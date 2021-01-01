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أخبار يورو 2020 | ليلة خاصة لرونالدو وحسم المتأهلين لثمن النهائي

تغطية على مدار الساعة لأخبار بطولة أمم أوروبا يورو 2020

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Cristiano Ronaldo Euro 2020
Getty

ردود أفعال مجنونة على إنجاز كريستيانو

2021-06-23T21:59:17Z

ما هي ردود فعل الجماهير على مستوى كريستيانو رونالدو

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كريستيانو رونالدو يعادل علي دائي

2021-06-23T21:57:49Z

رونالدو الهداف التاريخي لليورو

سجل كريستيانو رونالدو هدفين أمام فرنسا ليتصدر ترتيب يورو 2020 وكذلك عادل سجل علي دائي كأكثر تسجيلًا للأهداف الدولية بواقع 109 هدفًا
Cristiano Ronaldo Ali Daei
Getty

تأهل فرنسا وألمانيا والبرتغال

2021-06-23T21:51:51Z

فرنسا تتعادل مع البرتغال وألمانيا ضد المجر والثلاثي يتأهل

طالع التقرير

رقم قياسي خاص لإسبانيا أمام سلوفاكيا

2021-06-23T18:50:29Z

الفوز بخماسية على سلوفاكيا صنع رقمًا قياسيًا خاص لمنتخب إسبانيا

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إسبانيا تتجاوز سلوفاكيا والسويد تحرج بولندا

2021-06-23T17:43:05Z

إسبانيا تأهل ثاني المجموعة بينما سقطت بولندا أمام السويد الذي تصدر المجموعة

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صدمة إيطالية

2021-06-23T10:29:49Z

تزداد الشكوك داخل المنتخب الإيطالي، حول جاهزية الثنائي المصاب أليساندرو فلورينزي وجورجيو كيليني لمواجهة النمسا.

تقارير إيطالية أشارت إلى أن روبيرتو مانشيني يميل لعدم استخدام أي منهما في المباراة القادمة بدور الـ16 من يورو 2020.

ويأتي ذلك بسبب عدم تحسن الثنائي حتى الآن، حيث لا يزال كيليني يعاني من إصابته ضد سويسرا، ونفس الشيء لفلورينزي الذي أصيب في المباراة الافتتاحية ضد كرواتيا.

ساكا يعادل رقم أوين

2021-06-23T10:26:58Z

بوكايو ساكا جناح آرسنال تألق بشكل لافت مع منتخب إنجلترا أمام التشيك وحصل على جائزة رجل المباراة بعد الفوز بهدف نظيف.

اللاعب قام بعمل خمس مراوغات ناجحة ضد التشيك، وهو الرقم الذي لم يصل له سوى لاعبين إنجليز في البطولات الكبرى.

رحيم ستيرلينج فعل ذلك في كأس العالم 2014 ضد أوروجواي، وكذلك مايكل أوين أمام الأرجنتين في 1998.

هجوم مورينيو

2021-06-23T10:19:40Z

انتقد جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي، برونو فيرنانديش لاعب وسط المنتخب البرتغالي ومانشستر يونايتد بسبب مستواه في اليورو.

البرتغالي قال لشبكة "توك سبورت":"البرتغال في أقوى حالاتها يمكنها التفوق على أي فريق، أتمنى الظهور بشكل جيد ضد فرنسا".

وأضاف:"نحتاج إلى 11 لاعبًا في هذه المباراة، برونو فيرنانديش لعب في أول مباراتين لكنه لم يكن حاضرًا، وبالنسبة لي فهو لم يحضر للبطولة حتى الآن".

إنجلترا تتصدر المجموعة ومودريتش ينقذ كرواتيا

2021-06-22T21:05:23Z

التشيك تتأهل بين أفضل ثوالث

انتصرت إنجلترا بهدف نظيف على التشيك لتتصدر المجموعة بينما فازت كرواتيا بثلاثية على اسكتلندا لتتأهل ثانيًا.

ولم يخب آمال التشيك الذي ضمن التواجد بين أفضل ثوالث مع منتخب سويسرا

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ساوثجيت: ماونت وبن تشيلويل محبطون للغاية

2021-06-22T18:11:37Z

أكد مدرب منتخب إنجلترا، جاريث ساوثجيت، أنّ ماسون ماونت وبن تشيلويل يشعرون بالإحباط بسبب ابتعادهما عن مباراة التشيك وكذلك لقاء دور الـ16 

وأشار إلى أنّ الموقف غريب للغاية لأن الثنائي رافق جيلمور لمدة 120 ثانية فقط في مكان مفتوح ولكن يجب تقبل الإجراءات 

رسميًا.. 60 ألف متفرج في ملعب ويمبيلي بنهائي يورو 2020

2021-06-22T13:54:06Z

أعلنت الحكومة الإنجليزية اليوم عن السماح لـ 60 ألف مشجع بالتواجد في مدرجات نهائي ونصف نهائي يورو 2020.

جاء هذا بعد أن نجحت في تطعيم أعداد كبيرة من الشعب بلقاح فيروس كورونا، وفي ظل الإجراءات المشددة التي اتبعتها في الأشهر الماضية.

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سهرة صباحية وحسناء أمريكية.. القصة الحقيقة خلف إشراك مانشيني لسيريجو

2021-06-22T07:29:43Z

روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا أشرك حارسه الثاني سالفاتوري سيريجو بديلًا ضد ويلز بالرغم من تألق دوناروما، فلماذا؟!

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مصير مرتبط.. بلجيكا وهولندا بخطى ثابتة نحو لقب يورو 2020

2021-06-22T07:29:15Z

منذ تنظيم لبطولة يورو 2000 وأصبح مصير الثنائي مرتبطًا، هولندا وبلجيكا في طريقهم لنهائيات يورو 2020!

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للمرة الأولى بعد 101 مواجهة.. هازارد يكمل الـ 90 دقيقة!

2021-06-22T07:28:41Z

ما الذي حدث لإيدين هازارد؟! النجم البلجيكي يحقق الرقم الصعب للمرة الأولى منذ 567 يومًا.

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الدنمارك .. أيام الفرح والدموع في حياة إريكسن!

2021-06-22T07:28:03Z

لأجل الحلم لأجل الأمل لأجل الفرحة لأجل كريستيان لأجلك يا دنمارك!

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الدنمارك ترافق بلجيكا وهولندا تتأهل مع النمسا

2021-06-21T21:07:11Z

تأهلت هولندا وبلجيكا بالعلامة الكاملة بعد الفوز على مقدونيا الشمالية وفنلندا على التوالي

كما نجحت النمسا في الفوز على أوكرانيا لتضمن التأهل ثانيًا وفازت الدنمارك برباعية لتحجز المركز الثاني

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ديباي سعيد بالانتقال إلى برشلونة وفاينالدوم يشيد به

2021-06-21T19:20:51Z

أبدى ممفيس ديباي، لاعب منتخب هولندا، سعادته بالانضمام إلى برشلونة بصورة نهائية وتسجيل هدف وصناعة آخر أمام مقدونيا

كما أشاد زميله فاينالدوم به مؤكدًا أنّه لاعب مميز من ظهوره مع أيندهوفن.

وأصبح ديباي ثاني لاعب يسجل ويصنع في مباراة واحدة باليورو وكذلك كأس العالم بعد ويسلي شنايدر

فاينالدوم يدخل تاريخ منتخب هولندا

2021-06-21T19:16:20Z

سجل جيورجينيو فاينالدوم، لاعب هولندا، ثنائية في مرمى مقدونيا الشمالية في ليلة فوز الطواحين بثلاثية نظيفة.

 ودخل لاعب باريس سان جيرمان الجديد تاريخ هولندا إذ تجاوز عدد أهداف ماركو فان باستن وأصبح لديه 25 هدفًا في 78 مباراة مقابل 24 هدف لأسطورة ميلان في 58 لقاء

كما عادل سجل فان دير فارت الذي يمتلك 25 هدفًا في 107 مباراة دولية

ماونت وبن تشيلويل يخضعان للحجر الصحي

2021-06-21T17:45:12Z

قرر الاتحاد الإنجليزي وضع ماسون ماونت وبن تشيلويل في الحجر الصحي بعد مخالطتهما للاعب أسكتلندا الشاب بيلي جيلمور المصاب بفيروس كورونا

ألمانيا تنفي إصابة مولر

2021-06-21T12:28:08Z

أكد المتحدث الرسمي للمنتخب الألماني عدم صحة التقارير المتداولة بخصوص إصابة توماس مولر.

وقال المتحدث في المؤتمر الصحفي الذي عقده أن اللاعب لا توجد أي معلومات تؤكد غيابه عن المجر وأن حالته يتم تقييمها يومياً.

إنجلترا تؤكد سلبية المسحات

2021-06-21T10:42:27Z

أعلن المنتخب الإنجليزي أن جميع أفراده أتت مسحاتهم الخاصة بكورونا سلبية مساء اليوم.

ويأتي الأمر عقب الكشف عن إصابة بيلي جيلمور، لاعب إسكتلندا، بالفيروس بعد أيام من مباراة البلدين.

بليند يوجه رسالة لإريكسن

2021-06-21T10:40:23Z

المزيد هنا

مولر غائب عن تدريبات ألمانيا

2021-06-21T09:46:41Z

استمر غياب توماس مولر وإلكاي جوندوان عن تدريبات ألمانيا صباح اليوم بسبب الإصابة.

وبحسب مصادر جول، قد يغيب نجم بايرن ميونخ عن مباراة ألمانيا مع المجر الأربعاء المقبل.

رسمياً | ديمبيلي خارج اليورو

2021-06-21T09:44:38Z

أعلن المنتخب الفرنسي استبعاد عثمان ديمبيلي عن قائمته في أمم أوروبا بسبب الإصابة.

اللاعب شارك بديلاً أمام المجر ثم خرج في نهاية المباراة بسبب إصابة في أوتار الركبة.

المزيد من هنا.

جيلمور ضحية جديدة لكورونا

2021-06-21T09:43:27Z

أعلن المنتخب الاسكتلندي عن إصابة متوسط ميدانه الشاب بيلي جيلمور بيفروس كورونا.

اللاعب الشاب سيغيب عن مباراة الثلاثاء المقررة أمام كرواتيا بالجولة الثالثة لدور المجموعات.

ستيرلينج: في إنجلترا أشعر بالسعادة

2021-06-21T09:09:52Z

أكد رحيم ستيرلينج أنه يشعر بالسعادة حالياً في صفوف منتخب إنجلترا لأنه يلعب ويشارك باستمرار، عكس في ناديه مانشستر سيتي.

اللاعب تحدث مع "سكاي سبورتس" وأوضح أن غيابه عن التشكيل الأساسي لسيتي يجعله غير سعيداً، وهي طبيعته منذ الطفولة عندما لا يشارك.

هازارد: لا أعلم متى قد ألعب 90 دقيقة

2021-06-20T17:34:38Z

كشف إيدين هازارد، لاعب منتخب بلجيكا، أنّه قد لا يستطيع اللعب مباراة كاملة أمام فنلندا في يورو 2020 مؤكدًا على أهمية تغيير طريقة لعبه لأن كاحله لم يعد كما كان منذ الإصابات المتكررة.

كما ودّع سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، موضحًا انّه رغب في اللعب بجواره لفترة أطول

التصريحات كاملة هنا.

يويفا يحقق مع مانويل نوير

2021-06-20T16:01:07Z

بسبب شارة القيادة

علم جول أنّ يويفا فتح تحقيقًا بشأن شارة القيادة التي ارتداها مانويل نوير، حارس مرمى ألمانيا، أمام البرتغال والتي تحمل علم قوس قزح المدعم للمثلية الجنسية.

الاتحاد الأوروبي اعتبر نوير يستخدم شعارًا سياسيًا في مباراة لكرة القدم وهو الأمر المرفوض

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Manuel Neuer Germany Portugal 19062021
Getty

يويفا يفتح التحقيقات بسبب أحداث مباريات المجر

2021-06-20T15:59:34Z

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فتح التحقيق بشأن مباراتي المجر مع فرنسا والبرتغال في يورو 2020

ولم يتم الكشف عن سبب التحقيق لكن التقارير الصحفية ترجع أنّه بسبب وجود لافتة تهاجم أصحاب الميول الجنسية المثلية

الدوري الإيطالي يسيطر في بدايات اليورو

2021-06-20T13:49:19Z

المزيد هنا

جريزمان: والدتي تشجع البرتغال!

2021-06-20T13:44:46Z

التفاصيل هنا

دي بور: مداورة بسيطة أمام مقدونيا

2021-06-20T12:29:26Z

أكد مدرب هولندا فرانك دي بور أنه سيغير فقط لاعبين في التشكيل الأساسي للفريق الذي سيواجه مقدونيا الشمالية غداً.

ورفض دي بور كشف الأسماء وقال إن الصحفيين يمكنهم تشغيل عقولهم والتفكير في اللاعبين.

إصابات لثلاثي ألمانيا

2021-06-20T10:15:37Z

أوضح يواخيم لوف، مدرب ألمانيا، أن الثلاثي ماتس هوملس، روبن جوسينس، وإلكاي جوندوان تعرضوا لإصابات أمام البرتغال.

