أخبار يورو 2020 | ليلة خاصة لرونالدو وحسم المتأهلين لثمن النهائي

قرر الاتحاد الإنجليزي وضع ماسون ماونت وبن تشيلويل في الحجر الصحي بعد مخالطتهما للاعب أسكتلندا الشاب بيلي جيلمور المصاب بفيروس كورونا

🚨 Breaking news from England 🚨



Mason Mount and Ben Chilwell are isolating after close contact with Scottish midfielder Billy Gilmour.#beINEURO2020 #EURO2020



