انفراجة في مفاوضات مانشستر يونايتد مع بيساكا
الاتفاق قريب
تواصلت المفاوضات بين مانشستر يونايتد وكريستال بالاس من أجل الظهير الأيمن "بيساكا" الذي يشارك حالياً مع منتخب إنجلترا في يورو تحت 21 عاماً، وكانت بدايته غير موفقة بالمرة بتسببه في خسارة الفريق أمام فرنسا بعد تسجيله لهدف في مرماه.
بحسب مصادر موقع دايلي ريكورد فأن الشياطين الحمر اقتربوا من التوصل لإتفاق مع البالاس سينتقل اللاعب بموجبه لأولد ترافولد بحوالي 55 مليون جنيه إسترليني.
رسمياً.. مانشستر يونايتد يجدد عقد خوان ماتا
حتى عام 2021
أعلن مانشستر يونايتد عن تجديد عقد لاعبه الإسباني "خوان ماتا" حتى عام 2021، ليستمر جناح فالنسيا السابق مع الشياطين الحمر برغم بعض التقارير التي تنبأت بعودته إلى إسبانيا هذا الصيف.
وعبر اللاعب على حسابه الشخصي بإنستغرام عن سعادته بتجديد التزامه مع اليونايتد مشيراً إلى أنه اتخذ وافق على البقاء بسبب الأوقات العصيبة التي يمر بها النادي.
نصيحة بوجبا لمورينيو أعادت اليونايتد للحياة أمام نيوكاسل
ذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد كان له دور كبير، في عودة فريقه أمام نيوكاسل وقلب النتيجة من 0-2 إلى 3-2 في نهاية المباراة لصالحهم.
الصحيفة أكدت أن المدرب جوزيه مورينيو إستعان بنصيحة اللاعب الفرنسي الدولي، بضرورة دخوله لعمق الملعب بشكل أكبر، لقيادة عملية صناعة اللعب في صفوف الفريق.
يذكر أن بوجبا ساهم بقوة في عودة فريقه في نتيجة المباراة بصناعته لهدفين، رغم المشاكل الشخصية بينه وبين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.
يوفنتوس مستعد لإعادة بوجبا في يناير المقبل
اللاعب الفرنسي الدولي هدف لفريقه الإيطالي السابق في يناير
ذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، أن يوفنتوس مستعد لتقديم عرض لإستعادة لاعب وسطه السابق بول بوجبا من صفوف مانشستر يونايتد في يناير المقبل.
الصحيفة أكدت أن اللاعب الفرنسي الدولي لا يزال يرى مستقبله على المحك مع الشياطين الحمر، خاصة بعد توتر واضح في علاقته بمدرب الفريق جوزيه مورينيو.
وذلك ما يجعل النادي الإيطالي يطمح لاستغلال ظروف اللاعب صاحب الـ 25 عام الصعبة مع اليونايتد، والتعاقد معه في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة
إدارة مانشستر يونايتد تطلب من زيدان الصبر
ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن إدارة مانشستر يونايتد طلب من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، رفض كل العروض المقدمة له في الفترة المقبلة.
التقارير الصادرة من صحيفة ديلي ميرور، أكدت أن إدارة الشياطين الحمر طلبت منه الصبر، لحين حل مستقبل مورينيو، ومن ثم تعيينه مدرباً للفريق بعد ذلك.
الإدارة ترى أن زيدان البديل الأنسب للمدرب البرتغالي، حيث تراه المنقذ في مسألة إعادة السيطرة والهدوء لغرف ملابس الفريق مع نجوم النادي.
نابولي يحدد المبلغ المطلوب لبيع كوليبالي
ذكرت صحيفة 'كورييري ديلو سبورت' الإيطالية، أن نابولي الإيطالي حدد 100 مليون كحد أدنى لقيمة الإستغناء عن مدافعه مدافع نابولي كاليدو كوليبالي في يناير أو الصيف المقبل.
الصحيفة أكدت أن مانشستر يونايتد وبرشلونة مهتمان بضم خدمات المدافع السنغالي الدولي، بعد التألق الواضح في مستوى اللاعب مع فريق الجنوب الإيطالي.
يذكر أن كوليبالي قد وقع عقداً جديداً مع نابولي الشهر الماضي، حتى صيف 2023، وهو ما يضع إدارة النادي في موقف قوي، في تحديد طلبات الإستغناء عن اللاعب.
مورينيو لازال يمتلك ثقة ملاك اليونايتد
وقت رحيل السبيشال وان لم يأتي بعد
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن ملاك مانشستر يونايد لازالوا يملكون ثقة في مدرب الفريق جوزيه مورينيو، لتصحيح مسار نتائج الفريق في الفترة المقبلة.
الصحيفة أكدت أن إدارة الشياطين الحمر منزعجين من التقارير التي تحدثت عن إقالة مورينيو بعد مباراة نيوكاسل، حيث أن الثقة لازالت حاضرة في المدرب البرتغالي.
يذكر أن مورينيو يعانى من مشاكل عديدة هذا الموسم مع فريقه اليونايتد، بين تدهور للنتائج ومشاكل مع نجوم الفريق، تجعل من أمر بقاءه مدربا للفريق مثار شك في الفترة المقبلة