‏أخبار الانتقالات: يوفنتوس يؤمن دي ليخت بشرط جزائي كبير ورحيل بواتينج عن بايرن ميونخ

أوضحت تقارير صحفية، أن إدارة مانشستر سيتي، تفكر في التعاقد مع بديل لفيرناندينو متوسط ميدان الفريق، من صفوف شيفيلد يونايتد خلال الفترة المقبلة.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة Votebal24، فإن مانشستر سيتي يريد التعاقد مع ساندير بيرج لاعب شيفيلد يونايتد ليكون بديلًا لفيرناندينو الذي من المتوقع أن يرحل بالمجان مع نهاية عقده الموسم الحالي.

ويسعى بيرج إلى الاستمرار في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع اقتراب هبوط شيفيلد يونايتد إلى تشامبيونشيب.