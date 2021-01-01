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أخبار الانتقالات: يوفنتوس يشعل الصراع على عوار وهل يستمر بوجبا مع اليونايتد؟

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الخميس 28 يناير 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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Houssem Aouar Lyon Juventus
Getty Images

الشياطين الحمر يراقبون نجوم آرسنال ونوريتش

2021-01-28T11:58:27Z

ظل كيران تيرني وماكس آرونز على رادار مانشستر يونايتد، وفقًا لمجلة فوربس.

يواصل الشياطين الحمر ترقب الإضافات الدفاعية، مع وجود مدافعين موهوبين في صفوف آرسنال ونوريتش من بين أولئك الذين يفكرون بهم.

رسالة هالاند إلى زيدان!

2021-01-28T11:56:39Z

بحسب ما ورد في الصحافة في مدريد، أرسل هالاند ما فُسر على أنه رسالة خفية لمدرب مدريد زين الدين زيدان، الذي فشل في الاستفادة من أوديجارد كثيرًا هذا الموسم.

قال هالاند: "هو بحاجة إلى دقائق، كل ما يحتاجه هو التواجد في التشكيلة وتركه يلعب، نحن نعلم مدى جودة أوديجارد عندما يكتسب الثقة مع الكرة، فأنت تعلم أن أشياء لا تصدق يمكن أن تحدث ".

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Getty Images

كومان "دي يونج أفضل مما كان عليه في أياكس"

2021-01-28T11:53:50Z

تغلب برشلونة على رايو فاليكانو 2-1 مساء اليوم في فاليكاس ليتأهل إلى ربع نهائي كأس الملك.

قال رونالد كومان بعد المباراة في تصريحات نقلتها ماركا: "لقد لعبنا بشكل جيد". "لعبنا مباراتنا. قام الخصم بعمل الأشياء بشكل جيد ، ولكن على الرغم من ذلك فقد خلقنا عددًا قليلاً من الفرص الواضحة".

لاعب برشلونة، فرينكي دي يونج، يزدهر في دوره الجديد الأكثر تقدمًا في خط الوسط. قال كومان: "نحن بحاجة إليه".

"نحن بحاجة إلى لاعب خط الوسط لدينا للهجوم، وهو يساعد في البناء من الخلف، لقد تحدثنا معه للمساعدة في لعبته الهجومية وإحراز أكثر من هدف واحد في الموسم. إنه أكثر اكتمالا الآن مما كان عليه عندما لعب لأياكس ".

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Getty

لاعب آرسنال قريب من موناكو

2021-01-28T11:52:39Z

موناكو يقود مطاردة لخطف لوكاس توريرا، وفقا لما ذكرته AS.

قد يرى لاعب خط الوسط أن إعارته في أتلتيكو مدريد تنتهي مبكرًا بسبب قلة وقت اللعب، مع احتمال العودة إلى آرسنال.

إذا عاد إلى شمال لندن، يمكن للأوروجواي الذهاب مباشرة على سبيل الإعارة إلى فريق الدوري الفرنسي.

يوفنتوس يشعل الصراع على نجم ليون

2021-01-28T11:48:09Z

يوفنتوس يفاوض اللاعب المرتبط بآرسنال

من المقرر أن يبدأ يوفنتوس محادثات مع ممثلي حسام عوار خلال الانتقالات الصيفية، بحسب جيانلوكا دي مارزيو.

ارتبط نجم ليون بقوة بالانتقال إلى آرسنال لكن أبطال الدوري الإيطالي يأملون في سرقة الصفقة من فريق الدوري الإنجليزي.

اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا لديه عقد مع ليون حتى عام 2023، وكان ريال مدريد أيضًا وجهة محتملة لعوار.

Houssem Aouar Lyon
Getty

وست هام يتم شراء اللاعب المعار

2021-01-28T11:46:59Z

حول وست هام إعارة سعيد بن رحمة من برينتفورد إلى انتقال دائم، حسب سكاي سبورتس.

وسيدفع الهامرز 20 مليون جنيه إسترليني (27 مليون دولار) بالإضافة إلى مزايا إضافية للجزائري الذي بدأ آخر أربع مباريات للنادي.

ذكرت سكاي أيضًا أن وست هام يجري محادثات مع لايبزيج بشأن ضم المهاجم هوانج هي تشان.

هل يستمر بوجبا مع مانشستر يونايتد؟

2021-01-28T11:43:27Z

أكد بول بوجبا أنه سعيد بالحياة في مانشستر يونايتد وسيتحدث مع النادي بشأن تمديد محتمل لعقده.

كان مستقبل لاعب خط الوسط في أولد ترافورد موضوع نقاش ساخن لسنوات، مع ربط بوجبا باستمرار بالابتعاد.

ناديه السابق يوفنتوس هو أحد الأندية المحتملة، في حين تم ذكر ريال مدريد أيضًا كوجهة محتملة.

Paul Pogba, Bruno Fernandes, Man Utd
Getty

عقود راموس وفاسكيز تظل قيد الدراسة!

2021-01-27T12:02:23Z

بحسب ماركا، فإن ريال مدريد لم يتوصل بعد إلى تمديد الاتفاقات مع كل من سيرخيو راموس ولوكاس فاسكيز.

يُزعم أن نقطة اللاعودة لم يتم الوصول إليها بعد، لكن الرئيس فلورنتينو بيريز يتصرف بعقله بدلاً من قلبه.

كلا اللاعبين مفضلان للمدرب زين الدين زيدان، لكن بيريز لن يكسر الميزانية للحفاظ على الثنائي وسط الآثار الاقتصادية المستمرة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

لاعب تشيلسي على رادار برشلونة

2021-01-27T11:56:55Z

حدد برشلونة لاعب تشيلسي المهمش ماركوس ألونسو كهدف انتقالي، وفقًا لموندو ديبورتيفو.

قد يتطلع العملاق الإسباني إلى ضم اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا حيث يسعى رونالد كومان إلى تعزيز خياراته في مركز الظهير الأيسر.

ومع ذلك، يحرص برشلونة أيضًا على نجم فالنسيا خوسيه جايا، الذي يقل عمره 5 سنوات عن ألونسو وقائد للنادي في ميستايا.

أوباميكانو قادر على حل أزمة ليفربول الدفاعية!

2021-01-27T11:54:46Z

دايوت أوباميكانو قادر على حل أزمة الإصابات الدفاعية في ليفربول، وفقًا لبيتر كراوتش، الذي وصف نجم لايبزيج بأنه "أحد أفضل اللاعبين في أوروبا".

لم يسر دفاع ليفربول عن لقب الدوري الإنجليزي بسلاسة كما كان يأمل حتى الآن، حيث يعاني رجال يورجن كلوب لاستعادة الصدارة.

وشهدت هذه السلسلة تراجع الريدز إلى المركز الخامس في ترتيب الدوري، بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر بعد 19 مباراة.