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أخبار الانتقالات: ميسي يجذب هالاند لبرشلونة وفاران يغادر ريال مدريد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأحد 18 أبريل 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات 2021؟

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Messi Barcelona Haaland Borussia Dortmund

والد هالاند "متيّم" بميسي

2021-04-18T16:28:39Z

قام إلفي هالاند، والد نجم بوروسيا دورتموند إيرلينغ، بالإعجاب بتغريدة تمجد فيما قدمه ليونيل ميسي مع برشلونة على مدار آخر 13 عامًا.

صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية اعتبرت أن هذا التصرف يوضح أن نجله قد يفضل الانتقال إلى برشلونة على الوصول إلى ريال مدريد الصيف المقبل.

حكيمي يحبط آرسنال

2021-04-18T16:27:10Z

أكد أشرف حكيمي، لاعب إنتر، على سعادته الكبيرة بالتواجد في النيراتزوري وأنه لا يفكر في مغادرة سان سيرو في الفترة المقبلة.

وبرز اهتمام كبير من قبل آرسنال للظفر بالدولي المغربي، إلا أن كلمات حكيمي الأخيرة التي شدد فيها "أنه لا يجذبه" أي فريق سوى إنتر، تنهي آمال الجانرز في الصفقة.

يونايتد يحاول خطف فاران

2021-04-18T16:25:31Z

خرجت تقارير صحفية إنجليزية بأنباء مثيرة عن أن مانشستر يونايتد بدأ في التواصل مع بيئة رافاييل فاران تمهيدًا لمحاولة ضمه في الصيف المقبل.

ووفقًا لما أوردته التقارير، فإن ريال مدريد مستعد لبيع الدولي الفرنسي إذا ما وصل له عرض مميز من الناحية المادية.

بوجبا يطلب راتبًا فلكيًا للاستمرار مع مانشستر يونايتد

2021-04-18T16:23:22Z

أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن بول بوجبا قد طلب التحصل على 500 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا للموافقة على تجديد عقده مع مانشستر يونايتد.

عقد الدولي الفرنسي ينتهي في صيف 2022، وإن استمرت المفاوضات في هذا الطريق المسدود قد يتم التخلص منه الصيف المقبل بدلًا من رحيله مجانًا في العام التالي.

لابورتا واثق من رغبة ميسي في الاستمرار مع برشلونة

2021-04-18T16:21:24Z

تحدث جوان لابورتا، رئيس برشلونة، إلى الإعلام بعد فوز النادي الكتالوني بدرع كأس ملك إسبانيا على أتلتيك بيلباو، وطمأن الجماهير على مستقبل ليونيل ميسي.

لابورتا قال "ليو هو الأفضل في العالم، إنه متجذر بعمق في النادي، أنا متأكد من أنه يريد البقاء وهذا ما نريده أكثر، لقد قدّم معرضًا للإبداع الكروي اليوم".

تعقد الأمور بين برشلونة وديمبيلي

2021-04-18T16:18:13Z

أفادت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن المفاوضات بين برشلونة وعثمان ديمبيلي بشأن تجديد عقده لم تحرز أي تقدمًا في الفترة القليلة الماضية.

عقد اللاعب لا يزال ممتدًا حتى صيف 2022، لكن حال عدم التوصل إلى اتفاق معه بشأن التجديد سيتم بيعه هذا الصيف غالبًا لجني بعض الموال من خلفه.

إيفرتون يحدد قيمة كين

2021-04-18T16:16:44Z

أصبح إيفرتون على استعداد للتفاوض بشأن بيع نجمه المعار إلى باريس سان جيرمان مويس كين خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولكن قيمة كين ستكون مبدئيًا 50 مليون يورو، في الوقت الذي يحاول بي آس جي ضمه بصورة نهائية ويبرز اهتمام من يوفنتوس أيضًا.

بايرن ميونخ يرفض رحيل هانزي فليك

2021-04-18T16:16:21Z

أصدر مجلس إدارة بايرن ميونخ بياناً للرد على تصريحات هانز فليك، مدرب الفريق، التي أعلن خلالها رغبته المغادرة بحلول نهاية الموسم.

البيان قال إن الاتفاق كان مع المدرب على الانتظار لما بعد لقاءات فولفسبورج، ليفركوزن، ثم ماينز وبعدها سيتم مناقشة الأمر.

وأكد البيان أن تصرف فليك فردي وأنه النادي سينتظر حتى ما بعد مباراة ماينز كما كان الاتفاق لمناقشة الوضع مع مديره الفني.