أخبار الانتقالات: يوفنتوس يشعل الصراع على عوار وهل يستمر بوجبا مع اليونايتد؟

بحسب ما ورد في الصحافة في مدريد، أرسل هالاند ما فُسر على أنه رسالة خفية لمدرب مدريد زين الدين زيدان، الذي فشل في الاستفادة من أوديجارد كثيرًا هذا الموسم.

قال هالاند: "هو بحاجة إلى دقائق، كل ما يحتاجه هو التواجد في التشكيلة وتركه يلعب، نحن نعلم مدى جودة أوديجارد عندما يكتسب الثقة مع الكرة، فأنت تعلم أن أشياء لا تصدق يمكن أن تحدث ".