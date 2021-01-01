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أخبار الانتقالات - مانشستر سيتي يتصدر سباق هاري كين

أخبار الانتقالات اليوم 19 مايو 2021 لفرق برشلونة وريال مدريد وليفربول ويوفنتوس وكبار أوروبا

محدث
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Harry Kane, Tottenham 2020-21
Getty

ريال مدريد وتجديد بنزيما

2021-05-19T10:48:19Z

حسب فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورت، فإن ريال مدريد سيقدم عرضًا لكريم بنزيما للبقاء مع الفريق حتى صيف 2023.

العرض سيتم تقديمه خلال الأسابيع القادمة دون حاجة للتسرع مع العلاقات الجيدة بين الطرفين.

وقت التجديد في برشلونة

2021-05-19T10:47:20Z

يؤمن جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، أن الدورة الحالية للفريق قد انتهت وحان وقت إعادة الهيكلة.

تحدث رئيس برشلونة في تصريحات خلال حفل "Festa de L'Esport Català":"لقد انتهت الدورة الحالية ونحن ندخل في عملية التجديد".

وأضاف:"قلت إنه في نهاية الموسم سنقوم بإجراء تقييمات بناء على نتائج الفريق، لقد فزنا بالكأس ونحن فخورون بذلك، لكننا خرجنا مبكرًا من دوري أبطال أوروبا وخسرنا الدوري بطريقة غير مفهومة".

وتابع:"سيتم اتخاذ قرارات لبناء فريق أكثر تنافسية العام المقبل للفوز بالبطولات، هناك بعض التجديدات المتوقعة وهذا ما سنفعله".

مستقبل جريزمان والصفقة التبادلية

2021-05-19T10:46:37Z

التفاصيل من هنا 

تشيلسي وليفربول يدخلان سباق سانشو

2021-05-19T10:41:52Z

حسب ذا صن وميرور، فإن تشيلسي وليفربول يتنافسان مع مانشستر يونايتد الآن لضم جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند الألماني.

مانشستر يونايتد حاول ضم اللاعب الصيف الماضي ولكنه لم يستطع دفع المبلغ المطلوب من دورتموند والمقدر بـ120 مليون يورو.

التقارير الصحفية تشير إلى أن النادي الألماني خفض طلباته هذا الصيف لبيع سانشو والتنافس سيكون شديدًا بين الأندية الإنجليزية الثلاث.

آرسنال مهتم بحارس برشلونة

2021-05-19T10:31:16Z

أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو أن نادي أرسنال الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع نيتو حارس مرمى برشلونة الاحتياطي. 

أرسنال كان قد حاول الحصول على الحارس معارًا في وقت سابق ولكن الآن مع أخبار الرحيل المنتظر لينو فإن نيتو قد يكون الحارس الأساسي للجانرز الموسم المقبل.

مانشستر سيتي يتصدر سباق كين

2021-05-19T10:23:22Z

حسب ديلي ميل، فإن مانشستر سيتي يتصدر سباق التعاقد مع هاري كين مهاجم المنتخب الإنجليزي الصيف المقبل.

فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورت أكد أن كين يرغب في الرحيل الصيف المقبل ولكنه لم يقدم طلب انتقال مشيرًا لأن مانشستر سيتي بدأ المباحثات بالفعل.

برشلونة يستعد للإعلان عن صفقته الصيفية الأولى

2021-05-19T10:22:04Z

يستعد نادي برشلونة الإسباني، للتعاقد مع الصفقة الأولى له خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بتدعيم مركز الظهير الأيمن.

ويأتي ذلك بعدما قرر النادي الكتالوني، استعادة لاعبه إيمرسون، والذي لعب الموسمين الماضيين مع فريق ريال بيتيس.

وأوضحت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن برشلونة الذي يتقاسم ملكية اللاعب مع بيتيس، قرر الاحتفاظ به بشكل نهائي بقيمة تصل إلى 9 ملايين يورو.

تعليق جوارديولا على ضم هاري كين

2021-05-19T10:21:46Z

تم سؤال جوارديولا عن التوقيع مع هاري كين عقب مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي.

وكان رد جوارديولا مبهماً دون أي تفاصيل: "السؤال التالي، هاري كين لاعب توتنهام، من فضلك!".

تعليق سولشاير على ضم كين

2021-05-19T10:21:35Z

علّق المدير الفني لمانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير على سؤال عن ضم مهاجم الموسم القادم وبالأخص هاري كين فكانت الإجابة: "لا يمكن أن ألغي فكرة التعاقد مع مهاجم، لكن فيما خص هاري كين فإنه لاعب لفريق آخر، يجب أن أظهر الاحترام لنادي توتنهام" 
 