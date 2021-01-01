أخبار الانتقالات: مانشستر يونايتد يحدد بديل دي خيا ويوفنتوس يريد زيدان

ليفربول يراقب مدافع ريال مدريد
ليفربول هو أحد الأندية التي تراقب مستجدات عقد مدافع ريال مدريد ناتشو فرنانديز، حسب آس، مع انتهاء عقد اللاعب العام المقبل.
بينما يرغب اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا في البقاء في مدريد، إلا أنه ليس قريبًا من صفقة جديدة.
ويقال أيضا أن روما ويوفنتوس يتتبعان ناتشو.
العملاق الإيطالي مهتم بنجم ريال مدريد
حسب سبورت، فإن إيسكو المهمش في ريال مدريد، قد ينتقل إلى إنتر ميلان إذا تمكن الفريق الإيطالي من التغلب على المشاكل المالية.
لقد مرت سنوات منذ أن كان النجم الإسباني يشارك كأساسي في تشكيلة مدريد، لكن أنطونيو كونتي متفائل على ما يبدو أنه يستطيع إعادة البريق للاعب البالغ من العمر 28 عامًا.
كونتي مدرب إنتر حريص على ضم دي بول
لا يزال أنطونيو كونتي مدرب إنتر حريصًا على لاعب خط وسط أودينيزي رودريجو دي بول - وفقًا لكالتشيو ميركاتو.
حاول كونتي التوقيع مع اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا في يناير، لكن الاتفاق النهائي فشل بسبب بقاء كريستيان إريكسن في سان سيرو.
يمكن أن يوقع إنتر مع دي بول، الذي ينتهي عقده الحالي عام 2024، مقابل 35 مليون يورو في فترة الانتقالات الصيفية.
زين الدين زيدان تحت أنظار يوفنتوس!
المدرب مطلوب من قبل ناديه السابق
يوفنتوس يفكر في جلب مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان - بحسب لا جازيتا ديلو سبورت.
يبدو أن أندريا بيرلو جاهز للإقالة في نهاية الموسم، ويدرس البيانكونيري إمكانية إعادة ماسيميليانو أليجري إلى النادي.
لاعب الوسط الأسطوري السابق زيدان مدرج أيضًا في قائمة يوفنتوس، حيث يُعتقد أن الفرنسي سيسعد بلم الشمل مع كريستيانو رونالدو في إيطاليا.
حارس توتنهام يقترب من أولد ترافورد
يتطلع مانشستر يونايتد إلى ضم هوجو لوريس كبديل محتمل لدافيد دي خيا - وفقًا لـ ليكيب.
يقال إن الشياطين الحمر مستعدون للاستماع إلى العروض المقدمة لـ دي خيا، الذي عانى من تذبذب في المستوى في أولد ترافورد تحت قيادة أولي جونار سولشاير، والعملاق الفرنسي باريس سان جيرمان هو أحد المهتمين بالحارس.
يميل لوريس أيضًا إلى مغادرة توتنهام، ويمكن أن يحاول يونايتد إحضار لاعب ذو خبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز عند فتح سوق الانتقالات.
مانشستر سيتي يقترب من ضم "خليفة نيمار"
يقترب مانشستر سيتي من التوقيع مع فلومينينسي كايكي - وفقًا لصحيفة ذا صن.
يجري سيتي محادثات متقدمة مع ممثلي اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا بشأن صفقة في الصيف القادم بقيمة 22 مليون جنيه إسترليني (30 مليون دولار).
أطلق على كايكي لقب "خليفة نيمار" وكان هداف بطولة البرازيل تحت 17 سنة العام الماضي.
ميلان يحدد بديل حال رحيل دوناروما
يحظى حارس مرمى ليل مايك ماينان باهتمام كبير من ميلان - وفقًا لكالتشيو ميركاتو.
يكافح الروسونيري لربط حارس المرمى الأول دوناروما بعقد جديد، وقد جهزوا بالفعل بديلاً محتملاً حال رحيله.
يتصدر ماينان قائمة انتقالات ميلان، حيث من المتوقع أن يكون اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا متاحًا مقابل حوالي 10 ملايين يورو هذا الصيف.
سبب غضب بايلي من مانشستر يونايتد!
كتب سكاي سبورتس أن المدافع غير المهمش إيريك بايلي قد ازداد قلقه من أن مانشستر يونايتد يريد تجديد عقده فقط لمساعدتهم على جمع أموال من بيعه بدل من الرحيل مجانًا.
وقد نُقل عن صديق لبيلي قوله، "بيلي يشعر أن النادي لم يكن يحترمه كثيرًا وبصراحة كان لديه ما يكفي، إنه يشعر أنه بغض النظر عما يفعله فلن يكون الخيار الأول أبدًا".
بدأ بايلي ثماني مباريات في الدوري هذا العام ولم يتجاوز 20 مباراة في الدوري الممتاز منذ 2016-2017.
أرتيتا قد ينتقل لباريس سان جيرمان!
ترك ميكيل أرتيتا الباب مفتوحًا للانتقال إلى باريس سان جيرمان، لكنه يقول إن لديه الكثير ليحققه مع آرسنال.
يتمتع المدير الفني بعلاقات قوية مع نادي العاصمة الفرنسية، بعد أن أمضى موسمين هناك كلاعب.