وأكد الناخب الوطني أن الإصابات ليست خطيرة، وبإمكان اللاعبين اللحاق بلقاء المجر الأربعاء المقبل على الأرجح.

مانشيني: ويلز تشبه ستوك

2021-06-20T08:11:21Z

شبه روبرتو مانشيني، مدرب إيطاليا، خصم الليلة ويلز بفريق ستوك بسبب القوة البدنية الكبيرة للفريق.

مانشيني أشار إلى وجود عناصر فنية مميزة في تشكيل الفريق كذلك مثل جاريث بيل وآخرين.

ألبا: موقفنا صعب ونفتقد للحظ

2021-06-20T07:10:59Z

أوضح قائد إسبانيا جوردي ألبا أن فريقه افتقد للحظ في التعادل مع بولندا، وأن الموقف الحالي للفريق صعب للغاية.

ظهير برشلونة قال إن الفوز باللقاء الأخير مع سلوفاكيا سيحل كل المشاكل ويضمن العبور للفريق.

إنريكي: وضعنا ليس جيداً وانتظرت المزيد

2021-06-20T07:08:26Z

أوضح لويس إنريكي، مدرب إسبانيا، إن وضع الفريق ليس جيداً بعد تعادله الثاني بالمجموعة مع بولندا.

وقال المدرب إنه انتظر من البدلاء بالتحديد تقديم الإضافة ولكن لم يحدث، مؤكداً أن الفريق البولندي لعب بشجاعة وضغط واستغل الفرصة الوحيدة التي سُنحت له.

جوسينس يشكر جاسبريني بعد تألقه أمام البرتغال

2021-06-19T19:24:31Z

أكد جوسينس لاعب منتخب ألمانيا سعادته بفوز بلاده على البرتغال وتسجيله هدفًا في المباراة موجهًا التحية إلى جاسبريني مدرب أتالانتا الذي طور من إمكانياته

مولر: استمتعنا بالمباراة وسط أجواء جماهيرية

2021-06-19T18:45:38Z

أكد توماس مولر أنّ الفريق استمتع بالأجواء وسعيد بتحقيق الفوز لكن من الضروري تصحيح الأخطاء التي تسببت في استقبال هدفين في المباراة

كاي هافرتس: نشعر بالرضا على المستوى

2021-06-19T18:43:36Z

قال نجم تشيلسي:  نشعر بالرضا عن الأداء. لعبنا بشكل جيد. وكان من المهم ألا نتخلى عن كل شيء بعد مباراة فرنسا ، نمتلك الثقة للفوز بالمباريات المقبلة ولن نتهاون أمام المجر الذي يقدم مستويات كبيرة" ".

 

ما هي أرقام كريستيانو رونالدو أمام ألمانيا؟

2021-06-19T18:30:52Z

صاروخ ماديرا سجل

طالع أبرز أرقام رونالدو أمام ألمانيا من هنا

هل يمكن اعتبار رونالدو متخاذلًا أمام ألمانيا؟

2021-06-19T18:30:00Z

سجل وصنع والبرتغال خسر

نقاط تحليلة سريعة لقمة ألمانيا والبرتغال من هنا
Ronaldo Portugal Germany Euro 2020
GettyImage

سقوط البرتغال أمام ألمانيا

2021-06-19T18:28:26Z

نتيجة ثقيلة

فازت ألمانيا 4-2 على البرتغال في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات من يورو 2020

التفاصيل

فرنسا تقع أمام المجر

2021-06-19T15:01:17Z

وقع المنتخب الفرنسي في فخ التعادل أمام نظيره المجري في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية.

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مخاوف التفويت

2021-06-19T11:22:34Z

يخشى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أن تكون الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة أمم أوروبا مجالًا لـ"تفويت" العديد من المباريات، التي يمكن أن تكون نتيجة التعادل كافية فيها للمنتخبين المتنافسين من أجل التأهل إلى دور الستة عشر.

وحسب صحيفة "as" الإسبانية، فإن "يويفا" قرر أن يراقب عن كثب كافة مباريات الجولة الأخيرة، والتأكيد على عدم التساهل فيها واللعب دون رغبة في الفوز، رغم حقيقة تأهل أربعة منتخبات من أصل ست مجموعات كأفضل ثوالث وعدم التعرف على كل المتأهلين حتى الآن قد يخلق فرصًا لمحاولة الحصول على نقاط إضافية حتى لو عن طريق "التفويت" المتعمد.

هذا الافتراض المحتمل يأتي بداية من المجموعة الثالثة، في مباراة النمسا وأوكرانيا على سبيل المثال، ويمتلك المنتخبان ثلاث نقاط، ويتواجهان يوم الاثنين المقبل في بوخارست.

اقرأ أيضًا .. يويفا قلق من احتمالات "التفويت" في الجولة الأخيرة من أمم أوروبا

صدمة برتغالية

2021-06-19T11:20:44Z

كشفت تقارير برتغالية أن جواو فيليكس مهاجم منتخب البرتغال، لن يتواجد في مواجهة الفريق الليلة أمام ألمانيا.

ويأتي ذلك بسبب معاناة اللاعب من ألم عضلي، سيبعده عن اللقاء، ليغيب للمرة الثانية على التوالي، بعد ظهوره كبديل غير مستخدم أمام المجر.

 

تطورات من زوجة إريكسن

2021-06-19T07:23:19Z

سابرينا زوجة كريستيان إريكسن تحدثت عن حالة زوجها في تصريحات صحفية بعد خروجه من المستشفى.

وقال سابرينا:"إنه بخير في الوقت الحالي، كل ما نحتاج إليه هو فقط القليل من الراحة والهدوء".

وأشار موقع "إنتر 24" إلى أن اللاعب سيقضي الفترة الحالية في الدنمارك قبل التوجه إلى ميلانو قريبًا.

رسالة بالعربية

2021-06-19T07:19:34Z

رسالة بالعربية من نجوم منتخب إيطاليا، عبر الحساب الرسمي للفريق على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ساوثجيت يوضح أسباب تبديل كين

2021-06-18T22:36:34Z

قال ساوثجيت: "لقد كانت ليلة محبطة، لم نفز في المباراة في النهاية، لكن يجب أن نتأكد من عدم الخسارة حال لم نكسب، وذلك ما فعلناه اليوم".

وعن تبديل كين: "كنا في حاجة للمزيد من الانطلاقات من الخلف، وراشفورد يملك تلك الطاقة، وكان يجب أن نحاول الفوز بالمباراة".

كين: مباراة محبطة

2021-06-18T22:26:50Z

كتب هاري كين: "مباراة محبطة، لكننا خرجنا بشباك نظيفة، ولدينا مباراة واحدة لنفوز بها ونتصدر المجموعة". 

موراتا: لا أستطيع أن أكون مثل الجميع

2021-06-18T22:25:18Z

رد ألفارو موراتا مهاجم إسبانيا على الهجوم الضاري عليه في الساعات الماضية وأكد إنه يتعامل مع الموقف بطريقة جيدة.

وقال موراتا: "يجب أن أحترم الانتقادات، لا يمكنني أن أكون مثل الجميع، علي أن أستمع وأعمل، وفي المباريات الأمور تكون أسرع مما يتخيل الجميع، ولا يكون لدينا الوقت للتفكير".

اختفاء كين وتراجع كرواتيا.. ردود أفعال ثامن أيام يورو 2020

2021-06-18T22:23:12Z


تعرف على أهم ردود الأفعال على أداء الفرق في مباريات اليوم الثامن لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020.
 

المزيد من التفاصيل

يورو 2020 | سوء التوظيف وغياب التفاهم.. شبح هاري كين يفتقد سون!

2021-06-18T22:22:12Z


هاري كين في أسوأ حالاته ببطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، فما هي الأسباب؟!
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إنجلترا تسقط واسكتلندا تحصل على نقطة تاريخية!

2021-06-18T20:51:13Z

اكتفى منتخب إنجلترا بتعادل سلبي مخيب للآمال مع نظيره الاسكتلندي، في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب ويمبلي في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة يورو 2020.

وقدّم المنتخب الإنجليزي واحدة من أسوأ مبارياته على الإطلاق قياسًا بحجم القدرات التي يمتلكها الأسود الثلاثة، وبالأخص على الصعيد الهجومي.

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مدرب البرتغال: رونالدو لا يمكنه الفوز وحده!

2021-06-18T20:25:44Z

شدد مدرب منتخب البرتغال فيرناندو سانتوس على ضرورة العمل الجماعي لبلاده من أجل تحقيق يورو 2020، مستنكرًا أن يكون كريستيانو رونالدو وحده هو من يجلب الانتصار للفريق.

وكان رونالدو قد جذب الأنظار إليه في أول مباريات اليورو بعدما أحرز هدفين من ثلاثية البرتغال في شباك المجر بملعب بوشكاش آرينا بالعاصمة بودابست.

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كرواتيا.. وصيف العالم الذي أرهقه الشغف ونجاح الصدفة

2021-06-18T18:42:38Z

آمال كبيرة عُلقت على منتخب كرواتيا منذ الوصول إلى نهائي كأس العالم 2018 بروسيا، فكانت النظرة إلى زملاء لوكا مودريتش أن لديهم كل القدرات الفنية والمؤهلات للاستمرار وسط كبار العالم والمنافسة على مختلف البطولات.

لكن خيبة أمل كبيرة صاحبت كل من سقط في عشق منتخب كرواتيا، والبداية كانت من بطولة دوري الأمم الأوروبية، التي تلقت خلالها كتيبة زلاتكو داليتش 4 هزائم في خمس مباريات، واكتفت بفوز يتيم كان على السويد.

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شيك يواصل التألق والتشيك في الصدارة

2021-06-18T16:39:41Z

تعادل منتخب التشيك اليوم مع نظيره الكرواتي في لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية يورو 2020 بهدف لكل فريق.

التعادل ترك منتخب التشيك على صدارة المجموعة بأربع نقاط، بينما تملك كرواتيا نقطة وحيدة في المركز الثالث في انتظار لقاء اسكتلندا وإنجلترا.

إيركسن يغادر المستشفى رسميًا

2021-06-18T16:37:47Z

أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم عن مغادرة كريستيان إريكسن للمستشفى التي أقام فيها خلال الأيام الماضية بشكل رسمي.

إنريكي يثير الجدل: سألعب بموراتا رغم الانتقادات

2021-06-18T15:32:36Z

أثار المدرب لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا الجدل حول تشكيل فريقه في مواجهة بولندا، حيث أكد على مشاركة موراتا في المواجهة.

يأتي هذا بعد الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها اللاعب عقب الفرص التي أهدرها في مواجهة السويد في الجولة الأولى من كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

السويد تتفوق على سلوفاكيا وتشعل مجموعة إسبانيا

2021-06-18T15:10:49Z

حقق المنتخب السويدي الفوز على نظيره السلوفاكي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية.

الفوز صعد بالسويد لصدارة المجموعة برصيد أربع نقاط، وخلفهم سلوفاكيا بثلاث نقاط في المركز الثاني، وإسبانيا في الثالث بنقطة وحيدة، بينما تتذيل بولندا المجموعة دون نقاط.

جنون اسكتلندا

2021-06-18T14:16:07Z

أجواء صاخبة للجماهير الاسكتلندية، قبل مواجهة إنجلترا في مدينة لندن على ملعب ويمبلي في الجولة الثانية لدور المجموعات. مقاطع مصورة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عرضت حالة الحماس الكبير والجنون لدى جمهور اسكتلندا قبل اللعب ضد الأسود الثلاثة.

دي ليخت يرد على فان باستن

2021-06-18T13:32:11Z

ماتايس دي ليخت نجم منتخب هولندا تعرض للانتقاد من أسطورة كرة الكرة الهولندية ماركو فان باستن.

مدافع يوفنتوس رد قائلًا في تصريحات صحفية:"نعم سمعت ما قاله عني السيد فان باستن، عندما يتحدث شخص بحجمه عنك وينتقدك إذن عليك أن تسمع له".

مصير النهائي

2021-06-18T13:30:58Z

أزمة جديدة في اليورو بخصوص إمكانية نقل نهائي اليورو من لندن إلى مدينة بودابست المجرية بسبب ضوابط دخول بريطانيا.

بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني قال عن هذه المشكلة:"سنرى ما يمكن فعله وسنبحث إمكانية توفير أماكن إقامة معقولة للمسافرين".

عودة بوسكيتس

2021-06-18T09:00:10Z

أنباء سارة تلقاها المنتخب الإسباني لكرة القدم، بعودة سيرجيو بوسكيتس للفريق من جديد بعد تعافيه من فيروس كورونا.

اللاعب أجرى المزيد من الفحوصات خلال الساعات الماضية، وتبين سلبية العينة التي خرجت في نتائج التحاليل بعد 10 أيام من إصابته.

ومن المقرر أن يسافر نجم برشلونة بشكل طبيعي مع إسبانيا إلى مدينة إشبيلية، من أجل التواجد أمام بولندا، لكن من غير المتوقع مشاركته، حيث الاحتمال الأقرب هو ظهوره ضد سلوفاكيا بالجولة الأخيرة من دور المجموعات.

