أخبار الانتقالات: يوفنتوس قد يبادل ديبالا بنجم باريس وإنتر يحدد بديل لاوتارو

باريس سان جيرمان مستعد للتخلي عن الجناح غير المفضل خيسي، بحسب ديبورتيس كواترو.

لقد وعد المدير الفني توماس توخيل بأن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا لن يلعب للنادي مرة أخرى، وسيتم إدراجه في قائمة الانتقالات عند إعادة فتح السوق.

انضم خيسي إلى حامل لقب الدوري الفرنسي قادماً من ريال مدريد في 2016، لكنه ظهر منذ ذلك الحين في 18 مباراة فقط مع بطل فرنسا.