الاتفاق قريب

تواصلت المفاوضات بين مانشستر يونايتد وكريستال بالاس من أجل الظهير الأيمن "بيساكا" الذي يشارك حالياً مع منتخب إنجلترا في يورو تحت 21 عاماً، وكانت بدايته غير موفقة بالمرة بتسببه في خسارة الفريق أمام فرنسا بعد تسجيله لهدف في مرماه.

بحسب مصادر موقع دايلي ريكورد فأن الشياطين الحمر اقتربوا من التوصل لإتفاق مع البالاس سينتقل اللاعب بموجبه لأولد ترافولد بحوالي 55 مليون جنيه إسترليني.