احتفال ابن هوملس

2021-06-18T07:48:50Z

ماتس هوملس مدافع منتخب ألمانيا، تحدث عن لقطة طريفة تخص ابنه بعد تسجيله هدفًا في شباك بلاده أمام فرنسا.

وقال هوملس لصحيفة "بيلد" الألمانية:"الحمد لله، هو لا يعرف حتى الآن ما هو الهدف الذاتي، يعتقد أن التسجيل في الشباك دائمًا صحيح".

وأضاف:"قيل لي إنه كان يحتفل، ربما أقوم بتعليمه بعض القوانين الخاصة باللعبة بعد البطولة".

إريكسن يغادر المستشفى

2021-06-18T07:46:12Z

صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، أكدت أن كريستيان إريكسن نجم منتخب الدنمارك، سيعود إلى منزله غدًا السبت بعد خروجه من المستشفى.

وأوضحت أن اللاعب سيقيم مع عائلته مع الأزمة القلبية التي تعرض لها ضد فنلندا في اليورو، لفترة تصل إلى شهر.

ومن المقرر أن يقوم نجم إنتر ببعض الفحوصات في ميلان، وإذا كان جهاز تنظيم ضربات القلب مؤقتًا ويمكن إزالته فلديه فرصة للعودة للملاعب.

احتفال لونجليه

2021-06-18T07:44:11Z

بعيدًا عن أجواء التوتر بين كيليان مبابي وأوليفييه جيرو، شهد معسكر المنتخب الفرنسي حالة من الاحتفال خلال الساعات الماضية. نجوم الديوك احتفلوا بصورة مصغرة بعيد ميلاد كليمون لونجليه مدافع برشلونة، في لقطة عكست عودة الترابط بالفريق.

دي بور سعيد بالتأهل

2021-06-17T22:57:13Z


فرانك دي بور مدرب هولندا، تحدث بعد الفوز على النمسا بهدفين نظيفين، ليكشف عن سعادته بالتأهل إلى دور الـ16 من اليورو.

وقال دي بور:"كانت مباراة عكس أوكرانيا، أمام أوكرانيا أحكمنا سيطرتنا على المباراة لكننا أخطأنا شيئًا في الدفاع، اليوم الوضع كان العكس".

وأضاف:"فقدنا الكرة بسرعة كبيرة بعد التقدم في الشوط الأول، وكنا أفضل بكثير من مواجهة أوكرانيا وهذا ما يجعلني سعيدًا".

وأما عن ديباي:"يمكنه اتخاذ الكثير من الخطوات نحو الأمام خلال البطولة، أنا مقتنع به تمامًا، هو يعلم أنه يستطيع اللعب بشكل أفضل وأتمنى الاستفادة منه في البطولة".

 

كومان يشاهد ديباي

2021-06-17T19:45:02Z

رونالد كومان مدرب هولندا السابق، تواجد في ملعب مباراة الطواحين ضد منتخب النمسا ليحضر المواجهة من المدرجات. البعض يعتقد أن وجود مدرب برشلونة، جاء بسبب ممفيس ديباي نجم هولندا الذي أصبح على أعتاب الفريق الكتالوني.

كين يتضامن مع إريكسن

2021-06-17T19:41:58Z

هاري كين نجم المنتخب الإنجليزي، أظهر تعاطفه مع زميله كريستيان إريكسن، بعد الأزمة القلبية التي تعرض لها مع الدنمارك ضد فنلندا.

وقال كين:"لقد كان الأمر صعبًا، والحمد لله أن كريستيان على قيد الحياة، لم أتواصل معه ولكن زوجتي تحدثت إلى زوجته وما فهمته أن كل شيء يسير بطريقة جيدة".

وتابع:"كريستيان في قلوبنا جميعًا، ليس فريقنا فحسب بل عائلة كرة القدم بأكملها، ما حدث كان بمثابة التذكير بمدى سرعة تغير الأشياء في الحياة".

مصير ماجواير

2021-06-17T19:38:46Z

جاريث ساوثجيت تحدث عن مصير هاري ماجواير، قبل مواجهة إنجلترا مع إسكتلندا غدًا، الجمعة في الجولة الثانية لدور المجموعات.

وقال ساوثجيت في تصريحات صحفية:"هاري سيتواجد غدًا، القرار الذي علينا اتخاذه هو إذا كان مستعدًا للبدء أم لا".

وأضاف:"لقد تدرب مع الفريق لمدة أربعة أو خمسة أيام ولم يكن لدي أي رد فعل سلبي وأعتقد أنه يسير في الطريق الصحيح.

تحية إريكسن

2021-06-17T16:18:40Z

لقطة رائعة في مواجهة الدنمارك مع بلجيكا، بوقوف اللاعبين والجماهير لتحية كريستيان إريكسن في الدقيقة العاشرة من المباراة.

المشهد يأتي تضامن من الجميع مع نجم إنتر، بعد الأزمة القلبية التي تعرض لها المباراة الماضية أمام فنلندا، والتي هددت حياته قبل أن ينجو في الوقت المناسب.

الفوز الأول لأوكرانيا

2021-06-17T15:53:38Z

نجح المنتخب الأوكراني في حصد أول 3 نقاط له في اليورو، بعد الفوز على مقدونيا الشمالية بهدفين مقابل هدف.

أوكرانيا تقدمت بثنائية سجلها أندريه يارمولنكو ورومان ياريمتشيوك، بينما أحرز إزجان أليوسكي هدف مقدونيا الوحيد بالدقيقة 57.

النتيجة تضع أوكرانيا في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة بـ3 نقاط، بالتساوي مع كل من هولندا والنمسا.

إصابات كورونا في صفوف سلوفاكيا

2021-06-17T13:00:26Z

أعلنت سلوفاكيا أن المدافع دنيس فافرو وأحد أفراد الطاقم الفني أُصيبا بفيروس كورونا.

الفردان لم يظهرا أي أعراض وتم عزلهما، بانتظار خضوع بقية الفريق للفحوصات من جديد.

رسالة من نجوم اليورو إلى إريكسن

2021-06-17T12:40:30Z

كيير يوجه رسالة خاصة لإريكسن

2021-06-17T10:49:36Z

وجه قائد الدنمارك سيمون كيير رسالة خاصة لزميله وصديقه كريستيان إريكسن قبل لقاء بلجيكا مساء الخميس.

لاعب ميلان أكد أن المباراة ستلعب وإريكسن في البال، وذلك بعد الأيام العصيبة التي مر بها الفريق في الأيام الماضية عقب أزمة صانع ألعاب إنتر الصحية.

تدريبات غريبة من لاعبي مقدونيا الشمالية قبل مباراة أوكرانيا!

2021-06-17T10:20:12Z

لوكاتيلي .. مولد نجم من رحم البطولة

2021-06-17T09:51:07Z

للقراءة هنا.

برونو يتوقع مواجهة صعبة مع ألمانيا

2021-06-17T09:46:01Z

توقع برونو فيرنانديش، نجم البرتغال، أن تكون المواجهة المقبلة مع ألمانيا لحساب المجموعة السادسة معقدة وصعبة.

برونو أشار إلى صعوبة المواجهة الثالثة أيضاً مع فرنسا، ولكن ركز على لقاء الألمان المقبل لحساب الجولة الثانية.

كلمات إريكسن الأولى بعد الاستفاقة

2021-06-17T08:45:58Z

المزيد من هنا

لوكاتيلي يواصل حرب نجوم يورو 2020 على المشروبات!

2021-06-17T08:33:37Z

المزيد هنا.

بيان جديد عن حالة إريكسن

2021-06-17T08:20:19Z

أصدر الاتحاد الدنماركي بياناً جديداً عن حالة كريستيان إريكسن أكد فيه أن سيتم زرع جهاز لإنعاش القلب للاعب.

القرار أتى بالتشاور مع طبيب القلب الذي يتابع حالته منذ أزمته الأخيرة، وبموافقة اللاعب، وطالب البيان باحترام خصوصية اللاعب وعائلته.

أزمة المشروبات تتصاعد

2021-06-17T07:29:16Z

رد متحدث رسمي عن أمم أوروبا واللجنة المنظمة على تكرر حالات إزالة المشروبات أثناء المؤتمر الصحفي من قبل اللاعبين.

المتحدث أكد في تصريحات نقلتها "ميرور" أن في كل مؤتمر يتم وضع ثلاث مشروبات مختلفة لتلبية كل الرغبات.

إيطاليا أول المتأهلين لدور الـ16 في يورو 2020

2021-06-16T21:55:15Z

انتصاران دون استقبال أي هدف

ضمن منتخب إيطاليا التأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز بثلاثية نظيفة على سويسرا

إيطاليا لديها 6 نقاط من مباراتين يليها ويلز برصيد 4 نقاط بينما سويسرا برصيد نقطة واحدة فقط وتركيا دون أي نقاط

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Italy celebrating Switzerland Euro
Getty

ساوثجيت: لست متفاجئًا من فيليبس، وماجواير ليس جاهزًا بعد

2021-06-16T21:54:00Z

أكد جاريث ساوثجيت أنّ هاري ماجواير ليس جاهزًا بعد للمشاركة أساسيًا أمام أسكتلندا موضحًا أنّ اللاعب يشارك في التدريبات.

وعبر عن عدم اندهاشه من مستوى كالفين فيليبس مشيرًا إلى أنّ اللاعب قام بالأدوار المتوقعة منه

بيل: الفوز كان ضروريًا ونتطلع لمباراة إيطاليا

2021-06-16T19:04:27Z

شدد جاريث بيل، قائد ويلز، على أهمية تحقيق الانتصار أمام تركيا لضمان الاقتراب بشكل أكبر من التأهل عن المجموعة

وأوضح أنّ التركيز منصب على مباراة إيطاليا بغية ضمان الوصول لدور الـ16

رامسي: شعرت بالإحباط بعد إهدار الفرصتين لكن الفوز أسعدني

2021-06-16T19:01:25Z

أبدى آرون رامسي سعادته بتحقيق الفوز على تركيا مؤكدًا شعوره بالإحباط بعد إهدار أول فرصتين قبل تسجيل هدف التقدم

وأوضح أنّ التركيز الآن على لقاء منتخب إيطاليا الذي يعرف الكثير من عناصره بحكم لعبه في يوفنتوس

خطر يهدد مباراة إيطاليا وسويسرا

2021-06-16T18:52:16Z

قنبلة في محيط ملعب أولمبيكو

عثرت السلطات الإيطالية على جهاز يشبه القنبة بالقرب من محيط ملعب أولمبيكو المحتضن لمواجهة إيطاليا وسويسرا في الجولة الثانية من دور المجموعات في يورو 2020

وتم تفكيك الجهاز إلا أنّ السلطات تمشط المنطقة للتأكد من سلامة الجميع 

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سخرية واسعة من إهدار بيل لركلة الجزاء

2021-06-16T18:43:36Z

البعض شبهه بما قام به ميسي في كوبا أمريكا 2016 وآخرون اعتبروه عاجز عن تقليد ما فعله صلاح

طالع ردود الأفعال

Gareth Bale Wales Turkey Euro 2020
Getty

حالة إيقاف

2021-06-16T13:48:22Z

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر إيقاف ماركو أرناوتوفيتش لمدة مباراة، بعد قيامه بسب إزجان أليوسكي لاعب مقدونيا الشمالية.

وهو الأمر الذي يعني غياب اللاعب عن مباراة فريقه القادمة أمام هولندا في الجولة الثانية من البطولة.

بيل يتوعد

2021-06-16T10:39:38Z

تعهد جاريث بيل نجم منتخب ويلز، بعدم الالتفات للأجواء الصاخبة التي ستقوم بها الجماهير التركي في ملعب باكو بأذربيجان.

وقال بيل:"نأمل أن نتمكن من إبقائهم صامتين واللعب بكل قسوة على أرض الملعب من أجل الفوز".

وأضاف:"كلما لعب في تركيا من قبل كانت الأجواء رائعة، سنشعر وكأننا الفريق الضيف في ملعب بعيد، وأنت تعلم أنك ستتعرض لبعض الإساءات، ولكننا لن نهتم بذلك".

بافارد يفقد الوعي

2021-06-16T09:28:38Z

بنجامين بافارد مدافع منتخب فرنسا، قال عن الضربة التي تعرض لها خلال مواجهة الديوك مع ألمانيا أمس الثلاثاء:"لقد تعرضت لصدمة حقيقية".

وأضاف:"فقدت الوعي لمدة 10 إلى 15 ثانية، ولكني استيقظت بعدها بشكل سريع وعدت إلى كامل وعيي".

وأنا عن الفوز على ألمانيا قال لشبكة "beIN Sports":"صحيح أننا صادفنا فريقًا جيدًا من ألمانيا، كان يمتلك الكرة ولكننا قدمنا مباراة جيدة دفاعيًا وهجوميًا".

العفو عن روديجر

2021-06-16T09:23:34Z

بول بوجبا لاعب وسط فرنسا علق على عضة روديجر له خلال فوز الديوك على ألمانيا بهدف دون رد.

