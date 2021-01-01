أخبار الانتقالات: نابولي يراقب مدافع برشلونة وراتب إريكسن هو عقبة رحيله

ستيفان الشعراوي يريد العودة إلى روما.

ذكرت قناة سكاي سبورت الإيطالية أن الجناح البالغ من العمر 28 عامًا يريد من شنجهاي شينهوا إنهاء عقده والسماح له بالانضمام إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

روما حريصون على إعادته لكنهم لا يريدون دفع رسوم انتقال له.