولات على التوالي، ليتصدر الترتيب برصيد 15 نقطة.

أما أتلتيكو مدريد، فتمكن من الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة وخسر واحدة، ليحصد عشر نقاط يحتل بها المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني.