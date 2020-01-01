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أخبار الانتقالات: يوفنتوس قد يبادل ديبالا بنجم باريس وإنتر يحدد بديل لاوتارو

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الإثنين 30 نوفمبر 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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Icardi/Dybala
Getty

توخيل يقرر بيع لاعب ريال مدريد السابق

2020-11-30T09:14:42Z

باريس سان جيرمان مستعد للتخلي عن الجناح غير المفضل خيسي، بحسب ديبورتيس كواترو.

لقد وعد المدير الفني توماس توخيل بأن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا لن يلعب للنادي مرة أخرى، وسيتم إدراجه في قائمة الانتقالات عند إعادة فتح السوق.

انضم خيسي إلى حامل لقب الدوري الفرنسي قادماً من ريال مدريد في 2016، لكنه ظهر منذ ذلك الحين في 18 مباراة فقط مع بطل فرنسا.

سباق إنجليزي من أجل لاعب لايبزيج

2020-11-30T09:07:47Z

يستعد تشيلسي ووست هام للتعاقد مع المدافع ماثيو بوندسويل من لايبزيج، حسبما ذكرت صحيفة التلجراف.

يراقب كلا الناديين اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا وهو حاليًا يشارك مع نادي دوردريخت الهولندي على سبيل الإعارة.

راموس يستبدل الشركة الراعية بعد عشر سنوات

2020-11-30T09:04:53Z

نقل مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس علامته التجارية من نايكي إلى أديداس، حسب صحيفة ماركا.

كان راموس قد عمل في السابق مع شركة Nike لمدة 10 سنوات، لكنه انتقل الآن إلى الشركة المنافسة.

رأى البعض أن هذا الاستبدال جاء كخطوه أولى منه للرحيل عن مدريد، لكن قد يكون مجرد استبدال لوجود عقد أفضل.

Ramos
Goal

وكيل كوتينيو يرد على انتقاله ليوفنتوس

2020-11-30T09:03:41Z

رفض وكيل فيليب كوتينيو كيا جورابشيان الحديث عن مغادرة موكله من برشلونة إلى يوفنتوس.

أشار تقرير في إيطاليا إلى أن الصفقة قد تكون في طور الإعداد، لكن جورابشيان أخبر موندو ديبورتيفو أنه لا يوجد مفاوضات مع يوفنتوس.

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Getty Images

لاعب برشلونة يقترب من ريال بيتيس

2020-11-30T08:58:15Z

حسب تقرير تودوفيتشاجيس، كارليس ألينا لاعب وسط برشلونة قريب من العودة إلى ريال بيتيس.

ظهر لاعب خط الوسط مرة واحدة فقط في الدوري الإسباني هذا الموسم ولن يلعب دورًا كبيرًا تحت قيادة رونالد كومان.

لقد أمضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة إلى بيتيس والنادي يريد عودته مرة أخرى.                   

يوفنتوس قد يستبدل ديبالا بنجم باريس

2020-11-30T08:55:23Z

صفقة تبادلية ليوفنتوس من العيار الثقيل

يمكن ليوفنتوس متابعة صفقة مبادلة تشمل إرسال باولو ديبالا إلى باريس سان جيرمان مقابل ماورو إيكاردي، كما ورد في كالتشيو ميركاتو.

من المرجح أن تحدث المبادلة في الصيف حيث يعاني يوفنتوس لإبقاء ديبالا على صفقة جديدة، ومعجبين منذ فترة طويلة بإيكاردي.

Paulo Dybala Mauro Icardi
Getty Images

آرسنال يقترب من مدافع البوندسليجا

2020-11-30T08:53:53Z

هدف جديد للمدفعجية في مركز قلب الدفاع

سيقدم أرسنال عرضًا رسميًا لمدافع لايبزيج إبراهيما كوناتي في الأسابيع المقبلة، وفقًا لتودوفيتشاجيس.

يسعى ميكيل أرتيتا للتعاقد مع قلب الدفاع البالغ من العمر 21 عامًا في يناير، لكن لايبزيج يفضل بيعه في نهاية الموسم.

إنتر يحدد البديل حال رحيل لاوتارو

2020-11-30T08:51:33Z

إنتر يمكن أن يستبدل لاوتارو مارتينيز مع نجم وولفرهامبتون راؤول خيمينيز، حسب تقرير كالتشيو ميركاتو

يتابع كل من إنتر ويوفنتوس اللاعب الدولي المكسيكي، ويمكن لفريق المدرب أنطونيو كونتي أن يتخذ خطوة بالنسبة له في حال رحيل لاوتارو في الصيف.

جوارديولا يدعم لاعب السيتي بعد آدائه المميز

2020-11-30T08:41:54Z

يقول بيب جوارديولا إن جون ستونز سيحصل على كل فرصة في مانشستر سيتي إذا استمر في التأثير بعد عودة المدافع إلى القمة.

جلب مدرب السيتي قلبي الدفاع الجدد روبين دياس وناثان آكي بتكلفة 102 مليون جنيه إسترليني (132 مليون دولار) في الصيف لحل المشاكل الدفاعية التي أثرت على مشوارهم الأخير.

مع وجود إيمريك لابورت بالفعل في النادي، بدا أن ستونز يواجه مستقبلًا غامضًا بعد أن تأخر في الترتيب عن المدافع الراغب بالرحيل إريك جارسيا ولاعب الوسط فرناندينيو في نهاية الموسم الماضي، لكن جوارديولا طمأن ستونز واوضح انه سيعتمد عليه أكثر في الفترة المقبلة
Pep Guardiola
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