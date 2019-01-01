أخبار انتقالات النصر | الصفقات تنتظر الرئيس الجديد، وحراسة المرمى أبرز الاهتمامات

النصر يستهدف استعادة حارس مرماه السابق
عبدالله العويشير على طاولة النصر
ألقت تقارير صحفية الضوء على وجود رغبة لدى نادى النصر في استعادة حارسه السابق ، عبدالله العويشير، الذى يلعب حاليا بصفوف أحد، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
التقارير أشارت إلى أن إدارة العالمي تفكر في مكافأة العويشير بعد دوره في حسم لقب الدوري السعودي لأصفر العاصمة فى الموسم المنصرم.
وأشارت إلى أن إدارة الأصفر وضعت الموضوع برمته بين يدي البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق، حيث طالبته ببحث موقفة من التعاقد مع العويشير والاستفادة الفنية المنتظرة منه.
محمود عبدالرحيم جنش مطلوب في النصر
حارس مرمى الزمالك ضمن خيارات العالمي
كشفت تقارير صحفية سعودية عن دخول حارس مرمى نادي الزمالك محمود عبدالرحيم جنش ضمن خيارات نادي النصر السعودي من أجل دعم حراسة مرمى الفريق خلال الموسم المُقبل.
تقارير أشارت إلى أن نادي النصر بصدد التخلي عن الحارس الدولي الأسترالي براد جونز خلال الفترة المقبلة والبحث عن حارس مرمى جديد.
التقارير أشارت إلى أن مسئولو العالمي يسعون إلى فتح باب المفاوضات مع حارس القلعة البيضاء من أجل التعاقد معه في الموسم الجديد.
مدرب النصر يُرشح لاعب تشيلي
إستيبان بافيز لاعب نادي كولو كولو التشيلي
كشفت تقارير صحفية تشيلية عن اهتمام إدارة نادي النصر السعودي بالتعاقد مع لاعب دولي تشيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
راديو " Radio Agricultura" التشيلي أكد أن إدارة العالمي تستهدف التعاقد مع الدولي إستيبان بافيز لاعب نادي كولو كولو التشيلي.
اللاعب تم ترشيحه من قبل المدير الفني البرتغالي الحالي للفريق روي فيتوريا، والذي قاد العالمي لتحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
التقارير أوضحت أن المفاوض النصرواي قدم عرضًا يصل إلى 2 مليون دولار للتعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي.
حسين القهوي على رادار النصر
لاعب الأهلي قد ينتقل إلى العالمي
أكدت تقارير صحفية في وقت سابق أن الإدارة النصراوية وقعت بالفعل مع حسين المقهوي بالرغم من توقيعه للأهلي على العقد الجديد في الموسم قبل الماضي لمدة 4 سنوات وحصوله على مقدم التعاقد، إلا أن إدارة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم أعطت الفرصة للنصر من أجل التوقيع مع اللاعب بعد رفضها توثيق عقد المقهوي، ويعتبر اللاعب حراً الآن، ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة حسم مصير اللاعب.