وقال بوجبا:"نحن أصدقاء، لم تكن لقطة كبيرة، شاهدتهم كل شيء على الشاشة ولكن ما حدث أصبح من الماضي الآن".

وأضاف:"لن أبكي بسبب بطاقة صفراء أو حمراء، وأظن ما حدث ليس مهمًا بهذه الدرجة".

هجوم على بوجبا

2021-06-16T08:57:05Z

روي كين أسطورة مانشستر يونايتد يظهر من جديد، وهذه المرة للهجوم على بول بوجبا لاعب وسط الشياطين الحمر ومنتخب فرنسا.

كين قال عن بوجبا لشبكة "ITV" :"لا يوجد أي شك حول موهبته، ولكني أريد رؤية المزد منه عندما يلعب مع مانشستر يونايتد".

وأضاف:"بكل تأكيد هو يلعب مع نجوم أكبر ويشعر بالراحة مع فرنسا عندما يتواجد كلاعب وسط أيسر، ولكنه لا يتحمل المسؤولية بالشكل الكافي عندما يلعب مع مانشستر يونايتد".

يواخيم لوف: لا يمكن اللوم على اللاعبين

2021-06-15T21:33:05Z

دافع يواخيم لوف، مدرب ألمانيا، عن لاعبيه عقب الخسارة أمام فرنسا مؤكدًا أنّ الجميع قاتل بضراوة في اللقاء.

وأشار إلى أنّ الألمان لديهم فرصة لتصحيح الأوضاع في المباريات المقبلة لضمان التأهل للدور المقبل.

بوجبا: لولا زملائي لما لعبت بصورة جيدة

2021-06-15T21:31:12Z

أكد بول بوجبا، رجل مباراة فرنسا وألمانيا، أنّ رفاقه مع الديوك ساعدوه لتقديم أفضل ما لديه في المواجهة

وأشار إلى أنّ هذا الفوز يحسب للجميع وأنّ كون فرنسا بطل العالم فهذا يجعله بحاجة ماسة لتقديم كل ما لديه بأفضل شكل ممكن

ديشان: فوز مثالي على فريق قوي للغاية

2021-06-15T21:29:03Z

أبدى ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، سعادته نظرًا لما قدمه الديوك أمام ألمانيا

وقال في تصريحات عقب اللقاء إنه صحيح أنّ المواجهة في دور المجموعات ولكنها بروح مباريات ربع ونصف النهائي وأنّ الانتصار على منافس بقوة ألمانيا يعطي قوة ودفعة للاعبين.

 

كروس: قمنا بكل شيء وهدف واحد أفقدنا المباراة

2021-06-15T21:27:32Z

أكد توني كروس، لاعب منتخب ألمانيا، في تصريحات عقب المباراة أنّ فريقه لعب مباراة جيدة لكن فشل في التسجيل موضحًا أنّ الخسارة غير عادلة وجاءت من هدف عكسي

لقطة مثيرة للجدل بين بوجبا وروديجر

2021-06-15T20:24:37Z

ذكريات لويس سواريز

هل "عضّ" روديجر بوجبا في مباراة فرنسا وألمانيا؟

شاهد اللقطة واحكم

بث مباشرة مباراة فرنسا وألمانيا

2021-06-15T19:08:20Z

تابع معنا لحظة بلحظة البث المباشر لمباراة فرنسا وألمانيا

من هنا

أرقام قياسية من مواجهة البرتغال والمجر

2021-06-15T19:06:36Z

البرتغال هي أول فريق يسجل 3 أهداف في الدقائق العشر الأخيرة من مباراة باليورو

رونالدو هو أكبر لاعب يسجل للبرتغال في بطولة كبرى (36 عامًا و130 يومًا) ويتجاوز سجل بيبي في كأس العالم 2018 (35 عامًا و 124 يومًا).

أصبح كريستيانو رونالدو أكبر لاعب يسجل أكثر من هدف في مباراة باليورو ، حيث كان الرقم القياسي مسجل باسم لأندري شيفتشينكو ، الذي كان يبلغ من العمر 35 عامًا و 256 يومًا عندما سجل هدفين في مرمى السويد.

أرقام خيالية لكريستيانو رونالدو

2021-06-15T18:04:03Z

الدون أصبح الهداف التاريخي

سجل كريستيانو رونالدو ثنائية في مرمى المجر ليصبح الهداف التاريخي لليورو متجاوزًا ميشيل بلاتيني

الأرقام من هنا

Cristiano Ronaldo - Euro 2020
Getty

البرتغال تتفوق على المجر في افتتاح مجموعة الموت

2021-06-15T17:57:08Z

فاز البرتغال بثلاثية نظيفة في افتتاح مجموعة الموت في يورو 2020

التقرير من هنا

Cristiano Ronaldo Portugal Hungary Euro 2020
Getty/Goal

ملعب بوشكاش آرينا يدخل التاريخ

2021-06-15T16:04:46Z

أصبح ملعب بوشكاش آرينا في عاصمة المجر بودابست أول ملعب بحضور جماهيري يصل إلى 100% منذ بداية جائحة كورونا وغياب الجماهير عن المدرجات

ليست المرة الأولى.. تاريخ كريستيانو رونالدو في محاربة المشروبات الغازية

2021-06-15T13:11:30Z

تواصلت حرب كريستيانو رونالدو قائد البرتغال مع المشروبات الغازية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لمباراة منتخب بلاده أمام المجر في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

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غيابات ألمانيا

2021-06-15T13:07:58Z

أعلن يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا عن غياب ليون جوريتسكا عن مواجهة فرنسا لعدم الجاهزية، بالإضافة لاستمرار غياب هوفمان للإصابة في الركبة وجمال موسيالا بسبب المشاكل العضلية.

تحقيق جديد في الاتحاد الأوروبي

2021-06-15T10:42:08Z

قرر الاتحاد الأوروبية لكرة القدم فتح التحقيق في واقعة احتفال اللاعب النمساوي ماركو أرناتوفيتش ضد نظيره المقدوني الشمالي في يورو 2020. 

جاء هذا بعد ساعات من تأكيد اللاعب على أن احتفال لم يحمل أي معنى عنصري أو سياسي تجاه الخصم.

هندرسون يغادر قائمة إنجلترا

2021-06-15T09:43:06Z

غادر اللاعب دين هندرسون قائمة المنتخب الإنجليزي المشاركة في بطولة يورو 2020 بسبب إصابة في الفخذ.

جاء هذا بحسب ما ذكر بيان رسمي نشره حساب الفريق عبر "تويتر"، وأكد خلاله انتهاء مشوار لاعب مانشستر يونايتد مع الفريق في البطولة.

بافارد: فرنسا ستكون أفضل من بايرن ميونخ!

2021-06-15T09:34:14Z

قال مدافع بايرن ميونخ ومنتخب فرنسا: "لو فزنا بكأس الأمم الأوروبية سنكون أفضل من بايرن ميونخ".

وأضاف: "أنا ألعب كرة القدم من أجل تحقيق البطولات وليس جني الأموال، حتى الآن أنا أفتقد بطولة كأس الأمم الأوروبية وأريد الفوز بها".

رسالة إريكسن

2021-06-15T08:39:42Z

"شكرًا جزيلًا على رسائلكم الرائعة من كل أنحاء العالم. إنها تعني الكثير بالنسبة لي ولعائلتي". "أنا بخير، ما زلت أحتاج لعمل بعض الفحوصات في المستشفى ولكنني في حالة جيدة، الآن سأشجع الأولاد في مباريات الدنمارك المقبلة".

جماهير تشيلسي ترفض هالاند وتطالب بضم باتريك شيك!

2021-06-15T07:18:08Z


نادي تشيلسي يريد ضم إرلينج هالاند من صفوف بوروسيا دورتموند، لكن جماهيره لها رأي آخر.
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السويد تسقط إسبانيا في فخ التعادل

2021-06-14T22:03:44Z

بداية محبطة لكتيبة لا روخا

عجزت إسبانيا عن تحقيق الفوز أمام السويد في افتتاح مبارياته في بطولة يورو 2020

المزيد

مدرب بولندا يكشف سبب تراجع مستوى ليفاندوفسكي

2021-06-14T19:13:33Z

أكد مدرب بولندا باولو سوزا أنّ ليفاندوفسكي التحق متأخرًا بمعسكر تدريبات المنتخب بنحو أسبوع وهذا ما تسبب في عدم تواصله مع المجموعة

وتابع: أشركنا مهاجمًا آخر بجواره في الشوط الثاني ليكون قريبًا منه لكن لم نحقق المطلوب

ليفاندوفسكي: خسرنا أمام أسهل فريق في المجموعة

2021-06-14T19:10:36Z

قال ​روبرت ليفاندوفسكي في تصريحات لقناة (TVP): "خسرنا أمام أضعف خصم نظريًا في المجموعة ، الأمر الذي يضعنا في موقف صعب. لكننا سنبذل قصارى جهدنا لتقديم أداء أفضل في المباريات القادمة"

التشكيل الرسمي لإسبانيا أمام السويد

2021-06-14T17:56:21Z

بيدري يبدأ على حساب تياجو ألكانتارا

لوف: سعداء بمواجهة أبطال العالم

2021-06-14T17:54:56Z

يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا قال: "نحن وصلنا لميونخ في حالة جيدة، وسعداء لمواجهة أبطال العالم في أول مباراة".

وأضاف: "المواجهة ستكون مميزة، ووجود الجماهير فيها أمر مميز لم نره منذ أشهر، ولا أفكر في تلك البطولة على أنها الأخيرة لي، لكن أفكر فقط في الحاضر".

نوير: نعرف فرنسا جيدًا

2021-06-14T17:46:02Z

قال نوير: "نحن نعرف فرنسا جيدًا، هم يقدمون كرة قدم عظيمة في السنوات الأخيرة، لكننا نشعر بالراحة لمواجهتهم".

وأضاف: "ليس علينا أن نختبئ من أي فريق، نحن نحترمهم لكن لا نرى أنفسنا كفريق ضعيف، نريد الفوز بتلك المباراة".

 

رونالدو يثير الجدل حول مستقبله في يوفنتوس، ويطالب بعودة كاملة للجماهير

2021-06-14T15:40:56Z

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن أمله في تتويج منتخب بلاده ببطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 التي تقام هذه الأيام.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمنتخب البرتغالي قبل مواجهته ضد المجر في افتتاح مباريات الفريقين بالبطولة، وتطرق للحديث عن مستقبله في يوفنتوس وتأثير فيروس كورونا على البطولة وعودة الجماهير للمدرجات.

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بنزيما جاهز لألمانيا

2021-06-14T14:55:54Z

تدرب النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد بشكل طبيعي مع منتخب بلاده اليوم استعدادًا لمواجهة ألمانيا.

ومن المتوقع أن يكون بنزيما أساسيًا في المواجهة التي تقام مساء الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية.

فيديو | باتريك شيك يسجل أجمل أهداف يورو 2020

2021-06-14T14:51:56Z

نجم منتخب التشيك ونادي باير ليفركوزن يسجل أجمل أهداف بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 حتى الآن.

يبدو أن مفاجآت بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 لن تنتهي وأن تلك النسخة من البطولة بحق استثنائية في كل شيء.

سجل اللاعب التشيكي باتريك تشيك نجم فريق باير ليفركوزن هدفًا مذهلًا في مواجهة منتخب بلاده التي أقيمت مساء اليوم الإثنين ضد نظيره الاسكتلندي.

شاهد الهدف

التشيك تتصدر مجموعة إنجلترا

2021-06-14T14:50:05Z

حقق المنتخب التشيكي الفوز اليوم على نظيره الاسكتلندي بهدفين نظيفين في افتتاح مباريات الفريقين بدور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية.

الفوز منح الفريق التشيكي الصدارة في المجموعة التي تتواجد فيها إنجلترا وكرواتيا أيضًا.

عودة مصابي كورونا للسويد

2021-06-14T12:38:31Z

تلقى مدرب السويد أنباء سعيدة بعودة الثنائي ديان كولوشيفسكي وماتياس سفنبرج للتدريبات الجماعية.

اللاعبان كانا يخضعان للعزل بسبب الإصابة بفيروس كورونا، ولكن من الصعب مشاركتهما في لقاء الليلة أمام إسبانيا.

لاعبو الدنمارك: لعبنا تحت الإجبار

2021-06-14T12:20:51Z

كشف الثلاثي مارتين برايثويت، كاسبر شمايكل، وإميل هويبرج في حديث مع الإعلام من معسكر الفريق أن تم إجبار الفريق على لعب بقية مباراة فنلندا.

اللاعبون أكدوا عدم سعادتهم بالقرار وصعوبة اللعب عقب إصابة كريستيان إريكسن ونقله للمستشفى وعدم علمهم بحالته وقتها.

عودة دي ليخت

2021-06-14T12:07:42Z

بحسب مراسل جول، شارك ماتايس دي ليخت صباح اليوم في تدريبات المنتخب الهولندي بشكل طبيعي.

اللاعب تغيب عن اللقاء الأول لهولندا والفوز على أوكرانيا بهدف نظيف بداعي الإصابة.

