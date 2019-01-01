كشفت تقارير صحفية عن فتح نادي الهلال، أبوابه نحو رحيل لاعبه كارلوس إدواردو، إلى فريق شباب الأهلي الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للهلال، استبعد كارلوس إدواردو من قائمة الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا، في ظل رغبة المدرب في الاستغناء عن الثلاثي إدواردو وجوناثان سوريانو وألبرتو بوتيا.