أخبار الانتقالات: يوفنتوس يتفوق على برشلونة في صراع أجويرو، وريال مدريد يفقد نجمه!

يحاول ليفربول أن يظفر بخدمات أندريا بيلوتي، نجم تورينو، مستغلًا أن عقده في العام الأخير ولن يكلفهم الكثير.

لكن محاولات الريدز تصطدم بمنافسة حامية للغاية من قبل مانشستر يونايتد، في الوقت الذي بدأ تورينو في البحث عن بديل لمهاجمه الفذ.