إريكسن يتحدث للمرة الأولى

2021-06-14T09:06:58Z

المزيد هنا.

ليفاندوفسكي يبحث عن كسر النحس

2021-06-14T07:45:57Z

سيحاول روبرت ليفاندوفسكي، قائد بولندا، الليلة في لقاء الفريق مع سلوفاكيا كسر نحسه مع البطولات الكبرى.

نجم بايرن ميونخ لعب 11 مباراة بالبطولات الكبرى، سواء كأس العالم أو اليورو، وسجل فقط هدفين.

دي بور: ليلة عاصفة بسبب إريكسن

2021-06-14T07:42:10Z

مدرب هولندا فرانك دي بور علق عقب اللقاء مع أوكرانيا على علاقته الخاصة بإريكسن: "خمس سنوات معاً، كانت ليلة عاصفة، شاهدنا ما حدث معاً ولكن لم أتحمل وعدت لغرفتي".

وأضاف: "بليند صديق مقرب له ولذا أتفهم المشاعر، اجتمعناً صباحاً ولكن لم نتحدث عن الكرة، الأمر عاطفي".

بليند: حادثة إريكسن هزتني

2021-06-14T07:40:47Z

دالي بليند، مدافع هولندا، تحدث عقب فوز بلاده على أوكرانيا عن واقعة كريستيان إريكسن: أثرت في بشكل شخصي لأننا أصدقاء ولعبنا معاً، ولأنني مريت بوضع مشابه".

وأضاف: "عندما علمت أنه طلب من رفقائه استكمال المباراة أخبرت نفسي أن يجب أن ألعب أنا الآخر، كان أمراً صعباً علي".

رودري يروي رعب الإسبان من فيروس كورونا

2021-06-13T21:47:00Z

كشف رودري عن تصرف منتخب إسبانيا بعد تفشي فيروس كورونا بين لاعبيه

التصريحات من هنا

هولندا تفوز على أوكرانيا في مباراة مثيرة

2021-06-13T18:50:28Z

الفوز جاء متأخرًا

نجح منتخب هولندا في تحقيق الفوز على أوكرانيا في مباراة مثيرة.

هولندا تقدمت بهدفين في الشوط الثاني قبل أن تعادل أوكرانيا النتيجة ولكن الطواحين نجحوا في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 86

التفاصيل

النمسا تحقق أول انتصار في اليورو

2021-06-13T18:35:33Z

ومقدونيا تسجل أول هدف في بطولة كبيرة

حقق النمسا أول انتصار له في اليورو رغم أنّها المشاركة الثالثة له عبر التاريخ وذلك بعد الفوز 3-1 على مقدونيا الشمالية.

مقدونيا سجلت أول هدف في بطولة كبرى من توقيع بانديف في أول مشاركة في يورو

Marko Arnautovic Austria Euro 2020
Getty Images

حادث مأساوي في مباراة إنجلترا وكرواتيا

2021-06-13T16:34:19Z

أزمات متكررة في يورو 2020

سقط أحد المشجعين الإنجليز من مدرجات ملعب "ويمبلي" أثناء مباراة كرواتيا

وتعرض المشجع لإصابة قوية

التفاصيل

إريكسن يظهر في لقاء النمسا

2021-06-13T16:26:46Z

احتفل ستيفان لاينير  بتسجيل الهدف الأول للنمسا أمام مقدونيا الشمالية بقميص خاص عليه إهداء إلى كريستيان إريكسن

أساطير الدنمارك يهاجمون يويفا بسبب إريكسن

2021-06-13T14:54:34Z

المزيد من هنا

إنجلترا تفوز بصعوبة على كرواتيا

2021-06-13T14:53:55Z

التقرير من هنا

علاج نفسي لنجوم الدنمارك

2021-06-13T13:27:40Z

كشف الطبيب الخاص بمنتخب الدنمارك عن تلقي نجوم الفريق لاستشارات نفسية في الساعات الماضية لتخطي الحادث الذي وقع لزميلهم كريستيان إريكسين.

وقال الطبيب: "لاعبي الفريق والطاقم الفني تلقوا مساعدة نفسية بالأمس واليوم بعد الحادث".

ساوثجيت يدافع عن خياراته

2021-06-13T13:03:20Z

دافع المدرب الإنجليزي جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب الأسود الثلاثة عن خياراته الخاصة بمباراة كرواتيا في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية.

وقال ساوثجيت: "بوجود تريبيير نشعر أنه هناك خبرة أكبر في الملعب ويستطيع اللعب بشكل جيد دفاعيًا ليوقف العرضيات".

وأضاف: "من سوء الحظ أننا لا نستطيع اختيار سوى 23 لاعبًا فقط في القائمة، لا يعجبني أنني تركت مجموعة من اللاعبين خارجها".

إنجلترا دون سانشو

2021-06-13T12:06:41Z

أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا عن تشكيل فريقه لمباراته الافتتاحية ضد كرواتيا في كأس الأمم الأوروبية، وجاءت التشكيل كالتالي:

جوردان بيكفورد.

كيران تريبيير، جون ستونز، تايرون مينجز، كايل ووكر.

ديكلان رايس، كالفين فيليبس.

فيل فودين، ميسون ماونت، رحيم ستيرلينج.

هاري كين.

إلغاء مران الدنمارك

2021-06-13T10:51:08Z

الليلة الأولى لإريكسن في المستشفى مرت دون مشاكل تحت رعاية طبية مكثفة بحسب ما ذكرت "لا جازيتا ديلو سبورت".

وفي الوقت نفسه ألغى الاتحاد الدنماركي المران الذي كان من المفترض أن يقام اليوم في الثانية عشر ظهرًا.

فودين وستيرلينج أساسيان مع إنجلترا

2021-06-13T09:29:38Z

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن أن الثنائي فيل فودين ورحيم ستيرلينج نجمي فريق مانشستر سيتي سيشاركان أساسيان مع إنجلترا اليوم في مواجهة كرواتيا.

إريكسن يتحدث!

2021-06-13T09:24:00Z

نشر الاتحاد الدنماركي لكرة القدم بيانًا أكد خلاله الحديث مع كريستيان إريكسن حيث أكد اللاعب على استقرار حالته وأرسل تحيته لزملائه.

وكتب الاتحاد في بيانه: "هذا الصباح تحدثنا مع إريكسن الذي أرسل التحية لزملائه في الفريق، حالته أصبحت مستقرة لكنه سيستمر في المستشفى للمزيد من الفحوصات".

وأضاف: "عناصر الفريق تلقت تعليمات تخص تلك المواقف وسنستمر في التواجد بجوار بعضنا البعض بعد حادث الأمس، نريد أن نشكر الجميع على المشاعر الدافئة لإريكسن سواء من الجماهير أو اللاعبين أو العائلة المالكة في الدنمارك وإنجلترا، والاتحادات الخاصة بكرة القدم والأندية، إلى آخره".

واختتم البيان: "نشجع الجميع على البعث بما لديهم من رسائل للاتحاد الدنماركي وسنقوم بالتأكد من أن تصل تلك الرسائل لإريكسن وعائلته".


 

نجم البرتغال يعاني من فيروس كورونا

2021-06-13T09:16:43Z

تعرض اللاعب البرتغالي جواو كانسيلو نجم فريق مانشستر سيتي للإصابة بفيروس كورونا قبل ثلاثة أيام فقط من بداية مواجهات منتخب بلاده في يورو 2020.

يأتي هذا ليتم استبعاد اللاعب من قائمة الفريق، وبحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، سيتم استبداله باللاعب ديوجو دالوت.

الاعتزال الجبري وقوانين إيطاليا الصارمة.. مخاوف على مستقبل إريكسن!

2021-06-13T09:12:48Z

كشف طبيب إنجليزي عن صعوبة عودة النجم الدنماركي كريستيان إريكسن لممارسة كرة القدم من جديد في الفترة المقبلة بعد ما تعرض له مع منتخب بلاده مساء الأمس.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها الطبيب الشهير سكوت موراي لصالح صحيفة "صنداي ميل"، حيث أكد أن القوانين الإيطالية صارمة في ذلك الشأن.

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سون يهدي هدفه لإريكسن

2021-06-13T07:44:39Z

أهدى سون هيونج مين، لاعب توتنهام، هدفه في مرمى لبنان بالتصفيات الآسيوية لزميله السابق في سبيرز كريستيان إريكسن.

الكوري الجنوبي سجل الهدف الثاني لبلاده على لبنان صباح الأحد.

مدرب بلجيكا: اللعب بعد واقعة إريكسن كان صعباً

2021-06-13T07:40:58Z

أكد روبرتو ماريتينز عقب فوز فريقه بلجيكا على روسيا بثلاثية نظيفة أن لاعبيه واجهوا صعوبة في خوض المباراة بعد واقعة سقوط كريستيان إريكسن.

مارتينيز أوضح أن ارتباط عدداً من لاعبي فريقه بلاعب الدنمارك بشكل شخصي أثرت فيهم كثيراً، وأنهم أُجهشوا بالبكاء قبل المباراة.

إنتر يطمئن العالم على إريكسن

2021-06-13T07:25:28Z

أوضح بيبي ماروتا، مدير القطاع الرياضي في إنتر حيث يلعب كريستيان إريكسن، أن الأخير بعث برسالة في المحادثة الخاصة بالفريق.

ماروتا قال مع "راي" إن الدنماركي بعث بالرسالة بعد ساعات قليلة من سقوطه ونقله للمستشفى، وأنه أراد أن يطمئن زملائه.

مارتينيز يؤكد غياب كاستانيي لنهاية اليورو

2021-06-12T21:56:30Z

أكد روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، أنّ تيموثي كاستانيي تعرض لإصابة بكسر في الوجه ولن يعود قبل انتهاء يورو 2020.
Timothy Castagne Leicester
Getty

أشرف حكيمي يدعم إريكسن

2021-06-12T21:52:09Z

تصرف عظيم من المغربي

سجل أشرف حكيمي هدف المغرب الوحيد أمام بوركينا فاسو في المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين.

وأهدى المغربي الهدف إلى كريستيان إريكسن الذي تعرض لوعكة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى

المزيد

فنلندا تحقق أول انتصار في يورو 2020

2021-06-12T21:50:22Z

لقاء للتاريخ

حقق فنلندا أول فوز له في أول مشاركة في بطولة يورو 2020 بعد التغلب على الدنمارك بهدف نظيف.

تقرير المباراة

Joel Pohjanpalo - Denmark vs Finlandia Euro 2020
Getty Images

لوكاكو يهدي هدفيه إلى إريكسن

2021-06-12T21:49:09Z

أهدى روميلو لوكاكو، مهاجم بلجيكا، هدفيه في مرمى روسيا إلى كريستيان إريكسن ويتمنى له السلامة.

وكان لوكاكو قد حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة

مدرب الدنمارك يكشف كواليس استئناف اللقاء أمام فنلندا

2021-06-12T20:43:00Z

كشف مدرب الدنمارك، كاسبر هيولماند ، أنّ الفريق كان يمتلك خيارين، إما استكمال مباراة فنلندا اليوم أو الانتظار لغدًا في الظهيرة

وأوضح أنّ القرار النهائي كان بخوض اللقاء اليوم، وأنّ كل لاعب تغلب عن مشاعره لأجل الفوز لكن النتيجة لم تتجه على النحو المطلوب

لوكاكو يوجه رسالة تحية لإريكسن

2021-06-12T19:17:46Z

سجل روميلو لوكاكو هدف تقدم بلجيكا على روسيا بعد 10 دقائق فقط

واستغل لوكاكو الموقف ليوجه رسالة دعم إلى زميله في إنتر، كريستيان إريكسن، إذ اتجه للكاميرا وقال "إريكسن، نحن نحبك يا رجل"

Lukaku Eriksen - Inter Fiorentina
Getty

روسيا ترفض الجلوس على الركبة رفضًا للعنصرية

2021-06-12T19:11:50Z

رفض المنتخب الروسي الجلوس على ركبته قبل انطلاق المباراة أمام بلجيكا وهي إشارة ضد العنصرية

رسميًا .. استكمال مباراة فنلندا والدنمارك

2021-06-12T18:07:59Z

المباراة توقف نحو ساعة

أعلن الاتحاد الأوروبي استكمال المباراة على أن تُقام في الساعة 8:30 مساءً دقيقة بالتوقيت المحلي (20:30 بتوقيت القاهرة، 21:30 بتوقيت السعودية)

اللقاء سوف يُستأنف من أخر 5 دقائق في الشوط الأول ثم فترة راحة قصيرة وبعدها الشوط الثاني

كما ستقام مباراة بلجيكا وروسيا في موعدها

Christian Eriksen, Dinamarca
Getty

وكيل أعمال إريكسن يؤكد سلامته

2021-06-12T17:59:47Z

أكد وكيل أعمال الدنماركي كريستيان إريكسن أن اللاعب أصبح يتنفس بشكل جيد ويتحدث مع الجميع

مذيع مباراة الدنمارك وفنلندا يطمئن الجمهور على إريكسن

2021-06-12T17:26:29Z

أكد المذيع الداخلي لمباراة الدنمارك وفنلندا أنّ كريستيان إريكسن في حال جيد وانتقل إلى المستشفى وسوف يتم تحديد موقف المباراة في الفترة المقبلة

كريستيان إريكسن سقط مغشيًا عليه

2021-06-12T17:22:30Z

حادث مروع

سقط كريستيان إريكسن بصورة مفاجئة مغشيًا عليه مع الدنمارك أمام فنلندا مما أدى إلى خروجه وتوقف المباراة

المزيد من التفاصيل من هنا

Eriksen
afp

أسطورة بلجيكا: لوكاكو مثل مارادونا وبيليه!

