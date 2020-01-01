أخبار الانتقالات: نيمار يلمح بالعودة لبرشلونة واللاعبون هم سبب فشل زيدان

نيمار يلمح للعودة إلى برشلونة!

أطلق نيمار صافرات الإنذار بتصريحات بعد فوز باريس سان جيرمان 3-1 على مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا UEFA يوم الأربعاء.

سجل نجم باريس سان جيرمان أول وآخر هدفين في المباراة.

قال بعد المباراة إنه لم يأت إلى باريس للعب في الدوري الأوروبي، ومن الواضح أنه في مزاج جيد، وقال صانع الألعاب البرازيلي بضحك إنه يأمل اللعب مع ليونيل ميسي الموسم المقبل.

"أكثر ما أريده هو اللعب مع ميسي مرة أخرى، لأتمكن من الاستمتاع بالتواجد في الملعب معه مرة أخرى، يمكنه اللعب في مكاني، وأنا متأكد من أنه لن يواجه أي مشاكل، أريد أن ألعب معه مرة أخرى وأنا متأكد من أنه في الموسم المقبل علينا القيام بذلك".