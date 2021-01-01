مدونة حية

أخبار الانتقالات: نابولي يراقب مدافع برشلونة وراتب إريكسن هو عقبة رحيله

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم السبت 16 يناير 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

محدث
التعليقات()
Eriksen
Getty

الشعراوي يطالب بفسخ تعاقده!

2021-01-16T13:36:49Z

ستيفان الشعراوي يريد العودة إلى روما.

ذكرت قناة سكاي سبورت الإيطالية أن الجناح البالغ من العمر 28 عامًا يريد من شنجهاي شينهوا إنهاء عقده والسماح له بالانضمام إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

روما حريصون على إعادته لكنهم لا يريدون دفع رسوم انتقال له.

El Shaarawy Italy
Getty

نابولي يراقب مدافع برشلونة

2021-01-16T13:34:00Z

نابولي يأمل في الحصول على جونيور فيربو على سبيل الإعارة من برشلونة، حسب سكاي سبورت.

سيضطر فريق دوري الدرجة الأولى الإيطالي إلى التخلص من كيفين مالكويت قبل أن يتمكن من ضم الظهير الأيسر البالغ من العمر 24 عامًا.

صفقة جديدة لفناربخشه

2021-01-16T13:33:37Z

أكد فناربخشه أن برايت أوساي صامويل سينضم من كوينز بارك رينجرز.

وافق اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا على عقد لمدة أربع سنوات سيبدأ في الصيف.

جلطة سراي يقود مفاوضات مصطفى محمد

2021-01-16T13:31:51Z

يستعد جلطة سراي للتعاقد مع مصطفى محمد على سبيل الإعارة من الزمالك.

كان فريق سانت إتيان الفرنسي يقود المطاردة، لكن سبوركس قال إنه انسحب بعد أن فشلت المفاوضات في أن تؤتي ثمارها ومهد الطريق أمام توقيع المهاجم المصري على سبيل الإعارة.

مصطفى محمد

راتب إريكسن يعيق عودته إلى توتنهام

2021-01-16T13:29:22Z

لاعب خط الوسط يريد الرحيل من إنتر ميلان

مطالب كريستيان إريكسن المتعلقة بالأجور هي حجر عثرة أمام العودة إلى توتنهام.

لاعب خط الوسط الدنماركي يبحث عن طريقة لإنهاء فترته السيئة في إنتر ميلان، والعودة إلى توتنهام خيار مطروح.

وفقًا لفابريزيو رومانو، يعمل ممثل اللاعب على حل لكن المال هو المشكلة الأكبر.

Eriksen Inter
Getty

مدافع جديد على رادار ليفربول

2021-01-16T13:27:33Z

برز مدافع لايبزيج إبراهيما كوناتي كخيار بديل لأوباميكانو  لليفربول.

النادي الألماني متردد في بيع دايوت أوباميكانو، ولكن قد يكون منفتح على انتقال كوناتي، وأكد كريستيان فالك من صحيفة بيلد أن الاهتمام حقيقي.

برشلونة يجمد مفاوضات جارسيا!

2021-01-16T13:25:09Z

لن ينتقل إريك جارسيا من مانشستر سيتي إلى برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

كان المدافع على رأس أولويات البلوجرانا وأكد جول أن اللاعب وافق على الشروط الشخصية مع النادي.

كان برشلونة يعمل على صفقة مع السيتي، لكن كما اتضح أن المرشحين الثلاثة لرئاسة النادي الكتالوني أوقفوا الانتقال.

barcelona eric garcia
Getty

فيورنتينا يُخلِّص ريال مدريد من أودريوزولا

2021-01-15T17:01:09Z

قد تنتهي رحلة ألفارو أودريوزولا في ريال مدريد، حيث يسعى فيورنتينا الإيطالي للتعاقد معه وفقًا لما أكده جيانلوكا دي ماوريزيو، الصحفي الشهير.

ريال مدريد لن يمانع بيع نجمه، فهو خارج حسابات وقناعات المدرب زين الدين زيدان تمامًا، وحاول الملكي بيعه بالفعل في الصيف الماضي لكن المحاولات فشلت في النهاية.

رسميًا .. يوفيتش يرحل عن ريال مدريد

2021-01-15T16:53:54Z

أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي انتقال لاعبه الصربي لوكا يوفيتش إلى آينتراخت فرانكفورت الألماني معارًا حتى نهاية الموسم. 

فريدي بوبيتش المدير الرياضي لفرانكفورت قال: "لوكا أمامه فرصة في الأشهر المقبلة ليعود لمستواه السابق في بيئة معتادة بالنسبة له، لم يعش وقتًا سهلًا في ريال مدريد ويمكنه استغلال هذا الوقت في العودة. يعلمون في إسبانيا أنه في أيدِ أمينة"

تقارير .. ليفربول لن يضم راموس بسبب صلاح

2021-01-15T16:53:14Z

قرر نادي ليفربول الإنجليزي، عدم التفكير في التعاقد مع سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد، بسبب واقعته الشهيرة مع النجم المصري محمد صلاح.

موقع "The Athletic" الإنجليزي، أكد أن المدرب يورجن كلوب قرر استبعاد المدافع المخضرم من حساباته بشكل كامل، لعدم إثارة المشاكل في غرفة ملابس الفريق.

بايرن ميونخ ينافس ليفربول على ضم ميليتاو

2021-01-15T16:50:13Z

كشفت مصادر صحفية لـ"جول" أن بايرن ميونخ استفسر عن إمكانية التعاقد مع المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو من ريال مدريد.

المهمة لن تكون سهلة على بايرن لضم ميليتاو، بوجود اهتمام من ليفربول ويوفنتوس من أجل التعاقد مع اللاعب، لحاجة كل منهما لتعزيزات دفاعية.

صاحب الـ22 سنة جاء إلى ريال في 2019 من بورتو البرتغالي، في صفقة وصلت قيمتها 50 مليون يورو لكنه لم يشارك بصفة أساسية مع الفريق