2021-06-12T14:36:14Z

أشاد أسطورة منتخب بلجيكا ونادي بايرن ميونخ جان ماري بالبلجيكي روميلو لوكاكو نجم إنتر الإيطالي وبما يقدمه من مستويات.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "توتو ميركاتو ويب"، وتطرق خلالها للحديث عن منتخب إيطاليا والمنتخبات المرشحة للبطولة، وشبه فيها لوكاكو ببيليه ومارادونا. 

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فاينالدوم يرفض الركوع

2021-06-12T14:07:37Z

أكد جورجينيو فاينالدوم نجم هولندا أن فريقه لن يركع لمحاربة العنصرية في يورو 2020.

وقال فاينالدوم: "لن نفعل ذلك، لأننا نفعل الكثير بالفعل ضد العنصرية، كما أننا لم نقم بذلك في المنتخب من قبل".

دي بور يرد على الطائرة الناقدة!

2021-06-12T13:44:56Z

شكر فرانك دي بور المدير الفني لمنتخب هولندا الرسالة التي ظهرت في ملعب التدريبات اليوم بشأن تغيير طريقة اللعب.

وقال دي بور: "شكرًا على الملحوظة، لكن الطريقة تبقى 5-3-2".

دي ليخت خارج مواجهة أوكرانيا

2021-06-12T12:49:25Z

غادر النجم الهولندي ماتايس دي ليخت قائمة منتخب بلاده التي ستواجه أوكرانيا بسبب الإصابة التي تعرض لها بالرغم من مشاركته في المران الجماعي الأخير للفريق.

إيطاليا تبدأ المعاناة بإصابة فلورينزي

2021-06-12T11:40:31Z

كشفت شبكة "سكاي سبورت" عن تعرض اللاعب أليساندرو فلورينزي للإصابة في الفخذ مع منتخب إيطاليا، وأكدت إنه سيغيب عن مواجهة سويسرا على الأقل.

شكوك إنريكي قبل البداية

2021-06-12T11:38:41Z

يعاني المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب بلاده من شكوك عديدة حول التشكيلة التي يجب عليه أن يبدأ بها البطولة بعد الإصابات والمشاكل العديدة التي مر بها مؤخرًا.

المدرب يفكر في الدفع باللاعب أوناي سيمون حارس المرمى ليكون أساسيًا، كذلك يفاضل بين الثلاثي ألفارو موراتا وجيرارد مورينو وبابلو سارابيا لمركز المهاجم.

تشكيل هولندا لمواجهة أوكرانيا

2021-06-12T10:53:43Z

تم تسريب تشكيل مثير للجدل لمنتخب هولندا قبل مواجهة أوكرانيا في افتتاح مواجهات الفريقين بيورو 2020:

مارتن ستكلنبيرج، دينزل دومفريس، أوين وينديل، ستيفان دي فري، ماتايس دي ليخت، دالي بليند، فرينكي دي يونج، مارتن دي رون، جورجينيو فاينالدوم، ممفيس ديباي، فوتر فيجورست.

 

طائرة لمطالبة دي بور بتغيير خطة هولندا

2021-06-12T10:01:32Z

ظهرت طائرة في سماء ملعب تدريبات منتخب هولندا تطالب المدرب فرانك دي برو بتغيير طريقة لعب الفريق من 5-3-2 إلى 4-3-3.

وكانت طريقة دي بور قد أثارت الكثير من الجدل في الأسابيع الماضية، حتى شقيقه رونالد دي بور انتقده بشكل علني.

كيميش: هدفي الفوز باليورو

2021-06-12T09:25:42Z

قال كيميش في تصريحات لـ "ذا أتلتيك": "طموحي الأكبر هو الفوز بكأس الأمم الأوروبية مع ألمانيا، لا أحد يدخل البطولة ويقول لنرى إذا كنا سنخرج من دور المجموعات، يجب أن يكون الفوز هو هدفنا الأول".

وأضاف: "لا يوجد جدول من الحديث كثيرًا حول اللقب قبل المباراة الأولى، لكن لا يجب أن نحيد عما نقاتل من أجله".

اسكتلندا تتضامن مع إنجلترا

2021-06-12T08:04:25Z

قرر منتخب اسكتلندا التضامن مع نظيره الإنجليزي في الركوع قبل لقاءات يورو 2020 بهدف محاربة العنصرية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها الثنائي ستيف كلارك المدير الفني للفريق وقائده أندي روبرتسون نجم ليفربول.

وقال روبرتسون: "هدفنا كان ويظل هو التركيز على محاربة التميز في كرة القدم والمجتمع بشكل عام".

 

مانشيني: ويمبلي؟ أمامنا ست مباريات!

2021-06-11T22:12:58Z

روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا يتحدث عن الفوز على تركيا بثلاثية نظيفة.

قال مانشيني: "لعبنا مباراة جيدة في الشوط الأول، ولم نستطع أن نسجل الأهداف، وإيطاليا دافعت جيدًا، والجماهير ساعدتنا، نحن سعداء بعودتهم".

وأضاف: "الفريق لعب بشكل جيد وحرك الكرة بسرعة لكننا لم نجد أنفسنا، لقد كان من الهام بالنسبة لنا أن نبدأ مبارياتنا هنا في روما، لقد كانت ليلة مذهلة".

وأتم كلماته: "تلك المباراة خطوة تجاه ويمبلي؟ لا يزال الطريق طويلًا للغاية، أمامنا ست مباريات".

بداية مثالية.. إيطاليا تدك تركيا بثلاثية في يورو 2020

2021-06-11T20:57:25Z

نجح منتخب إيطاليا في تحقيق بداية مثالية ببطولة يورو 2020، بعدما تغلب على منتخب تركيا بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات، والتي أقيمت على ملعب الأولمبيكو بروما.

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لقطات من حفل البداية

2021-06-11T18:52:46Z

غياب دي بروينه

2021-06-11T12:32:37Z

الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، أعلن عدم سفر الثنائي كيفين دي بروينه وأكسيل فيتسل إلى روسيا من أجل المواجهة الأولى للفريق في اليورو.

وأكد الاتحاد عبر موقع "تويتر" أن الثنائي سيبقى في مدينة توبيز البلجيكية، لاستكمال عملية الشفاء من أجل اللحاق بالجولة الثانية من دور المجموعات.

خروج لاعب روسيا

2021-06-11T12:28:03Z

المنتخب الروسي أعلن اليوم، الجمعة عن استبعاد أندري موستوفوي لاعب الفريق، من المعسكر الخاص بيورو 2020 بسبب إصابته بفيروس كورونا.

صاحب الـ23 سنة ظهرت عينة إيجابية خاصة به قبل مواجهة الفريق أمام المنتخب البلجيكي، ليخرج من قائمة روسيا تمامًا.

تعويض بيلباو

2021-06-11T11:37:54Z

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أبدى استعداده لتعويض مدينة بيلباو عن عدم قدرتها على استضافة مباريات يورو 2020.

الاتحاد قرر منح المدينة مبلغ 1.3 مليون يورو كتعويض، بالإضافة لاستضافة نهائي الدوري الأوروبي ونهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات.

تحدي بانديف

2021-06-11T09:18:10Z

اللاعب المقدوني جوران بانديف، قال في تصريحات خاصة لـ"جول" إن بلاده يمكنها الوصول لمراحل متقدمة باليورو.

وقال مهاجم جنوى:"هذا الجيل قد صنع التاريخ، لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين، ولا يمكن لأحد إنكار ما قمنا به حتى الآن، نتمنى أن نفوز ببعض المباريات".

وأضاف:"هدفنا الحالي هو عبور دور المجموعات، بكل تأكيد هولندا هي المرشح المفضل في المجموعة ولكن نحن لا نضع أي حدود أمامنا".

وتابع:"الفريق الأقوى على الورق هو فرنسا، ولكنها بطولة عظيمة بها العديد من الفرق القوية مثل بلجيكا التي أحبها جدًا وكذلك البرتغال وألمانيا وإيطاليا".

جنون كيليني

2021-06-11T08:39:37Z

جورجيو كيليني مدافع إيطاليا قال عن مشاركة بلاده في اليورو:"الرغبة متواجدة لإعادة أحلامنا من جديد بعد خيبة الأمل التي حدثت في 2016".

وأضاف:"قمنا بتحويل خيبة الأمل إلى رغبة وحماس، ونشعر بذلك لدى الجماهير أيضًا، الناس متحمسون لليورو ولا نطيق الانتظار لهذه التجربة".

وتابع:"مباراة الافتتاح ستكون غريبة لأنه سيكون هناك المزيد من المجهول والصعوبات بالنسبة لنا وتركيا، ستكون أمسية مليئة بالعواطف سنلعبها ببعض المسؤولية وقليل من الجنون".

 

التشكيل المتوقع للافتتاح

2021-06-11T08:34:47Z

نشرت بعض التقارير الصحفية التشكيل المحتمل لكل من تركيا وإيطاليا، قبل المباراة المقررة بينهما مساء اليوم في افتتاح البطولة.

وجاء التشكيل المتوقع لتركيا كالتالي بخطة 4/1/4/1: شاكر، سيليك، سوينجو، ديميرال، ميراس، يوكوسلو، كارامان، توفان، يازيتشي، تشالهان أوجلو، بوراك يلماز.

وعلى جانب آخر جاء التشكيل المتوقع لإيطاليا: جانلويجي دوناروما، أليساندرو فلورينزي، ليوناردو بونوتشي، جورجيو كيليني، سبينازولا، نيكولو باريلا، جورجينيو، لوكاتيلي، بيراردي، تشيرو إيموبيلي ولورينزو إنسيني.

إسبانيا تقبل التطعيم

2021-06-10T18:57:00Z

الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أعلن مساء اليوم الخميس، عن قبول القيام بالحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا قبل انطلاق اليورو.

العديد من المخاوف أثيرت الفترة الماضية حول حصول نجوم المنتخب الإسباني على التطعيم، بسبب بعض الآثار الجانبية الثانوية.

ومع ذلك أعلن الاتحاد عبر موقعه الرسمي، عن قبول التطعيم، بعد تعرض سيرجيو بوسكيتس ودييجو يورينتي للإصابة بالفيروس هذا الأسبوع.

إنجلترا تستعيد ماجواير

2021-06-10T13:23:56Z

عاد قائد مانشستر يونايتد هاري ماجواير اليوم للتدريبات بعد غيابه بسبب الإصابة في نهاية الموسم.

ماجواير عاد اليوم لتدريبات المنتخب الإنجليزي الذي يستعد لمواجهة كرواتيا الأحد المقبل لحساب يورو 2020.

غضب في السويد بسبب كولوشيفسكي

2021-06-10T13:03:03Z

قالت "كورييري" إن تم تسريب فيديو لنجم السويد ديان كولوشيفسكي يظهر تواجده بحفل رفقة عدة أشخاص قبل أيام من إصابته بفيروس كورونا.

اللاعب الذي يخضع للعزل حالياً لم يتم استبعاده وقرر المدرب ياني أندرسون الإبقاء عليه، أملاً في أن يتعافى قبل اللقاء الثاني للفريق.

هازارد: لست في أفضل حالاتي

2021-06-10T12:59:14Z

نجم بلجيكا إيدين هازارد أوضح في تصريحات إعلامية أنه ليس في أفضل حالاته البدنية ولا يعلم موقفه من المباراة الأولى لليورو مع روسيا.

نجم ريال مدريد قال إنه لعب فقط 10 دقائق مع كرواتيا ويتدرب فقط لمدة أسبوع، ولذا سيرى مع الجهاز الفني ماذا سيحدث في البطولة.

الكشف عن مغني الافتتاح

2021-06-10T12:48:04Z

كشفت إيطاليا عن أن المغني الشهير أندريا بوتشيلي سيكون حاضراً خلال الحفل الافتتاحي ليورو 2020 في ملعب الأوليمبيكو بروما.

مطرب الأوبرا سيغني "Nessun Dorma" أغنيته الشهيرة قبل المباراة الأولى التي ستجمع المستضيف مع تركيا.

إنريكي: سأنتظر بوسكيتس

2021-06-10T12:33:38Z

أكد مدرب إسبانيا لويس إنريكي أنه لم يفقد الأمل في لحاق قائده سيرجيو بوسكيتس بصفوف الفريق رغم إصابته بكورونا.

المدرب شدد على ثقته بأن بوسكيتس سينضم للمجموعة في الوقت المناسب ولن يكون هناك حاجة لاستدعاء بديل.

