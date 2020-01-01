أخبار الانتقالات: محمد صلاح يقترب من برشلونة واليونايتد يتفرغ لبيل

ريجيلون يفضل إشبيلية على اليونايتد
يفضل سيرخيو ريجيلون الإعارة إلى إشبيلية على أن يتم بيعه لمانشستر يونايتد، وفقًا لما ذكرته AS.
قضى الظهير الأيسر لريال مدريد الموسم الماضي على سبيل الإعارة في فريق الدرجة الأولى وساعدهم في الفوز بالدوري الأوروبي.
ويبدو أن اللاعب رفض البيع وفضل الإعارة مع إشبيلية حتى يكون له الفرصة في العودة إلى النادي الملكي و التألق معهم.
مانشستر يونايتد يضع اهتمامه على إنهاء صفقة ريال مدريد
الشياطين الحمر محبطون من مطاردة سانشو ويريدون التعويض ببيل
يشعر مانشستر يونايتد بالإحباط في سعيه وراء جادون سانشو ويمكن أن يوجه انتباهه إلى جاريث بيل، وفقًا لصحيفة إكسبريس.
صرح بوروسيا دورتموند مرارًا وتكرارًا بأنه لن يتزحزح عن السعر المطلوب لسانشو.
يُعتقد أن ريال مدريد يائس لإخراج بيل بسبب فاتورة رواتبه، وسيرحب بأي تحرك من أجل اللاعب.
ليدز يحاول شراء لاعب تشيلسي الشاب
قالت صحيفة ديلي ميل إن ليدز يونايتد يريد التعاقد مع لاعب تشيلسي الشاب كونور جالاجر في صفقة لشرائه بشكل دائم.
يريد البلوز من لاعب خط الوسط البالغ من العمر 20 عامًا أن يوقع عقدًا جديدًا قبل الخروج على سبيل الإعارة.
تم ربط ويست بروميتش وأستون فيلا باللاعب، ولكن يعتقد أن مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يعتقد أن اللاعب مناسبًا تمامًا لنظامه.
مدرب نابولي متمسك بسعر كوليبالي
قال جينارو جاتوزو مدرب نابولي إن قلب الدفاع النجم كاليدو كوليبالي لن يُسمح له بالمغادرة بثمن قليل وسط اهتمام من مانشستر سيتي.
وقال جاتوزو لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "كوليبالي لديه سعر محدد، وإذا لم يحصل النادي على المال الذي يطلبه، فلن يغادر".
اللاعب الشاب يغادر ليفربول على سبيل الإعارة
من المقرر أن ينضم توني جالاتشر الظهير الأيسر لفريق ليفربول إلى تورونتو على سبيل الإعارة، وفقًا لصحيفة أتليتيك.
يقال إن الشاب البالغ من العمر 21 عامًا يخضع للحجر الصحي في تورنتو الآن، وسيتم الإعلان عنه في المستقبل القريب.
مهاجم إنتر ميلان يقترب من بارما
يريد بارما التوقيع على سيباستيانو إسبوزيتو مهاجم إنتر ميلان ، بحسب ألفريدو بيدولا.
تم ربط عدد من الأندية مع اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا ، لكن يبدو أن بارما في المقدمة للتعاقد معه.
مسلسل الرحيل عن برشلونة لا ينتهي
صفقة جديدة لليفربول
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن اتفاقه مع فلومينينسي للتعاقد مع الحارس مارسيلو بيتالوجا البالغ من العمر 17 عامًا.
الشاب الصغير في طريقه إلى إنجلترا للخضوع للفحص الطبي ووضع اللمسات الأخيرة على عقده.
إنتر ويوفنتوس يتواصلون مع مارسيلو
نجم ريال مدريد يفكر في الرحيل
كان يوفنتوس وإنتر على اتصال بالظهير الأيسر لريال مدريد مارسيلو، حسب تقرير صحيفة AS.
ومع ذلك، قيل إن كلًا من الناديين ليسوا على استعداد لدفع متطلبات الراتب الحالي للنجم البرازيلي.
مع صراع فيرلاند ميندي للسيطرة على مركز الظهير الأيسر، يقال إن مارسيلو يفكر في مستقبله في السانتياجو برنابيو.
برشلونة يضع كل اهتمامه على محمد صلاح
الفرعون المصري يقترب من برشلونة
رونالد كومان جعل محمد صلاح هدفه الأول في صفقات برشلونة، حسبما أفادت إكسبريس.
يقترح أن يواجه ليفربول في معركة لاختطاف نجمه، الذي سجل ثلاثية ضد ليدز يوم السبت.
لطالما ارتبط النادي الكتالوني بضم ساديو ماني، لكنهم حولوا انتباههم الآن إلى زميله الملك المصري.