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أخبار الانتقالات | مصير برونو وصراع بيانيتش

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم،2 يوليو، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، ليفربول، وفرق أوروبا

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Fernandes Manchester United 2020
Getty

رسمياً | مانشستر يجدد عقد ماتا

2021-07-02T10:06:50Z

أعلن مانشستر يونايتد رسمياً عن تمديد عقد لاعبه الإسباني خوان ماتا.

صانع الألعاب المخضرم انتهى عقده بحلول نهاية يونيو، ولكن توصل لاتفاق لتمديده لموسم إضافي.

سبيرز يصارع يوفنتوس على بيانيتش

2021-07-02T08:28:30Z

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جيلمور على أعتاب نوريتش

2021-07-02T08:18:06Z

شوهد بيلي جيلمور، متوسط ميدان تشيلسي، وهو يُجري الفحص الطبي تمهيداً للانضمام لصفوف نوريتش.

اللاعب انضم رسمياً على سبيل الإعارة الموسمية للفريق الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي الممتاز حسبما أعلن الناديين الجمعة.

إيفرتون يدخل سباق وايت

2021-07-02T08:12:18Z

ذكرت "ديلي ميل" أن إيفرتون هو آخر المهتمين بخدمات بن وايت، مدافع برايتون الدولي.

آرسنال عرض قرابة 70 مليون يورو، ولكن إيفرتون مستعد لمعادلة العرض، وإضافة خمسة ملايين إضافية كحوافز.

خاميس يقترب من ميلان

2021-07-02T08:11:14Z

أكدت "أنتينا" التقارير المتداولة بخصوص انتقال خاميس رودريجيز لصفوف ميلان هذا الصيف.

الصفقة ستكون مقابل قرابة 10 مليون يورو، وسببها رغبة الكولومبي بلعب دوري الأبطال الموسم المقبل.

دورتموند يحدد خليفة سانشو

2021-07-02T08:03:13Z

أوضح فابريزيو رومانو أن بوروسيا دورتموند حدد دونيل مالين، لاعب بي إس في إيندهوفن، ليعوض رحيل جادون سانشو.

اللاعب تألق وشارك مع هولندا في أمم أوروبا الحالية وناديه اعترف بإمكانية بيعه.

ميلان يتعثر في صفقة تونالي

2021-07-02T08:02:00Z

أكد "كالتشيو ميركاتو" أن ميلان يواجه صعوبات في إتمام صفقة ضم ساندرو تونالي من بريشيا بصفة نهائية.

ميلان يعرض 10 مليون يورو، ولكن بريشيا يريد 15 مليوناً كما كان الاتفاق الصيف الماضي.

بولونيا يرفض عرض توتنهام لنجمه

2021-07-02T08:00:22Z

أوضحت "سكاي" أن بولونيا رفض العرض الأول من توتنهام لضم مدافعه تاكاهيرو تومياسو.

التقرير قال إن سبيرز عرض 15 مليون يورو، ولكن بولونيا يريد 27 مليون يورو.

مانشستر يتحرك لتأمين برونو فيرنانديش

2021-07-02T07:59:08Z

ذكر فابريزيو رومانو أن أولوية مانشستر يونايتد الحالية هي تجديد عقد نجمه برونو فيرنانديش.

وبحسب التقرير، المفاوضات بدأت بالفعل بين الطرفين وينتظر أن تحدث تطورات خلال الشهر الجاري.