سلبية مسحة يورينتي

2021-06-10T10:28:28Z

بعد أن ظهرت المسحة الأولى إيجابية، عادت المسحة الخاصة بمدافع إسبانيا دييجو يورينتي لتصبح سلبية.

إذا جاءت المسحة الثالثة الخميس، ثم الرابعة الجمعة سلبية، سيسمح له بالعودة للتدريبات الجماعية.

إصابة نجم إيطاليا قبل ساعات من الافتتاح

2021-06-10T08:47:52Z

تعرض لورينزو بيليجريني، نجم وسط إيطاليا، لإصابة عضلية في التدريبات الأخيرة قد تُجبر الفريق على استبعاده من القائمة.

إيطاليا تقدمت بطلب رسمي ليويفا لتبديل بيليجريني وإدخال جايتانو كاستروفيلي بدلاً منه في القائمة، الأخير الذي وقع استدعائه بالفعل للمعسكر الخاص للفريق.

مبابي غاضب من تصريحات جيرو

2021-06-10T08:44:23Z

"ليكيب" كشفت أن هناك بوادر أزمة في معسكر فرنسا بين كيليان مبابي وأوليفييه جيرو بسبب تصريحات الأخير.

جيرو خرج واتهم البعض من الزملاء بعدم المساعدة وتقديم الكرات الحاسمة له، ما اعتبره مبابي تلميحاً شخصياً وطلب مؤتمراً صحفياً علنياً لتوضيح الحقائق بحسب التقرير.

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رومانيا تفتح الأبواب

2021-06-10T07:01:47Z

أعلنت السلطات الرومانية أن الملعب الوطني في بوخارست سيستضيف الجماهير بخمسة بالمائة من سعته في المباريات التي سيحتضنها.

الأناشيد الوطنية في اليورو .. بين الإحباط ومناهضة المرأة ودموية فرنسية!

2021-06-10T07:01:06Z

اقرأ هنا

أزمة حرب بين أوكرانيا وروسيا بسبب قميص!

2021-06-10T06:59:58Z

التفاصيل هنا.

موقف بنزيما

2021-06-09T08:11:27Z

النجم الفرنسي كريم بنزيما أثار حالة من الذعر لدى المشجعين لبلاده، بعد تعرضه للإصابة واستبداله أمام منتخب بلغاريا.

ديدييه ديشان خرج بعد المباراة ليؤكد أنه لا يعلم حتى الآن موقف اللاعب، مشيرًا إلى أن استبداله كان بهدف الحفاظ عليه وعدم المجازفة به.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت بعدها أن ما حدث لمهاجم ريال مدريد، مجرد ضربة، لكنها ليست إصابة قوية أو صغيرة يمكن الاستهانة بها، ليزداد الغموض حول موقف اللاعب مع احتمالية غيابه عن مواجهة ألمانيا في الظهور الأول للفريق باليورو يوم الثلاثاء القادم.

إيطاليا ليست مرشحة

2021-06-09T07:34:53Z

اعترف جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أن بلاده ليست مرشحة من أجل الفوز ببطولة يورو 2020.

إيطاليا تلعب في المجموعة الأولى مع تركيا وسويسرا وويلز، ولا يؤمن جرافينا أن الفريق من ضمن المرشحين الأوائل لاقتناص اللقب.

وقال جرافينا في تصريحات لوكالة "أنسا":"لسنا في صدارة المرشحين لأن هناك العديد من الفرق الرائعة المنافسة، نذهب إلى هذه البطولة مع بعض الإيمان حول هذا المشروع، الأمر الذي من شأنه أن يسمح لنا بالذهاب بعيدًا".

 

هندرسون يرد على كين

2021-06-09T07:29:30Z

نجم مانشستر يونايتد السابق والمحلل الرياضي روي كين، سبق أن هاجم تواجد جوردان هندرسون لاعب ليفربول في قائمة إنجلترا في اليورو.

وقام كين بوصف قائد الريدز بالمشجع فقط، حيث قال:"هل يمارس حيل الورق؟ هل يقوم بأداء بعض الأغاني؟ ماذا يفعل مع الفريق".

ومن جانبه رد هندرسون:"نعم أقوم بحيل الورق مثلما يقول، اسمع، أنت كلاعب تريد أن تلعب، ولن آتي هنا فقط لأتواجد في المعسكر لمجرد الوجود هنا كما قال روي".

وأضاف:"أريد أن آتي إلى هنا لتكون لي مساهمة واضحة في المباريات، ظهوري كأساسي متروك للمدرب، سأكون مستعدًا، وآمل أن أكون مساهمة كبيرة في البطولة وروي له الحق أن يقول أي شيء عني".

 

الرعب مستمر

2021-06-09T07:24:37Z

المخاوف مستمرة في البطولة بسبب انتشار فيروس كورونا بصورة كبيرة حتى الآن بين المنتخبات المشاركة في اليورو.

دييجو يورينتي هو آخر الضحايا في إسبانيا مع سيرجيو بوسكيتس، ولكن وفقًا للاتحاد الإسباني فإن الأمر لن يتوقف عند ذلك.

واعترف الاتحاد في بيانه الرسمي، باحتمالية وجود المزيد من الحالات بالفريق خلال الأيام القادمة قبل مواجهة السويد في الظهور الأول بالبطولة.

كورونا يضرب إسبانيا

2021-06-08T22:32:17Z

الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، عن إصابة دييجو يورينتي بفيروس كورونا ومغادرته لمعسكر الفريق الخاص باليورو.

بعد بوسكيتس .. إصابة كولوشفيسكي بفيروس كورونا

2021-06-08T14:25:49Z

ضرب فيروس كورونا من جديد بظهور الحالة الثانية بعد سيرجيو بوسكيتس، حيث أصيب ديان كولوشفيسكي بفيروس كورونا وظهرت العينة الخاصة به إيجابية.

كثرة المواهب لا تضمن التتويج .. إنجلترا بين البطولات والسقوط!

2021-06-08T14:14:58Z

كيف تتعامل إنجلترا مع مجموعة المواهب الكبيرة التي تملكها؟
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ألبيول ينضم لقائمة المستدعين لخلافة بوسكيتس

2021-06-07T19:37:38Z

استدعى لويس إنريكي،مدرب إسبانيا،راؤول ألبيول مدافع فياريال لينضم للقائمة المرشحة لخلافة بوسكيتس في معسكر لا روخا 

خلو لاعبو إسبانيا من فيروس كورونا

2021-06-07T19:36:48Z

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان رسمي عدم تعرض أي لاعب آخر، بعد سيرجيو بوسكيتس،للإصابة بفيروس كورونا 

نوير يصل للمباراة المئة مع ألمانيا

2021-06-07T19:00:59Z

تواجد مانويل نوير في قائمة ألمانيا لمواجهة لاتفيا وديًا ليصل إلى اللقاء رقم 100 مع المانشافت 

ديشان يكشف موقف كانتي وجيرو

2021-06-07T16:33:34Z

أكد ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، أن غياب نجولو كانتي عن المباراة الودية أمام ويلز جاء لمنحه الراحة بعد الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا

وأشار إلى أهمية أوليفييه جيرو في الفريق موضحا أن قلة دقائق اللعب التي يحصل عليها بسبب قلة مشاركاته مع تشيلسي 

انريكي يستدعي بدلاء بوسكيتس

2021-06-07T16:26:45Z

راموس لن يعود

أعلن لويس انريكي، مدرب إسبانيا،استدعاء برايس مينديز من سيلتا فيجو لخلافة سيرجيو بوسكيتس المصاب بفيروس كورونا

ولم يكن مينديز الوحيد، بل تدرب فورنالس ورودريجو مورينو وكارلوس سولير مع المنتخب وسوف يختار أحدهم للانضمام ليورو 2020 

بدائل إنريكي لتعويض بوسكيتس

2021-06-07T13:17:34Z

بحسب "آس"، قد يعتمد مدرب إسبانيا لويس إنريكي على أحد لاعبي منتخب تحت 21 عاماً لتعويض إصابة سيرجيو بوسكيتس بفيروس كورونا.

مارتين زوبيميندي من ريال سوسييداد وأليخاندرو بوزو أبرز الأسماء المطروحة من قبل الصحيفة، كما رشح أحد العاملين بكادينا سير قائد ريال مدريد سيرخيو راموس.

جول يستعرض أفضل 100 لاعب في البطولة

2021-06-07T11:34:15Z

والبداية من 100 حتى 81، يمكنك المتابعة هنا.

الدليل الشامل لكل المنتخبات

2021-06-07T11:33:09Z

نظرة وافية على كل الفرق المشاركة

دليلك الشامل للبطولة من هنا

إيطاليا مانشيني بين الأمل والخوف

2021-06-07T11:32:40Z

نظرة على الأتزوري قبل الموعد الكبير من هنا

وايت بديل أرنولد

2021-06-07T07:36:59Z

أعلن المنتخب الإنجليزي عن استدعاء بن وايت، مدافع برايتون، ليكون بديلاً للمصاب ترينت أليكساندر أرنولد، والذي تأكد غيابه عن البطولة.

إصابة سيرجيو بوسكيتس بفيروس كورونا

2021-06-07T07:36:18Z

المزيد من هنا.

إجابة دبلوماسية من جيرو حول علاقته بكريم بنزيما

2021-06-06T15:20:05Z

"من الطبيعي أن تكون وسائل الإعلام متحمسة لعودة بنزيما، وهو سلاح إضافي لنا، لكن الأشخاص الذين يدعمونني يعرفون أنني هنا لألعاب دون إحداث ضجيج كبير، أنا أقوم بدوري، أنا خلف الفريق بالكام ، ولا أشعر بأي مخاوف، ولا مشاعر قاسية، أنا في سلام 

وأضاف: "هل ناقشت قضية الفورمولا وان مع بنزيما؟ لم تتح لنا الفرصة لمناقشة الأمر، ربما سيحدث، يجعلني أبتسم، ليس لدي ضغينة ضد ذلك، سأكون سعيدًا بالاستمتاع معه ربما بعد اليورو سأدعوه إلى حلبة كارت إذا فزنا باليورو (ابتسامة)".

 

Olivier Giroud Karim Benzema France 2021
Getty

ديدييه ديشان يقضي على حلم زين الدين زيدان

2021-06-06T13:31:25Z

وجه ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا صدمة قوية لنظيره زين الدين زيدان المدرب السابق لريال مدريد الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ديشان، وأكد خلالها إمكانية تجديد عقده مع منتخب فرنسا في الفترة المقبلة.

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رونالد دي بور: كرويف يتعذب في قبره بسبب شقيقي وكومان!

2021-06-06T12:06:52Z

أعرب رونالد دي بور نجم منتخب هولندا وبرشلونة السابق عن انزعاجه من لجوء الطواحين والبلوجرانا للدفاع بثلاثة لاعبين مؤخرًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها دي بور، وأكد خلالها أن مثل ذلك الأمر سيجعل يوهان كرويف يتقلب في قبره لو علم به.

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"هامبرجر" هازارد يثير الجدل في بلجيكا قبل اليورو!

2021-06-06T10:49:28Z

شهدت الساعات الماضية ثورة على النجم البلجيكي إيدين هازارد جناح ريال مدريد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في بلجيكا.

جاء هذا بسبب إعلان قام به نجم ريال مدريد لصالح إحدى شركات الوجبات السريعة الشهيرة بسندوتشات الهامبرجر، قبيل بداية بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

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جريزمان: أنا من أحدد من يسدد ركلات الجزاء!

2021-06-06T10:13:25Z

أكد أنطوان جريزمان نجم برشلونة أن قرار لعب ركلات الجزاء في منتخب فرنسا في يده هو فقط خلال بطولة يورو 2020.

جاء هذا في تصريحات صحفية حيث قال: "لدي الثقة لأستمر في تسديد ركلات الجزاء، صحيح أحب المشاركة وأن يفرح الجميع لكنني أقرر إذا كنت سأسدد أم لا، وأبقى المسدد رقم واحد".

بنزيما: لا نلعب مباراة ثأرية ضد ألمانيا

2021-06-06T10:02:17Z

أكد كريم بنزيما نجم منتخب فرنسا أن فريقه لن يلعب مواجهة ألمانيا في يورو2020 بطابع ثأري، عقب خسارة 2014 الموجعة.

جاء هذا في تصريحات صحفية لبنزيما تطرق خلالها للعديد من الأمر منها ريال مدريد وكيليان مبابي وزيدان.

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مدرب بلجيكا يستبعد مشاركة دي بروينه في المباراة الافتتاحية

2021-06-06T08:18:42Z

استبعد روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي فكرة مشاركة لاعبه كيفين دي بروينه في مباراة الفريق الافتتاحية في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.

وقال المدرب: "دي بروينه لن يكون جاهزًا للمشاركة في المباراة الافتتاحية على الأرجح، لذلك سيكون على بديله أن يظهر جاهزيته".

توقعات مورينيو عن ألمانيا تثير الجدل

2021-06-05T20:59:05Z

توقع جوزيه مورينيو خلال حوار له مع صحيفة ذا صن أن يخرج منتخب ألمانيا من دور المجموعات في بطولة يورو 2020، لكنه أيضًا لم يستبعد أن ينجحوا في تخطي الأزمة الراهنة.

