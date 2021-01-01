أخبار الانتقالات: ميسي يجذب هالاند لبرشلونة وفاران يغادر ريال مدريد

والد هالاند "متيّم" بميسي
قام إلفي هالاند، والد نجم بوروسيا دورتموند إيرلينغ، بالإعجاب بتغريدة تمجد فيما قدمه ليونيل ميسي مع برشلونة على مدار آخر 13 عامًا.
صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية اعتبرت أن هذا التصرف يوضح أن نجله قد يفضل الانتقال إلى برشلونة على الوصول إلى ريال مدريد الصيف المقبل.
حكيمي يحبط آرسنال
أكد أشرف حكيمي، لاعب إنتر، على سعادته الكبيرة بالتواجد في النيراتزوري وأنه لا يفكر في مغادرة سان سيرو في الفترة المقبلة.
وبرز اهتمام كبير من قبل آرسنال للظفر بالدولي المغربي، إلا أن كلمات حكيمي الأخيرة التي شدد فيها "أنه لا يجذبه" أي فريق سوى إنتر، تنهي آمال الجانرز في الصفقة.
يونايتد يحاول خطف فاران
خرجت تقارير صحفية إنجليزية بأنباء مثيرة عن أن مانشستر يونايتد بدأ في التواصل مع بيئة رافاييل فاران تمهيدًا لمحاولة ضمه في الصيف المقبل.
ووفقًا لما أوردته التقارير، فإن ريال مدريد مستعد لبيع الدولي الفرنسي إذا ما وصل له عرض مميز من الناحية المادية.
بوجبا يطلب راتبًا فلكيًا للاستمرار مع مانشستر يونايتد
أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن بول بوجبا قد طلب التحصل على 500 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا للموافقة على تجديد عقده مع مانشستر يونايتد.
عقد الدولي الفرنسي ينتهي في صيف 2022، وإن استمرت المفاوضات في هذا الطريق المسدود قد يتم التخلص منه الصيف المقبل بدلًا من رحيله مجانًا في العام التالي.
لابورتا واثق من رغبة ميسي في الاستمرار مع برشلونة
تحدث جوان لابورتا، رئيس برشلونة، إلى الإعلام بعد فوز النادي الكتالوني بدرع كأس ملك إسبانيا على أتلتيك بيلباو، وطمأن الجماهير على مستقبل ليونيل ميسي.
لابورتا قال "ليو هو الأفضل في العالم، إنه متجذر بعمق في النادي، أنا متأكد من أنه يريد البقاء وهذا ما نريده أكثر، لقد قدّم معرضًا للإبداع الكروي اليوم".
تعقد الأمور بين برشلونة وديمبيلي
أفادت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن المفاوضات بين برشلونة وعثمان ديمبيلي بشأن تجديد عقده لم تحرز أي تقدمًا في الفترة القليلة الماضية.
عقد اللاعب لا يزال ممتدًا حتى صيف 2022، لكن حال عدم التوصل إلى اتفاق معه بشأن التجديد سيتم بيعه هذا الصيف غالبًا لجني بعض الموال من خلفه.
إيفرتون يحدد قيمة كين
أصبح إيفرتون على استعداد للتفاوض بشأن بيع نجمه المعار إلى باريس سان جيرمان مويس كين خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
ولكن قيمة كين ستكون مبدئيًا 50 مليون يورو، في الوقت الذي يحاول بي آس جي ضمه بصورة نهائية ويبرز اهتمام من يوفنتوس أيضًا.
بايرن ميونخ يرفض رحيل هانزي فليك
أصدر مجلس إدارة بايرن ميونخ بياناً للرد على تصريحات هانز فليك، مدرب الفريق، التي أعلن خلالها رغبته المغادرة بحلول نهاية الموسم.
البيان قال إن الاتفاق كان مع المدرب على الانتظار لما بعد لقاءات فولفسبورج، ليفركوزن، ثم ماينز وبعدها سيتم مناقشة الأمر.
وأكد البيان أن تصرف فليك فردي وأنه النادي سينتظر حتى ما بعد مباراة ماينز كما كان الاتفاق لمناقشة الوضع مع مديره الفني.