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إيران × اليابان | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظةً بلحظة كافة أحداث مباراة إيران ضد اليابان في نصف نهائي كأس أمم آسيا 2019

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©Getty Images

2019-01-28T12:59:33Z

2019-01-28T12:56:41Z

2019-01-28T12:55:38Z

يستضيف اللقاء استاد هزاع بن زايد الخاص بنادي العين، والصافرة للحكم كريس بيث.

2019-01-28T12:55:33Z

وقعت اليابان في المجموعة السادسة والأخيرة في كأس آسيا 2019 رفقة أوزبكستان وعمان وتركمانستان، ونجحت في الحصول على العلامة الكاملة 9 نقاطٍ من 3 انتصاراتٍ وتأهلوا للدور الثاني، والذي قابلت فيه السعودية القوية والفتية بشبانها وتخطتها بهدفٍ نظيف، وفي ربع النهائي أسقط الساموراي فيتنام بهدفٍ نظيفٍ أيضاً وضعهم في مواجهة إيران في نصف النهائي.

2019-01-28T12:55:29Z

أوقعت قرعة دور مجموعات البطولة الأهم في القارة الصفراء أسود فارس في المجموعة الرابعة رفقة العراق وفيتنام واليمن، ونجحوا في تصدرها والتأهل على حساب الرفقاء بعد جمع 7 نقاطٍ من انتصارين وتعادل مع أسود الرافدين، ثم قابلوا عمان في دور الـ16 وانتصروا عليها بهدفين نظيفين، وفي ربع النهائي كانوا على موعد مع مواجهة صعبة ضد الصين حولوها لمباراة في المتناول والتهموا التنين بالثلاثة.

2019-01-28T12:55:22Z

أعزائي المتابعين.. أهلاً ومرحباً بكم في التغطية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لأولى مباريات نصف نهائي كأس أمم آسيا 2019، والتي تجمع بين إيران واليابان على استاد هزاع بن زايد بإمارة العين، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان.. نتمنى لكم متابعةً ممتعة.