فان دايك يتواجد مع منتخب هولندا في اليورو

2021-06-05T20:56:04Z

قرر مدرب منتخب هولندا فرانك دي بور الاستعانة بفيرجيل فان دايك في اليورو ولكن في دور غير رسمي.

هذا الدور هو أن يتواجد دائمًا رفقة اللاعبين حتى في غرف خلع الملابس، إذ يؤمن المدرب بأن اللاعب لديه صفات قيادية ستفيد الطواحين كثيرًا رغم ابتعاده للإصابة.

منتخب إنجلترا سيواصل محاربة العنصرية

2021-06-05T20:53:36Z

أفادت تقارير من الصحف الإنجليزية أن منتخب إنجلترا قد قرر الاستمرار في محاربة العنصرية بطريقته الخاصة.

الأسود الثلاثة سيواصلون الانحناء على ركبتيهم قبل المباريات خلال اليورو المقبل، تمامًا كما يحدث في الدوري الإنجليزي قبل صافرة بداية المباريات.

بوجبا: منتخب فرنسا مثل البلاي ستيشن!

2021-06-05T20:51:30Z

بعد أن طالب بتتويج نجولو كانتي بجائزة الكرة الذهبية، اعتبر بول بوجبا أن التتويج بيورو 2020 السبيل الوحيد لإثبات قوة منتخب فرنسا.

لاعب مانشستر يونايتد قال "لدينا فريق بلاي ستيشن لكنه سيظل هكذا إذا لم يحقق البطولة".

كما أضاف "علينا أن نرتقي إلى مستوى التوقعات وسيكون هناك المزيد من التوقعات مع عودة كريم".

"كوننا أبطال العالم ولدينا فريق مثل هذا ، فمن المتوقع أن نفعل المزيد."

مورينيو: الضغوطات هائلة على كين، وبيل لا يظهر أمام الكبار

2021-06-05T20:49:20Z

اعتبر جوزيه مورينيو أن يورو 2020 فرصة مثالية لمنتخب إنجلترا للتتويج باللقب، باعتبار أن عددًا كبيرًا من المباريات سيقام في ويمبلي، بجانب القائمة المذهلة التي يمتلكها المدرب ساوثجيت.

وتحدث مورينيو عن هاري كين، كما تحدث عن جاريث بيل أيضًا.. طالع التفاصيل من هنا

أكذوبة الأبطال العُراة والقوى الخارقة تنقذ إنجلترا .. حكايات اليورو (3)

2021-06-05T14:01:43Z

حكاية جديدة من حكايات اليورو
طالع القصة كاملة

تقارير .. جاريث بيل يفكر في الاعتزال! واللاعب يرد!

2021-06-05T12:52:18Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم الويلزي جاريث بيل يفكر بشكل جدي في اعتزال كرة القدم بشكل نهائي هذا الصيف.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن تفكير بيل بدأ منذ فترة وأصبح أكثر جدية بمرور الوقت.

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منتخب الشباب يلقن إيطاليا درسًا

2021-06-05T12:33:45Z

تعرض منتخب إيطاليا للخسارة من نظيره منتخب الشباب في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن استعدادات الأتزوري لبطولة كأس الأمم الأوروبية.

المباراة التي أقيمت من شوطين طول كل منهما 20 دقيقة فاز بها فريق الشباب بهدف نظيف، ولعبها معظم العناصر التي لم تشارك في الفوز الكبير على التشيك مساء الأمس.

دي بور يكشف خطة هولندا

2021-06-05T12:20:27Z

كشف فرانك دي بور المدير الفني للمنتخب الهولندي عن خطة منتخب بلاده التي سيخوض بها مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وقال دي بور: "سألعب بطريقة 3-5-2 ضد جورجيا، وأريد أن أبقي على تلك الطريقة خلال البطولة، هذا ما نحتاجه".

وأضاف عند سؤاله إذا ما كان سيلعب بنفس الطريقة ضد أوكرانيا: "هناك فرصة كبيرة أن يحدث ذلك نعم".

Frank de Boer Turkiye vs Hollanda 03.24.2021
Getty

جمال موسيلا جاهز للعودة لألمانيا

2021-06-05T11:36:53Z

عاد اللاعب الشاب جمال موسيلا لتدريبات المنتخب الألماني بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة، ومن المتوقع مشاركته بصفة طبيعية ضد لاتفيا وديًا مساء الإثنين.

هوملس يعود إلى تدريبات ألمانيا

2021-06-05T09:49:40Z

عاد النجم ماتس هوملس لتدريبات منتخب ألمانيا اليوم بعد إصابته التي تعرض لها خلال المباراة الودية الأخيرة لهم ضد الدنمارك.

ومن المتوقع أن يتواجد اللاعب في المباراة الافتتاحية للفريق في كأس الأمم الأوروبية ضد فرنسا دون مشاكل.

أبطال إسبانيا ومنتخب اليونان والدنمارك.. أسوأ اللاعبين الفائزين باليورو

2021-06-04T20:00:18Z


مع اقتراب افتتاح بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، يتبادر إلى الأذهان بعض اللاعبين الكبار الذين لم يحققوا لقب البطولة الغالية، لكن على النقيض كان هناك البعض من متوسطي المستوى ظفروا بهذا اللقب مع منتخبات بلادهم.. في هذا التقرير نستعرض بعض الأسماء الشهيرة التي قد تكون "أسوأ" من حقق اليورو.
 

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بحضور رونالدو .. التعادل السلبي يحسم قمة البرتغال وإسبانيا

2021-06-04T19:24:26Z

حسم التعادل السلبي مواجهة القمة بين منتخبي إسبانيا والبرتغال في مباراة ودية بحضور التشكيل الأساسي لكلا المنتخبين وعلى رأس الحاضرين جاء كريستيانو رونالدو. 

إسبانيا واجهت البرتغال في مباراة قوية ضمن الفترة الاستعدادية لمنافسات كأس الأمم الأوروبية والتي ستنطلق في الحادي عشر من الشهر الجاري.

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أرنولد يحترق تمامًا!

2021-06-04T14:39:07Z

أول تعليق لنجم ليفربول على غيابه عن اليورو

نشر الظهير الأيمن الإنجليزي تغريدة وكتب "أحترق تمامًأ" في إشارة لحزنه الشديد بسبب الإصابة التي ستمنعه من المشاركة مع منتخب بلاده في منافسات كأس الأمم الأوروبية.
Trent Alexander-Arnold England 2020
Getty Images

رسميًا | إنجلترا تفقد أرنولد في يورو 2020

2021-06-04T12:16:28Z

تأكد غياب الظهير الأيمن لليفربول ألكسندر أرنولد عن منتخب إنجلترا في يورو 2020 بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة النمسا الودية الأخيرة.

ووفقًا للمعلن فإن الإصابة ستبعد صاحب الـ22 عامًا عن الملاعب لفترة تتراوح بين أربعة إلى ستة أسابيع.

فرنسا الأوفر حظًا للتتويج بلقب يورو 2020!

2021-06-04T12:14:05Z

قدمت شركة أوبتا الشهيرة في الإحصائيات إحصائية جديدة عن المرشح الأوفر حظًا للقب يورو 2020 استنادًا إلى الإحصائيات.

منتخب فرنسا كان صاحب المركز الأول ومن خلفه منتخب بلجيكا، والمفاجأة كانت في وجود منتخب إنجلترا بالمركز التاسع بينما الدنمارك في المرتبة الثامنة.

حضور الجماهير في أليانز آرينا

2021-06-04T12:12:15Z

أعلنت حكومة مقاطعة بافاريا الألمانية عن استعداد ملعب أليانز آرينا لاستضافة مباريات يورو 2020 بحضور 14 ألف مشجع.

هكذا يصبح مقر بايرن ميونخ قادرًا على احتضان المباريات بعد تصميم الاتحاد الأوروبي على إقامة المباريات بحضور جماهيري.

لعنة "أصحاب الأرض": تجلت في آسيا 2007 وتاريخيًا باليورو، فهل تتكرر في 2020؟

2021-06-04T09:19:42Z

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اليورو الأخير لكريستيانو.. حظوظ حامل اللقب وتفاصيل الحقبة الذهبية

2021-06-04T08:56:03Z

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رسمياً | سينسي يغادر معسكر إيطاليا

2021-06-04T08:39:36Z

فقد المنتخب الإيطالي صانع ألعابه ستيفانو سينسي عقب تعرض متوسط ميدان إنتر لإصابة عضلية في تدريبات الخميس.

اللاعب تأكد غيابه عن البطولة الأوروبية وتم استدعاء لاعب أتالانتا ماتيو بيسينا في مكانه.

إبراهيموفيتش يفضل التشجيع على التواجد

2021-06-04T07:51:07Z

التفاصيل من هنا.

غيابات بالجملة في صفوف ألمانيا قبل البطولة

2021-06-03T13:10:22Z

تعرض ماتس هوملس للإصابة في ودية ألمانيا مساء الأربعاء مع الدنمارك، لينضم لقائمة طويلة من الغيابات في صفوف المانشافت.

مدرب الفريق يواخيم لوف أكد أن إصابة مدافعه ليست خطيرة وسيكون جاهزاً قبل الافتتاح مع فرنسا، ولكن الموقف ليس واضحاً بعد بخصوص توني كروس وليون جوريتسكا، وكذلك إيمري تشان.

مخاوف بسبب إصابة لوكاس

2021-06-03T09:25:14Z

بحسب "RMC"، لوكاس هيرنانديز غادر لقاء فرنسا وويلز الودي مصاباً على مستوى الركبة.

اللاعب سيخضع لفحوصات صباح الخميس لمعرفة مدى سوء الوضع ومدة غيابه.

ديشان يعلق على مشكلة إضاعة ركلات الجزاء

2021-06-03T08:40:57Z

المزيد من هنا.

نجوم هولندا قلقون من أسلوب دي بور

2021-06-03T07:59:24Z

أوضح ممفيس ديباي وماتايس دي ليخت عدم الارتياح عقب التعادل الودي مع اسكتلندا 2-2، وذلك بسبب أسلوب لعب الفريق.

اللاعبان لا يحبذا خطة 3-5-2 المستخدمة من قبل المدرب فرانك دي بور، ويفضلان أسلوب يعرفه اللاعبون بشكل أوضح؟

سيليسن يهاجم دي بور

2021-06-03T07:55:39Z

شن ياسبر سيليسن، حارس هولندا المستبعد من البطولة بسبب إصابته بفيروس كورونا، هجوماً قوياً بحق مدرب الفريق فرانك دي بور.

الحارس أكد مع "تيلجراف" عدم تفهمه لقرار دي بور، خصوصاً وأنه يعتقد بأنه قادر على العودة لمستواه في أسرع وقت ممكن رغم الإصابة بكورونا والعزل، وأن المدير الفني وعده بعكس ما فعل.

دي بروينه يغيب عن اللقاء الافتتاحي

2021-06-03T07:23:58Z

"سكاي" قالت إن كيفن دي بروينه على الأرجح سيغيب عن اللقاء الافتتاحي لبلجيكا في أمم أوروبا  أمام روسيا.

التقرير نقل تصريحات للمدرب روبرتو مارتينيز أكد فيها أن النجم سيلعب بقناع، ولكنه بعد بانتظار القرار الطبي النهائي لإمكانية مشاركته.

المزيد من التفاصيل هنا.

سلسلة حكايات جول تعود ولكن بنكهة اليورو!

2021-06-03T07:15:59Z

طالع الحلقة الأولى من هنا.

أبرز "غير الأوروبيين" في يورو 2020

2021-06-02T22:17:00Z

تؤثر الهجرة من دولة إلى أخرى على عالم كرة القدم بشكل عام، من خلال أن يتاح للاعب المهاجر تمثيل إما بلده التي ينحدر منها، أو تلك التي استقبلته على أرضها ونما فيها.

كثرت الحالات للاعبين من أصول عربية انتقلوا إلى أوروبا ومن ثم رفضوا تمثيل بلدانهم الأصلية وفضلوا الآخرين، والعكس صحيح أيضًا.

التفاصيل

إصابة آرنولد

2021-06-02T22:13:16Z

تعرَض ظهير المنتخب الانجليزي ونادي ليفربول ترنت أليكسندر آرنولد لإصابة قوية على مستوى عضلة الفخذ خلال المباراة الودية التي جمعت بين منتخب بلاده والنمسا.

غاريث ساوثغيت عن إصابة آرنولد : "علينا ان ننتظر ونرى. إصابته ليست مؤشرًا جيدًا على الإطلاق وان يخرج بتلك الطريقة، سنعرف اكثر خلال الـ 24-48 ساعة القادمة."

 

رد فعل هندروسن

مخاوف من غياب كيفين دي بروينه

2021-06-02T22:10:17Z

بعد الإصابة القوية التي تعرّض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا

قد يغيب كيفين دي بروينه عن أولى مباريات المنتخب البلجيكي في بطولة يورو 2020

وسيعود إلى الملاعب واضعاً قناع واقٍ

kevin de bruyne